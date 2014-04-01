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Здоров’я матері і дитини

Закладаючи основи здорового майбутнього

Цей веб-сайт призначений для професіоналів - спеціалістів в області медицини та догляду за матір’ю і дитиною. Батьків, які шукають інформацію про наші продукти, просимо  lперейти за посиланням

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Медичні експерти як Ви, які знаходяться в постійному контакті з молодими мамами, намагаються допомогти їм зробити проінформоване та виважене рішення щодо грудного вигодовування новонароджених малюків1.  Philips підтримує вас в цьому прагненні. Керуючись рекомендаціями Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, які стверджують, що для забезпечення оптимального розвитку, нормального росту та здоров’я немовлят прикладання до грудей та перше годування повинно відбуватися в першу годину з моменту народження дитини та продовжуватися до 6 місяців (мається на увазі годування виключно грудним молоком)2.

 

Завдяки Вашій пораді молоді батьки матимуть уявлення про продукти, які розроблялися на основі масштабних досліджень, клінічних випробувань та враховуючи відгуки молодих мам та рекомендації професіоналів. Крім того, з метою постійного розширення знань компанія Philips забезпечує навчальні матеріали та інструменти і програму підтримки молодих батьків. Грудне вигодовування, годування з пляшечки або поєднання цих двох способів – незалежно від вибору батьків, Philips Avent буде поряд, щоб дати кожному малюкові найкращий старт та закласти фундамент здорового майбутнього на все подальше життя. 

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Широке та різноманітне портфоліо

Грудне вигодовування
 

Доведено, що переваги грудного молока є критично важливими для здорового розвитку новонароджених. Правильне зціджування може стати безцінним вмінням для підтримки та подовження періоду годування груддю. Наші клінічно протестовані продукти створюються на основі об’ємних знань і глибокого розуміння процесів грудного вигодовування та зцідження молока.

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Годування з пляшечки  

 

Форма та дизайн соски і пляшечки для годування можуть мати позитивний вплив на поведінку та насичення малюка – обидва параметри, які хвилюють батьків. Наші клінічно протестовані пляшечки допомагають немовляті інтуїтивно сформувати правильний процес прийому їжі, максимально наближений до природного грудного вигодовування.  


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Заспокоєння малюка
 

 

Кожна пустушка Philips Avent ретельно розроблена для забезпечення природного здорового розвитку ясен, язика та піднебіння. Усі вони вироблені з силікона медичного ступеню очищення, стійкого до зношування та деформації, і не містять шкідливих домішок

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Професійний гід з рекомендаціями мамам, як подовжити період грудного вигодовування
 

Грудне молоко забезпечує оптимальне харчування та імунний захист для новонародженого маляти. Нашим пріоритетом є підтримка Вас у допомозі жінкам на шляху довгого та успішного годування груддю. Саме тому ми розробили інформаційний гід, сповнений великої кількості порад та рекомендацій, щоб спонукати жінок якомога довше насолоджуватися цим унікальним періодом життя.


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Турбота про матір і дитину  

       

Продукція Philips Avent є частиною широкого портфоліо продукції для матері та дитини», яке включає моніторинг розвитку вагітності, проблеми виникнення жовтяниці новонароджених та організацію місця перебування дитини.

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1 Stuebe AM. Obstet Gynecol 2014;123:643–652.

WHO. 01 August 2013. Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/pages/news/news/2013/08/

2 ВОЗ.1 Серпня 2013.Інформація доступна за посиланням:http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/pages/news/news/2013/08/breastfeeding-mothers-need-peer-counseling (доступне з Jan 2016)

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю