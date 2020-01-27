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Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Мультипечь Philips Ovi Dual с 2 корзинами​

    Идеально подойдет для приготовления основного блюда и гарнира – 2 корзины можно использовать одновременно. Или готовить одно блюдо в 2 корзинах, увеличивая количество порций. ​

    Мультипечь Philips Ovi Dual с 2 корзинами​

    Аэрогриль Philips серии 3000 с двумя корзинами, миниатюра видео, видео о продукте
    Philips с двумя корзинами
    Значок "13 функций приготовления"

    12 функций приготовления

    Значок "2 корзины, 2 размера"

    2 корзины, 2 размера

    Значок "Приложение HomeID"

    Приложение HomeID

    Значок "Функция копирования"

    Функция копирования

    Значок "Технология Rapid Air"

    Технология Rapid Air

    Значок "До 90 % меньше жира"

    До 90 % меньше жира

    Значок "8 предустановок"

    8 предустановок

    Значок "Готово одновременно"

    Готово одновременно

    Асимметричные корзины

    2+ порции​


    Меньший размер корзины для гарниров или блюда на 1-2 человека ​

    4+ порции​


    Большая корзина для основных блюд и блюд на всю семью ​

    Технология Rapid Air
    Нежная мякоть и хрустящая корочка


    Готовьте до идеальной кондиции. Наш дизайн обеспечивает оптимальную циркуляцию горячего воздуха как вокруг, так и внутрь ингредиентов.

    Технология Rapid Air
    Нежная мякоть и хрустящая корочка


    Готовьте до идеальной кондиции. Наш дизайн обеспечивает оптимальную циркуляцию горячего воздуха как вокруг, так и внутрь ингредиентов.

    Значок "Оптимальный воздухопоток"

    здоровое питание

    Больше не нужно проверять и угадывать


    На сенсорном экране доступно 8 предустановок времени и температуры для свежего и замороженного картофеля фри, курицы, мяса, овощей, рыбы, пирога и подогрева.

    Значок "Замороженные закуски"

    замороженные закуски

    Значок "Свежий картофель фри"

    свежий картофель фри

    Значок "Куриные ножки"

    куриные ножки​

    Значок "Курица"

    курица

    Значок "Рыба"

    рыба

    Значок "Пироги"

    пироги

    Значок "Овощи"

    овощи

    Значок "Подогрев"

    подогрев

    Готовьте 1, 2, 3 или 4+ порции!

    Готовьте 1, 2, 3 или 4+ порции!

    Нужно приготовить на всю семью?


    В большую корзину поместится до 1,5 кг брюссельской капусты или курица весом до 1,2 кг.

    Нужно приготовить на всю семью?


    В большую корзину поместится до 1,5 кг брюссельской капусты или курица весом до 1,2 кг.

    крупный

    Готово одновременно!


    Автоматически синхронизируйте время приготовления для обеих корзин, чтобы вся еда была одновременно готова к подаче на стол.

    Вся пища будет свежей и горячей.

    синхронизированный

    синхронизированный

    Готово одновременно!


    Автоматически синхронизируйте время приготовления для обеих корзин, чтобы вся еда была одновременно готова к подаче на стол.

    Вся пища будет свежей и горячей.

    Быстрее, чем в духовке


    Не нужно долго ждать, пока приготовится ваш обед. Оцените экономию времени и готовьте ингредиенты всего за несколько минут.
    Проверено на сосисках в левой корзине по сравнению с обычными духовыми шкафами.

    быстрый

    быстрый

    Быстрее, чем в духовке


    Не нужно долго ждать, пока приготовится ваш обед. Оцените экономию времени и готовьте ингредиенты всего за несколько минут.
    Проверено на сосисках в левой корзине по сравнению с обычными духовыми шкафами.

    Готовьте что-то новенькое каждый день


    От хрустящих закусок до вкусных первых блюд и нежных десертов — этот аэрогриль справится с чем угодно!

    Готовьте что-то новенькое каждый день


    От хрустящих закусок до вкусных первых блюд и нежных десертов — этот аэрогриль справится с чем угодно!

    значок "Приложение HomeID"

    Свыше 500 рецептов в приложении HomeID

    значок "Приложение HomeID"

    Свыше 500 рецептов в приложении HomeID

    Откройте для себя новые блюда!

    Приготовление четырех разных и вкусных блюд в аэрогриле Philips с двумя корзинами
    значок "500 рецептов"

    Всегда новые идеи


    Хотите сладенького? Или просто нужно что-то приготовить из остатков кабачка?


    Просто загрузите бесплатное приложение HomeID для бесконечных идей и вдохновения.

    значок "Приложение HomeID"

    Свыше 500 рецептов в приложении HomeID

    Загрузить приложение HomeID, Google Play
    Загрузить приложение HomeID, App Store

    вдохновение

    вдохновение

    вдохновение

    Всегда новые идеи


    Хотите сладенького? Или просто нужно что-то приготовить из остатков кабачка?

    Просто загрузите бесплатное приложение HomeID для бесконечных идей и вдохновения.

    Загрузить приложение HomeID, Google Play
    Загрузить приложение HomeID, App Store

    Готовить еще никогда не было настолько просто

    Вкусная еда с хрустящей корочкой


    Всегда нежные и равномерно прожаренные блюда с идеальной корочкой.

    идеально​

    идеально​

    Вкусная еда с хрустящей корочкой


    Всегда нежные и равномерно прожаренные блюда с идеальной корочкой.

    Значок "На 90 % меньше жира"

    Даже жареная пища будет полезной


    Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*. Теперь вы сможете готовить вкусные и полезные блюда фактически без масла.
    *По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.

    полезная еда

    Даже жареная пища будет полезной


    Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*. Теперь вы сможете готовить вкусные и полезные блюда фактически без масла.
    *По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.

    Больше кулинарных возможностей


    Откройте новые кулинарные возможности с нашей линейкой аксессуаров.

    Готовьте завтраки, пеките пироги или установите второй уровень для еще большей вместимости.

    Смотреть все аксессуары для аэрогриля >

    Больше кулинарных возможностей

    Аксессуары для аэрогриля Philips с двумя корзинами позволят вам выпекать пироги или увеличить вместимость чаши

    Откройте новые кулинарные возможности с нашей линейкой аксессуаров.

    Готовьте завтраки, пеките пироги или установите второй уровень для еще большей вместимости.

    Смотреть все аксессуары для аэрогриля >
    Женщина кладет еще больше ингредиентов в аэрогриль Philips с двумя корзинами благодаря установленным аксессуарам

    Мультипечь Philips Ovi Dual с 2 корзинами​

    Аэрогриль Philips с двумя корзинами NA351

    Аэрогриль Philips с двумя корзинами NA351/00

    Больше об мультипечях Philips Ovi


    Ответы на самые распространенные вопросы

    Можно ли готовить сразу два разных блюда?

    Да, вы можете автоматически синхронизировать время приготовления для обеих корзин, чтобы вся еда была одновременно готова к подаче на стол. Вся пища будет свежей и горячей.

    Можно ли готовить только в одной корзине?

    Да, вы можете готовить в правой, левой или обеих корзинах.

    Можно ли мыть мультипечь с двумя корзинами в посудомоечной машине?

    Да, съемную решетку и корзину можно с комфортом мыть в посудомоечной машине.

    Нужно ли предварительно нагревать мультипечь​ и как долго это делать?

    Мультипечь​ требует предварительного нагрева.

    Имеет ли корзина антипригарное покрытие?

    Да, пластина и корзина имеют покрытие с защитой от пригорания.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

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