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Ключевые слова для поиска

Рентгенографические системы, конфигурируемые с учетом ваших требований

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Рентгенография

Рентгенографические системы Philips обладают широкими возможностями конфигурирования. Мы готовы предложить решение, соответствующее Вашему рабочему процессу и бюджету, на любом уровне - от мобильных аппаратов до полностью укомплектованных цифровых рентгеновских кабинетов. Если появятся новые задачи или дополнительные бюджетные возможности, любую из наших рентгенографических систем можно будет модернизировать. Наша компания существует уже более 100 лет – мы можем гарантировать поддержку рентгеновских систем и в будущем.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю