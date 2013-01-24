Молекулярная визуализация
Современные средства молекулярной визуализации Philips способствуют развитию здравоохранения, позволяя проводить радиоизотопную и комбинированную диагностику с низкой лучевой нагрузкой, улучшая выявляемость поражений и предоставляя возможности для обмена диагностической информацией практически в любое время и вне зависимости от вашего местонахождения. Ряд наших инновационных разработок, таких как системы ПЭТ с времяпролетной технологией, комбинированные системы ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/МРТ для сканирования всего тела, а также цифровые комбинированные томографы ПЭТ/КТ внесли существенный вклад в современную медицину. И сегодня мы продолжаем предлагать решения, которые повышают точность молекулярной визуализации и позволяют осваивать новые области клинического применения этого метода, используя его, например, для тщательного мониторинга результатов лучевой терапии и научных исследований.