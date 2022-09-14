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    Приложение Philips Air+

    Приложение Philips Coffee+

    Самый простой способ насладиться любимым кофе из свежеобжаренных зерен

    Загрузите приложение Coffee+ с рецептами кофе и источниками вдохновения​

    Узнайте всю необходимую информацию о вашей полностью автоматической кофемашине и откройте для себя мир вдохновляющих рецептов кофе с приложением Coffee+.

    Загрузить приложение Coffee+, App store
    Загрузить приложение Coffee+, Google Play

    Загрузить приложение Philips Coffee+

    Загрузить приложение Coffee+, App store
    Загрузить приложение Coffee+, Google Play
    Приложение Coffee+: ваш умный компаньон в мире кофе

    Вдохновение и простое приготовление кофе в приложении Coffee+

    Простое сопровождение и инструкции

     
    • Легко настраивайте кофемашину перед использованием с помощью пошаговых инструкций
    • Мгновенно получайте доступ к интерактивной инструкции по эксплуатации и обозревайте функции кофемашины
    • Наслаждайтесь возможностями кофемашины с удобными советами и рекомендациями.

    Приложение Coffee+, простое сопровождение и инструкции
    Приложение Philips Coffee+, обслуживание и поддержка с экрана телефона

    Обслуживание и поддержка стали еще проще

     

    • Без труда обслуживайте кофемашину благодаря пошаговым инструкциям в формате видео и изображений
    • В случае возникновения проблем вам доступны наши разделы устранения неисправностей и часто задаваемых вопросов

    Экран телефона, на котором открыта страница рецептов кофе в приложении Coffee+

    Откройте для себя целый мир вкусных разновидностей кофе, не покидая стен родного дома

     

    • Откройте для себя безграничные источники вдохновения с профессиональными рецептами и еженедельными обновлениями, чтобы расширить свой арсенал баристы вкусными вариациями кофе
    • Наши вкусные рецепты просты в приготовлении, и их изучения займет у вас буквально несколько минут благодаря пошаговым видео и инструкциям с картинками.

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    Продавец интернет-магазина:

    ООО «Филипс Украина»
    03038, Украина
    г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
    Код ЕДРПОУ 33744042

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