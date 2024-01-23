Дім – це місце, де відбувається так багато життєвих моментів, як великих, так і не дуже. Ваш дім, ті, з ким ви його ділите, й те, як ви вирішили прожити своє повсякденне життя, – це частина вас. Home («дім») та Identity (ID, «ідентичність») пов’язані між собою, і саме тому ми об’єднали ці два англійські слова, щоб створити назву нашому новому додатку.