Чрескожные коронарные вмешательства

Такие патологии, как хроническая полная окклюзия или бифуркация и многососудистое поражение, требуют сложного и длительного лечения, что может привести к увеличению дозовой нагрузки на медицинский персонал и пациентов. Уменьшение толщины каркаса стента снижает его рентгеноконтрастность, из-за чего он становится хуже виден на рентгенограмме. Кроме того, перед врачами стоит сложная задача обеспечить достаточно высокое качество получаемых изображений и при этом не допустить развития контраст-индуцированной нефропатии.