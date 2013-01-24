Клинические решения

У каждого пациента и каждой болезни есть свои особенности, сложности
У каждого пациента и каждой болезни есть свои особенности, сложности
Это лишь одно из множества улучшений в работе лаборатории, которых достиг отдел сердечно-сосудистой хирургии больницы St. Antonius Hospital после установки системы Azurion. Первое исследование с помощью системы Azurion в лаборатории показало впечатляющие результаты, которые были подтверждены независимой третьей стороной.
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