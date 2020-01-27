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    Мультипіч Philips Ovi Dual з 2 кошиками

    Ідеально підійде для приготування основної страви й гарніру – 2 кошики можна використовувати одночасно. Або ж готувати одну страву у 2 кошиках, збільшуючи кількість порцій. ​

    Мультипіч Philips Ovi Dual з 2 кошиками​

    Мініатюра відео мультипечі Philips з двома кошиками, відео виробу
    Philips із двома кошиками
    Піктограма 13 функцій приготування

    13 функцій приготування

    2 кошики, піктограма 2 розмірів

    2 кошики, 2 розміри

    Піктограма додатка HomeID

    Застосунок HomeID​

    Піктограма функції копіювання

    Функція копіювання

    Піктограма технології Rapid Air

    Технологія Rapid Air

    Піктограма до 90 % менше жиру

    До 90 % менше жиру

    Значок 8 режимів

    8 автопрограм​

    Піктограма для одночасного готування

    Для одночасного готування

    Асиметричні кошики

    2+ порції​


    Менший розмір кошика для гарнірів чи страви на 1-2 особи​

    4+ порції​


    Більший кошик для основних страв і страв на всю сім’ю​

    Хрусткі, ніжні й рівномірно приготовані страви завдяки технології Rapid Air


    Більше жодних підгорілих чи недосмажених страв. Завдяки спеціальній конструкції тепло не лише циркулює навколо їжі, а й проходить крізь неї.

    Хрусткі, ніжні й рівномірно приготовані страви завдяки технології Rapid Air


    Більше жодних підгорілих чи недосмажених страв. Завдяки спеціальній конструкції тепло не лише циркулює навколо їжі, а й проходить крізь неї.

    Піктограма оптимального потоку повітря

    корисно

    Більше жодних здогадок


    Сенсорний дисплей має 8 режимів: час і температура для свіжої картоплі фрі, замороженої картоплі фрі, курки, м’яса, овочів, риби, пирога і підігріву.

    Піктограма заморожених закусок

    заморожені закуски

    Піктограма свіжої картоплі фрі

    свіжа картопля фрі

    Піктограма курячих ніжок

    курячі ніжки

    Піктограма курятини

    курятина

    Піктограма риби

    риба

    Піктограма пирогів

    пироги

    Піктограма овочів

    овочі

    Піктограма підігріву

    підігрів

    Готуйте на 1, 2, 3 або ж на 4+ порції!

    Готуйте на 1, 2, 3 або ж на 4+ порції!

    Необхідно нагодувати сім’ю?


    У великому кошику можна приготувати повноцінну страву: до 1,5 кг брюсельської капусти або 1,2 кг курки — і це лише в одному кошику.

    Необхідно нагодувати сім’ю?


    У великому кошику можна приготувати повноцінну страву: до 1,5 кг брюсельської капусти або 1,2 кг курки — і це лише в одному кошику.

    великий

    Для одночасного готування


    Автоматично синхронізуйте час приготування у 2 кошиках, щоб ви могли подати всі страви гарячими до столу одночасно.

    Свіжа й гаряча їжа для повноцінного сніданку, обіду чи вечері.

    синхронізація

    синхронізація

    Для одночасного готування


    Автоматично синхронізуйте час приготування у 2 кошиках, щоб ви могли подати всі страви гарячими до столу одночасно.

    Свіжа й гаряча їжа для повноцінного сніданку, обіду чи вечері.

    Швидше, ніж духовка


    Вам не доведеться довго чекати на їжу. Заощаджуйте час і готуйте страву всього за кілька хвилин.
    Тестування проводилося на сосисках у лівому кошику в порівнянні зі звичайними духовками.

    швидко

    швидко

    Швидше, ніж духовка


    Вам не доведеться довго чекати на їжу. Заощаджуйте час і готуйте страву всього за кілька хвилин.
    Тестування проводилося на сосисках у лівому кошику в порівнянні зі звичайними духовками.

    Готуйте різні страви кожного дня


    Від хрустких закусок до ситних основних страв і чудових десертів — ця мультипіч приготує все це й навіть більше…!

    Готуйте різні страви кожного дня


    Від хрустких закусок до ситних основних страв і чудових десертів — ця мультипіч приготує все це й навіть більше…!

    Піктограма додатка HomeID

    Понад 500 рецептів у застосунку  HomeID

    Піктограма додатка HomeID

    Понад 500 рецептів у додатку HomeID

    Відкрийте для себе різноманітні страви!

    Чотири різні, смачні страви, які приготовано в мультипечі Philips із двома кошиками
    Піктограма 500 рецептів

    Безліч ідей


    Захотілося солоденького? Або хочете використати залишки баклажанів?


    Просто завантажте безкоштовний застосунок HomeID .

    Піктограма додатка HomeID

    Понад 500 рецептів у застосунку HomeID

    Завантажити додаток HomeID, Google Play
    Завантажити додаток HomeID, App Store

    натхнення

    натхнення

    натхнення

    Безліч ідей


    Захотілося солоденького? Чи не знаєте, як використати залишки баклажанів?

    Безліч ідей у безкоштовному додатку HomeID — просто завантажте й творіть.

    Завантажити додаток HomeID, Google Play
    Завантажити додаток HomeID, App Store

    Готувати ще ніколи не було так легко й приємно

    Хрусткі й смачні


    Страви щоразу хрусткі, з ніжною текстурою та рівномірно приготовані.

    ідеально

    ідеально

    Хрусткі й смачні


    Страви щоразу хрусткі, з ніжною текстурою та рівномірно приготовані.

    Піктограма «на 90 % менше жиру»

    Насолоджуйтеся смаженою їжею без почуття провини


    Насолоджуйтеся корисною їжею з використанням на 90 % менше жиру*.
    * Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.

    без почуття провини

    Насолоджуйтеся смаженою їжею без почуття провини


    Насолоджуйтеся корисною їжею з використанням на 90 % менше жиру*.
    * Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.

    Ще більше можливостей для приготування


    Розширюйте свої кулінарні можливості завдяки нашому асортименту аксесуарів.

    Сніданок, пиріг або подвійна порція.

    Ознайомитися зі всіма аксесуарами для мультипечі >

    Ще більше можливостей для приготування

    Завдяки аксесуарам мультипечі Philips із двома кошиками ви зможете випікати чи приготувати подвійну порцію за один раз.

    Розширюйте кулінарні можливості завдяки нашому асортименту аксесуарів.

    Сніданок, пиріг або подвійна порція.

    Ознайомитися зі всіма аксесуарами для мультипечі >
    Жінки кладуть ще більше інгредієнтів у мультипіч Philips із двома кошиками завдяки кухонним аксесуарам

    Мультипіч Philips Ovi Dual з 2 кошиками​

    Philips із двома кошиками NA351

    Philips із двома кошиками NA351/00

    Більше про мультипечі Philips Ovi


    Отримуйте відповіді на поширені запитання

    Чи можна готувати дві страви одночасно?

    Так, можна легко синхронізувати час приготування у 2 кошиках​, щоб подати всі страви до столу одночасно. Повноцінний сніданок​, обід чи вечеря – їжа свіжа й гаряча.

    Чи можна використовувати за потреби один кошик?

    Так, можна використовувати тільки правий, лівий або обидва кошики за бажанням.

    Чи можна мити мультипіч із двома кошиками в посудомийній машині?

    Так, для зручності знімну решітку і кошик можна мити в посудомийній машині.

    Чи потрібно попередньо розігрівати мультипіч і скільки хвилин?

    Ні, мультипіч не потрібно попередньо розігрівати.

    Чи має кошик антипригарне покриття?

    і решітка, і кошик мають покриття, до якого нічого не прилипає.

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