Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

transparent thumbnail igts

‹ Интервенционная рентгенология

Чрескожные коронарные вмешательства

Свяжитесь с нами
Нужна дополнительная информация по теме "Чрескожные коронарные вмешательства"? Мы свяжемся с вами в максимально короткие сроки.
Свяжитесь с нами
*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Компания Philips уважает конфиденциальность своих клиентов. Вы можете в любое время отозвать разрешения. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой конфиденциальности компании Philips.

Чрескожные коронарные вмешательства

Такие патологии, как хроническая полная окклюзия или бифуркация и многососудистое поражение, требуют сложного и длительного лечения, что может привести к увеличению дозовой нагрузки на медицинский персонал и пациентов. Уменьшение толщины каркаса стента снижает его рентгеноконтрастность, из-за чего он становится хуже виден на рентгенограмме. Кроме того, перед врачами стоит сложная задача обеспечить достаточно высокое качество получаемых изображений и при этом не допустить развития контраст-индуцированной нефропатии.

Поддержка на всех этапах

Philips Education

Обучение      

Читать дальше
Customer services

Услуги для заказчиков

Читать дальше
Philips Dosewise

Технология DoseWise

Читать дальше
Refurbished systems

Восстановленные системы

Читать дальше

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю