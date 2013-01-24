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Развитие методов молекулярной визуализации

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Молекулярная визуализация

Современные средства молекулярной визуализации Philips способствуют развитию здравоохранения, позволяя проводить радиоизотопную и комбинированную диагностику с низкой лучевой нагрузкой, улучшая выявляемость поражений и предоставляя возможности для обмена диагностической информацией практически в любое время и вне зависимости от вашего местонахождения. Ряд наших инновационных разработок, таких как системы ПЭТ с времяпролетной технологией, комбинированные системы ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/МРТ для сканирования всего тела, а также цифровые комбинированные томографы ПЭТ/КТ внесли существенный вклад в современную медицину. И сегодня мы продолжаем предлагать решения, которые повышают точность молекулярной визуализации и позволяют осваивать новые области клинического применения этого метода, используя его, например, для тщательного мониторинга результатов лучевой терапии и научных исследований.

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю