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Ідеально підійде для приготування основної страви й гарніру – 2 кошики можна використовувати одночасно. Або ж готувати одну страву у 2 кошиках, збільшуючи кількість порцій.
2+ порції
Менший розмір кошика для гарнірів чи страви на 1-2 особи
2+ порції
4+ порції
Більший кошик для основних страв і страв на всю сім’ю
4+ порції
Більше жодних підгорілих чи недосмажених страв. Завдяки спеціальній конструкції тепло не лише циркулює навколо їжі, а й проходить крізь неї.
Більше жодних підгорілих чи недосмажених страв. Завдяки спеціальній конструкції тепло не лише циркулює навколо їжі, а й проходить крізь неї.
корисно
Сенсорний дисплей має 8 режимів: час і температура для свіжої картоплі фрі, замороженої картоплі фрі, курки, м’яса, овочів, риби, пирога і підігріву.
У великому кошику можна приготувати повноцінну страву: до 1,5 кг брюсельської капусти або 1,2 кг курки — і це лише в одному кошику.
У великому кошику можна приготувати повноцінну страву: до 1,5 кг брюсельської капусти або 1,2 кг курки — і це лише в одному кошику.
великий
Автоматично синхронізуйте час приготування у 2 кошиках, щоб ви могли подати всі страви гарячими до столу одночасно.
Свіжа й гаряча їжа для повноцінного сніданку, обіду чи вечері.
синхронізація
Автоматично синхронізуйте час приготування у 2 кошиках, щоб ви могли подати всі страви гарячими до столу одночасно.
Свіжа й гаряча їжа для повноцінного сніданку, обіду чи вечері.
Вам не доведеться довго чекати на їжу. Заощаджуйте час і готуйте страву всього за кілька хвилин.
Тестування проводилося на сосисках у лівому кошику в порівнянні зі звичайними духовками.
швидко
Вам не доведеться довго чекати на їжу. Заощаджуйте час і готуйте страву всього за кілька хвилин.
Тестування проводилося на сосисках у лівому кошику в порівнянні зі звичайними духовками.
Від хрустких закусок до ситних основних страв і чудових десертів — ця мультипіч приготує все це й навіть більше…!
Від хрустких закусок до ситних основних страв і чудових десертів — ця мультипіч приготує все це й навіть більше…!
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Страви щоразу хрусткі, з ніжною текстурою та рівномірно приготовані.
ідеально
Страви щоразу хрусткі, з ніжною текстурою та рівномірно приготовані.
Насолоджуйтеся корисною їжею з використанням на 90 % менше жиру*.
* Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.
Насолоджуйтеся корисною їжею з використанням на 90 % менше жиру*.
* Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці.
Розширюйте свої кулінарні можливості завдяки нашому асортименту аксесуарів.
Сніданок, пиріг або подвійна порція.
Сніданок, пиріг або подвійна порція.
Отримуйте відповіді на поширені запитання
Так, можна легко синхронізувати час приготування у 2 кошиках, щоб подати всі страви до столу одночасно. Повноцінний сніданок, обід чи вечеря – їжа свіжа й гаряча.
Так, можна використовувати тільки правий, лівий або обидва кошики за бажанням.
Так, для зручності знімну решітку і кошик можна мити в посудомийній машині.
Ні, мультипіч не потрібно попередньо розігрівати.
і решітка, і кошик мають покриття, до якого нічого не прилипає.
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