Home
Philips - Click here to navigate to the homepage

Search terms

Интервенционная радиология

Клинические решения

Получать новости
Связаться с торговым представителем

    Запрос

    * Обязательное поле
    *

    Контактная информация

    *
    *
    *

    Сведения о компании

    *
    *
    *
    *
    *
    *

    Что это значит?

    Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.

     

    У каждого пациента и каждой болезни есть свои особенности, сложностиипотребности. С ростом количества операций и пациентов становится очевидной необходимость в более совершенных способах визуального контроля и интервенционных инструментах для эффективного лечения и принятия решений. Именно поэтому мы предоставляем клинические системы, широкий выбор интегрированных технологий, устройствислужб.

    Читать брошюру о клинических решениях (1.17MB)
    Все клинические решения Philips

    Пропускная способность может увеличиться на одного пациента в день уже сейчас, или в будущем

     

    Это лишь одно из множества улучшений в работе лаборатории, которых достиг отдел сердечно-сосудистой хирургии больницы St. Antonius Hospital после установки системы Azurion. Первое исследование с помощью системы Azurion в лаборатории показало впечатляющие результаты, которые были подтверждены независимой третьей стороной. 

    Ознакомиться с экспертным докладом
    Загрузить экспертный доклад
    Загрузить инфографику
    Загрузить экспертный доклад
    Логотип решения для ЧКВ

    Решение для исследований коронарных сосудов 

    Выполняйте сложные процедуры ЧКВ с высокой надежностью

     

    • Предоставляет возможность контроля навигации в режиме реального времени, а также улучшает визуализацию при проведении сложных процедур ЧКВ.
    • Уверенное принятие решений во время лечения для оптимизации ЧКВ вместе с эксклюзивными технологиями совмещения данных iFR&FFR от Philips.
    • Беспрепятственная интеграция технологий управления для упрощения рабочего процесса и повышения эффективности операции.
    Узнать больше
    Решение для ЧКВ

    Решение для выполнения электрофизиологических процедур 

    Беспрепятственная интеграция — залог высокого уровня электрофизиологии

     

    • Обеспечивает удобство использования платформы для беспрепятственной интеграции в лаборатории с различными условиями работы.
    • Автоматизирует сегментацию структуры сердца.
    • Улучшает 3D-визуализацию анатомии сердца.
    • Обеспечивает интуитивное управление катетером.
    Подписаться на рассылку новостей
    Логотип решения для электрофизиологических процедур
    Решение для электрофизиологических процедур
    Логотип решения для лечения структурных заболеваний сердца

    Решение для лечения структурных заболеваний сердца 

    От планирования до навигации в режиме реального времени при лечении структурных болезней сердца

     

    • Упорядочивает процессы планирования, выбора устройства и управления процедурами при структурных болезнях сердца в режиме реального времени, обеспечивая большую уверенность.
    • Объединяет 3D-изображения чреспищеводной ЭхоКГ и рентгеноскопии в режиме реального времени для лучшего обзора структур.
    • Управление дозовой нагрузкой при операциях на сердце с помощью технологии ClarityIQ.
    Узнать больше
    Решение для лечения структурных заболеваний сердца от Philips
    Логотип решения для исследований сосудов

    Решение для исследований сосудов 

    Анализ результатов лечения сосудов

     

    • Упрощает процессы визуализации и лечения, позволяет получать больше необходимых сведений и делать процедуры менее инвазивными для более уверенного принятия решений.
    • Обеспечивает стандартизацию и синхронизацию рабочих процессов лаборатории для операций на сосудах, экономя время и деньги.
    • Высококачественная визуализация при сверхнизких дозах рентгеновского облучения для широкого спектра клинических процедур вместе с технологией ClarityIQ.
    Узнать больше
    2D-перфузия
    Логотип решения для неврологических исследований

    Решение для неврологических исследований 

    Решения в нейрорадиологии принимаются на основе увиденного — теперь вы сможете видеть больше.

     

    • Невероятно подробно показывает анатомию сосудов и прилегание устройства к просвету сосуда.
    • Улучшает процессы неврологических исследований и работу с пациентами, выводя эффективность и слаженность лечения на новый уровень.
    • Повышает уверенность в терапии благодаря динамичной визуальной навигации в режиме реального времени во время лечения сложных патологий сосудов.
    Узнать больше
    Технология AneurysmFlow от Philips
    Логотип решения для онкологических исследований

    Решение для онкологических исследований 

    Критически важная информация для оказания медицинской помощи высокого качества в онкохирургии

     

    • Предоставляет широкий спектр решений для планирования и управления процедурами эмболизации и абляции.
    • Оказывает поддержку при одновременном лечении нескольких поражений с помощью технологии Live Image Guidance.
    • Обеспечивает распознавание поражений в высоком пространственном разрешении и лучше подавляет шумы во время работы.
    Узнать больше
    Решение для онкологических исследований от Philips
    Логотип решения для исследований позвоночника

    Решение для исследований позвоночника 

    Надежное и точное проведение операций на позвоночнике

     

    • Предоставляет непревзойденное качество 2D- и 3D-визуализации, способствуя более уверенному и точному проведению операции.
    • Избавляет от необходимости проверки результатов после операции с помощью КТ, т. к. осуществляет высококачественную КТ-подобную визуализацию сразу в ангиокабинете.
    • Обеспечивает удобство работы пользователей благодаря большей гибкости перемещения, интуитивному управлению позиционированием и расширению доступа к данным пациентов.
    • Поддерживает различные процедуры по лечению позвоночника, неврологии и ортопедии в решении для гибридных операционных.
    Узнать больше
    Решение для исследований позвоночника от Philips
    *

    Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

    * Обязательное поле
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
    *

    Что это значит?
    Компания Philips уважает конфиденциальность своих клиентов. Вы можете в любое время отозвать разрешения. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности компании Philips.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю