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    Удоскональте свою кухню, вітальню й багато іншого з HomeID

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    Дім натхнення та можливості зв’язку. 
    Абсолютно новий додаток HomeID.

    Телефон з екраном додатка HomeID, що лежить поруч із чашкою смачної кави

    Ваш шлях до розумного дому

    Ваш шлях до розумного дому

    • Під’єднуйтеся до своїх домашніх пристрої, де б ви не були!
    • Відкрийте для себе найновіші рецепти й відчуйте одержимість їжею
    • Приєднуйтесь до різноманітної спільноти кухарів-аматорів і професіоналів, а також багато іншого!

    Жінка дивиться на смартфон із розділом спільноти в додатку HomeID

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    Приєднуйтесь до спільноти HomeID

    Якщо ви хочете знайти свій новий улюблений рецепт, поділитися власним останнім творінням з іншими гурманами або просто надихнутися – це можна зробити в нашій спільноті.

    HomeID містить низку нових функцій, зокрема такі:

    HomeID містить низку нових функцій, зокрема такі:

    Логотип додатка HomeID

    Завантажте додаток HomeID і відкрийте справжній потенціал свого дому!

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    Дізнайтеся більше

    Чи вплине це оновлення на мій зареєстрований обліковий запис у додатку NutriU (Kitchen+) та/або додатку Coffee+?

    Ні, ви можете увійти в HomeID з тими ж обліковими даними, які ви використовували для NutriU (Kitchen+) і Coffee+.

    Чи потрібно знову додавати всі свої пристрої?

    Ні, усі пристрої з вашого профілю автоматично відображатимуться в додатку HomeID (зокрема підключені пристрої). 

    Чи потрібно оновлювати налаштування та параметри? 

    Ні, налаштування вашого облікового запису зі старого додатка вже доступні в додатку HomeID, тому вам не потрібно буде їх змінювати (хіба ви самі захочете щось налаштувати).

    Що буде з моїми рецептами, списком вибраного і книгами рецептів? 

    Вони готові й чекають на вас у додатку HomeID.

    Які нові пристрої будуть доступні? 

    Крім усіх пристроїв з NutriU (Kitchen+), ми додали всі кавомашини, які підтримуються додатком Coffee+. Усі ці пристрої можна додавати в додатку HomeID, залежно від їх наявності у вашому регіоні. Також слідкуйте за оновленнями нових категорій товарів у міру їх появи на ринку. 

    Чи будуть якісь зміни в політиці конфіденційності додатка? 

    Ні, наші зобов’язання забезпечувати вашу конфіденційності та безпеку облікового запису залишаються в силі.

    Чи можна відмовитися від цих змін? 

    Ні, всіх користувачів NutriU (Kitchen+) і Coffee+ буде автоматично переведено в додаток HomeID під час оновлення додатка. Ми наполегливо працювали над тим, щоб надати вам найкращий досвід користування. 

    У яких країнах буде доступний додаток HomeID?

    Додаток HomeID буде доступний у всіх країнах, де зараз доступні додатки NutriU та Coffee+. 

    Яка причина цієї зміни?

    Прагнучи надати вам найкращий досвід користування додатком, ми наполегливо працювали над удосконаленням кожного його аспекту. Майбутні зміни – це більше, ніж просто зміна вигляду. Вони відображають стрибок уперед у питаннях функціональності, дизайну та загального задоволення користувачів.

    Чому саме HomeID?

    Дім – це місце, де відбувається так багато життєвих моментів, як великих, так і не дуже. Ваш дім, ті, з ким ви його ділите, й те, як ви вирішили прожити своє повсякденне життя, – це частина вас. 

     

    Home («дім») та Identity (ID, «ідентичність») пов’язані між собою, і саме тому ми об’єднали ці два англійські слова, щоб створити назву нашому новому додатку. 

    А як щодо спільноти NutriU? 

    Усі функції спільноти доступні в додатку HomeID, зокрема додавання коментарів, обмін і створення власних рецептів та книг рецептів. 

    Чи повинні користувачі додатка NutriU завантажити його знову?

    Ні, це просто нове звичайне оновлення додатка NutriU до додатка HomeID. 

    Чи буде додаток Coffee+ надалі доступний після запуску нового додатка? 

    Додаток Coffee+ закриється відразу після завершення двох етапів: 
     

    1. Додаток HomeID буде доступний для всіх користувачів додатка Coffee+. 

    2. Усі користувачі додатка Coffee+ та їхні профілі буде перенесено в додаток HomeID.  

    Чи потрібно завантажувати додаток HomeID?

    Так, усі користувачі додатка Coffee+ повинні завантажити додаток HomeID, щоб отримати найновіші ідеї та вказівки щодо користування пристроєм. Посилання для завантаження нового додатка також буде доступне в додатку Coffee+.

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