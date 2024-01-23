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З нашим інтуїтивним і легким у користуванні домашнім екраном підключення до домашніх пристроїв ще ніколи не було таким простим.
З нашим інтуїтивним і легким у користуванні домашнім екраном підключення до домашніх пристроїв ще ніколи не було таким простим.
Дізнавайтеся більше й переглядайте поради, рецепти та інші ідеї для домашнього натхнення, завдяки більшій кількості різноманітного відео, ніж будь-коли раніше!
Дізнавайтеся більше й переглядайте поради, рецепти та інші ідеї для домашнього натхнення, завдяки більшій кількості різноманітного відео, ніж будь-коли раніше!
Хто взагалі пам’ятає, куди поклав інструкцію? Додаток HomeID – це місце, де ви завжди зможете знайти інструкцію, щоб користуватися своєю побутовою технікою на максимум.
Хто взагалі пам’ятає, куди поклав інструкцію? Додаток HomeID – це місце, де ви завжди зможете знайти інструкцію, щоб користуватися своєю побутовою технікою на максимум.
Представляємо спеціальну категорію для вашого улюбленого кавового напою. Відкрийте для себе кавові рецепти, поради баристи й багато іншого, що допоможе вам покращити якість улюблених гарячих напоїв.
Представляємо спеціальну категорію для вашого улюбленого кавового напою. Відкрийте для себе кавові рецепти, поради баристи й багато іншого, що допоможе вам покращити якість улюблених гарячих напоїв.
Ні, ви можете увійти в HomeID з тими ж обліковими даними, які ви використовували для NutriU (Kitchen+) і Coffee+.
Ні, усі пристрої з вашого профілю автоматично відображатимуться в додатку HomeID (зокрема підключені пристрої).
Ні, налаштування вашого облікового запису зі старого додатка вже доступні в додатку HomeID, тому вам не потрібно буде їх змінювати (хіба ви самі захочете щось налаштувати).
Вони готові й чекають на вас у додатку HomeID.
Крім усіх пристроїв з NutriU (Kitchen+), ми додали всі кавомашини, які підтримуються додатком Coffee+. Усі ці пристрої можна додавати в додатку HomeID, залежно від їх наявності у вашому регіоні. Також слідкуйте за оновленнями нових категорій товарів у міру їх появи на ринку.
Ні, наші зобов’язання забезпечувати вашу конфіденційності та безпеку облікового запису залишаються в силі.
Ні, всіх користувачів NutriU (Kitchen+) і Coffee+ буде автоматично переведено в додаток HomeID під час оновлення додатка. Ми наполегливо працювали над тим, щоб надати вам найкращий досвід користування.
Додаток HomeID буде доступний у всіх країнах, де зараз доступні додатки NutriU та Coffee+.
Прагнучи надати вам найкращий досвід користування додатком, ми наполегливо працювали над удосконаленням кожного його аспекту. Майбутні зміни – це більше, ніж просто зміна вигляду. Вони відображають стрибок уперед у питаннях функціональності, дизайну та загального задоволення користувачів.
Дім – це місце, де відбувається так багато життєвих моментів, як великих, так і не дуже. Ваш дім, ті, з ким ви його ділите, й те, як ви вирішили прожити своє повсякденне життя, – це частина вас. Home («дім») та Identity (ID, «ідентичність») пов’язані між собою, і саме тому ми об’єднали ці два англійські слова, щоб створити назву нашому новому додатку.
Дім – це місце, де відбувається так багато життєвих моментів, як великих, так і не дуже. Ваш дім, ті, з ким ви його ділите, й те, як ви вирішили прожити своє повсякденне життя, – це частина вас.
Home («дім») та Identity (ID, «ідентичність») пов’язані між собою, і саме тому ми об’єднали ці два англійські слова, щоб створити назву нашому новому додатку.
Усі функції спільноти доступні в додатку HomeID, зокрема додавання коментарів, обмін і створення власних рецептів та книг рецептів.
Ні, це просто нове звичайне оновлення додатка NutriU до додатка HomeID.
Додаток Coffee+ закриється відразу після завершення двох етапів: 1. Додаток HomeID буде доступний для всіх користувачів додатка Coffee+. 2. Усі користувачі додатка Coffee+ та їхні профілі буде перенесено в додаток HomeID.
Додаток Coffee+ закриється відразу після завершення двох етапів:
1. Додаток HomeID буде доступний для всіх користувачів додатка Coffee+.
2. Усі користувачі додатка Coffee+ та їхні профілі буде перенесено в додаток HomeID.
Так, усі користувачі додатка Coffee+ повинні завантажити додаток HomeID, щоб отримати найновіші ідеї та вказівки щодо користування пристроєм. Посилання для завантаження нового додатка також буде доступне в додатку Coffee+.
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