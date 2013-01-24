Рентгенография
Рентгенографические системы Philips обладают широкими возможностями конфигурирования. Мы готовы предложить решение, соответствующее Вашему рабочему процессу и бюджету, на любом уровне - от мобильных аппаратов до полностью укомплектованных цифровых рентгеновских кабинетов. Если появятся новые задачи или дополнительные бюджетные возможности, любую из наших рентгенографических систем можно будет модернизировать. Наша компания существует уже более 100 лет – мы можем гарантировать поддержку рентгеновских систем и в будущем.