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Здоровье матери и ребенка

Вы верите, что каждая мать и ребенок заслуживают самого лучшего - до, во время и после появления на свет долгожданного ребенка.

Мы в Philips разделяем эти идеи и поддерживаем их реализацию.

 

Мы стремимся предоставить вам инновационные клинически проверенные решения и самую широкую поддержку - с самого начала, на каждом этапе и с каждым изменением.

 

От кабинета акушера до родильного отделения, и от клиники до дома, мы обеспечиваем медицинскую помощь нового поколения, чтобы дать новому поколению самое лучшее.  

 

Свяжитесь с нами

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю