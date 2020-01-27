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Корзина
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Идеально подойдет для приготовления основного блюда и гарнира – 2 корзины можно использовать одновременно. Или готовить одно блюдо в 2 корзинах, увеличивая количество порций.
2+ порции
Меньший размер корзины для гарниров или блюда на 1-2 человека
2+ порции
4+ порции
Большая корзина для основных блюд и блюд на всю семью
4+ порции
Готовьте до идеальной кондиции. Наш дизайн обеспечивает оптимальную циркуляцию горячего воздуха как вокруг, так и внутрь ингредиентов.
Готовьте до идеальной кондиции. Наш дизайн обеспечивает оптимальную циркуляцию горячего воздуха как вокруг, так и внутрь ингредиентов.
здоровое питание
На сенсорном экране доступно 8 предустановок времени и температуры для свежего и замороженного картофеля фри, курицы, мяса, овощей, рыбы, пирога и подогрева.
В большую корзину поместится до 1,5 кг брюссельской капусты или курица весом до 1,2 кг.
В большую корзину поместится до 1,5 кг брюссельской капусты или курица весом до 1,2 кг.
крупный
Автоматически синхронизируйте время приготовления для обеих корзин, чтобы вся еда была одновременно готова к подаче на стол.
Вся пища будет свежей и горячей.
синхронизированный
Автоматически синхронизируйте время приготовления для обеих корзин, чтобы вся еда была одновременно готова к подаче на стол.
Вся пища будет свежей и горячей.
Не нужно долго ждать, пока приготовится ваш обед. Оцените экономию времени и готовьте ингредиенты всего за несколько минут.
Проверено на сосисках в левой корзине по сравнению с обычными духовыми шкафами.
быстрый
Не нужно долго ждать, пока приготовится ваш обед. Оцените экономию времени и готовьте ингредиенты всего за несколько минут.
Проверено на сосисках в левой корзине по сравнению с обычными духовыми шкафами.
От хрустящих закусок до вкусных первых блюд и нежных десертов — этот аэрогриль справится с чем угодно!
От хрустящих закусок до вкусных первых блюд и нежных десертов — этот аэрогриль справится с чем угодно!
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Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*. Теперь вы сможете готовить вкусные и полезные блюда фактически без масла.
*По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.
Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*. Теперь вы сможете готовить вкусные и полезные блюда фактически без масла.
*По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.
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Готовьте завтраки, пеките пироги или установите второй уровень для еще большей вместимости.
Готовьте завтраки, пеките пироги или установите второй уровень для еще большей вместимости.
Ответы на самые распространенные вопросы
Да, вы можете автоматически синхронизировать время приготовления для обеих корзин, чтобы вся еда была одновременно готова к подаче на стол. Вся пища будет свежей и горячей.
Да, вы можете готовить в правой, левой или обеих корзинах.
Да, съемную решетку и корзину можно с комфортом мыть в посудомоечной машине.
Мультипечь требует предварительного нагрева.
Да, пластина и корзина имеют покрытие с защитой от пригорания.
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