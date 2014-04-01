Закладаючи основи здорового майбутнього

Медичні експерти як Ви, які знаходяться в постійному контакті з молодими мамами, намагаються допомогти їм зробити проінформоване та виважене рішення щодо грудного вигодовування новонароджених малюків1. Philips підтримує вас в цьому прагненні. Керуючись рекомендаціями Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, які стверджують, що для забезпечення оптимального розвитку, нормального росту та здоров’я немовлят прикладання до грудей та перше годування повинно відбуватися в першу годину з моменту народження дитини та продовжуватися до 6 місяців (мається на увазі годування виключно грудним молоком)2.

Завдяки Вашій пораді молоді батьки матимуть уявлення про продукти, які розроблялися на основі масштабних досліджень, клінічних випробувань та враховуючи відгуки молодих мам та рекомендації професіоналів. Крім того, з метою постійного розширення знань компанія Philips забезпечує навчальні матеріали та інструменти і програму підтримки молодих батьків. Грудне вигодовування, годування з пляшечки або поєднання цих двох способів – незалежно від вибору батьків, Philips Avent буде поряд, щоб дати кожному малюкові найкращий старт та закласти фундамент здорового майбутнього на все подальше життя.