Приложение Philips Coffee+
Самый простой способ насладиться любимым кофе из свежеобжаренных зерен
Загрузите приложение Coffee+ с рецептами кофе и источниками вдохновения
Узнайте всю необходимую информацию о вашей полностью автоматической кофемашине и откройте для себя мир вдохновляющих рецептов кофе с приложением Coffee+.
Загрузить приложение Philips Coffee+
Вдохновение и простое приготовление кофе в приложении Coffee+ Простое сопровождение и инструкции
Легко настраивайте кофемашину перед использованием с помощью пошаговых инструкций Мгновенно получайте доступ к интерактивной инструкции по эксплуатации и обозревайте функции кофемашины Наслаждайтесь возможностями кофемашины с удобными советами и рекомендациями. Обслуживание и поддержка стали еще проще
Без труда обслуживайте кофемашину благодаря пошаговым инструкциям в формате видео и изображений В случае возникновения проблем вам доступны наши разделы устранения неисправностей и часто задаваемых вопросов Откройте для себя целый мир вкусных разновидностей кофе, не покидая стен родного дома
Откройте для себя безграничные источники вдохновения с профессиональными рецептами и еженедельными обновлениями, чтобы расширить свой арсенал баристы вкусными вариациями кофе Наши вкусные рецепты просты в приготовлении, и их изучения займет у вас буквально несколько минут благодаря пошаговым видео и инструкциям с картинками.
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