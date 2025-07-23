Знищує до 99,9% бактерій**
Сильні дезінфікуючі властивості
Philips Shaving UV Cube обробляє поверхню вашої бритви ультрафіолетовим світлом. Пристрій має 3 вбудовані світлодіоди УФ-світла спектру C із потужною довжиною хвилі 275 нм, які вбивають до 99,9% бактерій** для чистого й гігієнічного гоління.
Shaving UV Cube використовує ультрафіолетове світло спектру C. Завдяки своїй короткій довжині хвилі, УФ-світло спектру C відоме своїми сильними дезінфікуючими властивостями. УФ-світло спектру C ефективно інактивує мікроорганізми, що робить його ефективним засобом для безпечної дезінфекції поверхонь предметів і приміщень.
Сумісність Shaving UV Cube: серія 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige та i9000 Prestige Ultra.
Pavlo78
23/07/2025
Україна
Перевірений покупець
Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Olesb11
02/03/2025
Україна
Частина акції
Леза як нові
Добре вимиває, леза як нові, зручно в дорозі використовувати, волосинки не плавають, а залишаються у фільтрі
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
22Alex22
01/03/2025
Україна
Частина акції
Виріб має чудовий функціонал
Хороша рідина для очистки лез у бритві, після таких маніпуляцій вона, як нова А леза мають довший термін експлуатації
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
У разі використання Shaving UV Cube
Вбиває 99,9% бактерій Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus на поверхні бритви за 10 хвилин, перевірено незалежною лабораторією