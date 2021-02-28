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    Эконабор Eco Conscious

    Начинайте утро с новым эконабором Philips Eco Conscious

    Первый в мире набор для завтрака, изготовленный из 100% биопластика из переработанного растительного масла. Здоровая планета начинается со здорового завтрака.
     
     
    ​* Пластик с маркировкой РР из проверенных источников биосырья, на основе баланса масс.

    Узнайте больше об эконаборе Philips Eco Conscious

    ​Узнайте больше об эконаборе Philips Eco Conscious

    Чайник Philips Eco Conscious видання

    Чайник

     

    Начинайте каждое утро с быстрого и легкого приготовления любимого напитка

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    Тостер Philips Eco Conscious видання

    Тостер 

     

    ​Готовьте каждое утро тосты так, как любите именно вы

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    Кавоварка Philips Eco Conscious видання

    ​Кофеварка

     

    ​Наслаждайтесь восхитительным вкусом и ароматом кофе каждое утро

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    Эконабор Eco Conscious

    Эконабор Eco Conscious

     

     

    Полный набор для завтрака
    ​Полный набор для завтракаИзысканный стиль, безупречная функциональность и минимальное влияние на окружающую среду благодаря биопластику, из которого изготовлен набор Маленький шаг к экологически безопасному будущему

    Первый в мире набор для завтрака, изготовленный из переработанного растительного масла.

    Відео продукту набір для сніданку
    Philips Eco Conscious edition, with bio-based material

    ​Пора оставить в прошлом обычный пластик – перед вами набор для завтрака из переработанного растительного масла. Использование переработанного растительного масла может положить конец загрязнению воды и причинению вреда окружающей среде. Ведь есть гораздо более естественные решения. В сущности, переработанное масло может стать источником биопластика. С помощью этой прогрессивной разработки мы стремимся уменьшить использование пластика из нефтепродуктов, отдавая предпочтение имеющемуся природному сырью. Используя такой биопластик для изготовления эконабора для завтрака Eco Conscious, мы вносим свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов на 21%**, меньше потребляем ресурсов и больше используем повторно в рамках нашей долгосрочной программы.

    * Пластик с маркировкой РР из проверенных источников биосырья, на основе баланса масс.
    ** По данным расчетов, проведенных по результатам производства единицы техники из биопластика против такой же единицы техники из 100% первичного пластика (или первичного полипропилена).

    В эконаборе Eco Conscious отличный дизайн и высокая технологичность сочетаются с инновационным экологическим решением.

    Philips Eco Conscious edition, made to perform, breakfast set, HD5120

    ​Погрузитесь в нашу коллекцию

    Відео про набір сніданк

    Підійде для будь якої кухні

    Подойдет для любой кухни

    Благодаря современному и минималистическому дизайну нашей коллекции экологичность выглядит стильно как никогда. Вдохновленные природой, мы использовали спокойные цвета, природные материалы и украшения, которые прекрасно смотрятся на любой кухне.

    Повторное использование

    ​Повторное использование

    ​Верите или нет, но мы превращаем переработанное растительное масло в биопластик. Вкрапления на корпусе наших продуктов — это как раз следы производства биосырья, которые появляются в результате процесса переработки. Это так круто!

    Создано для ежедневного использования в течение лет

    Создано для ежедневного использования в течение лет

    Мы стремимся сделать наши продукты не только экологичными, но и долговечными. Вся наша техника изготовлена из крепких материалов, пригодных для переработки. Создано на годы.

    Сделано для лучших результатов

    Сделано для лучших результатов

    Скорость и эффективность каждое утро. Экономьте время на кухне, используя эконабор Philips Eco Conscious. Один важный шаг в нашем долгосрочном плане. Узнать больше о наших экологических инициативах.

    Идеальный набор для завтрака

    Больше об эконаборе Eco Conscious​

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Что такое биосырье?

    Биосырье – это сырье, состоящее из продуктов биологического происхождения или возобновляемых отечественных сельскохозяйственных материалов (включая растительные, животные и морские материалы), а также лесохозяйственных материалов или промежуточного сырья. Для получения биосырья требуется несколько лет, в результате полного цикла производства углекислый газ поглощается из воздуха, что со своей стороны уменьшает глобальное потепление.

    Что такое материалы на основе горючих полезных ископаемых?

    Материалы на основе горючих полезных ископаемых – это материалы, изготовленные из нефтехимических продуктов. Сначала это были материалы на биологической основе, но на протяжении сотен миллионов лет они постепенно превратились в сырую нефть, запасы которой в конце концов иссякают, поскольку ее объем на земле ограничен. Таким образом, они не считаются экологичными и не подходят для использования в экономике замкнутого цикла, так как для их восстановления нужны миллионы лет, а выбросы CO2 в атмосферу при их использовании способствуют глобальному потеплению.

    Чем биосырье отличается от материалов на основе горючих полезных ископаемых?

    ​Основное отличие между биосырьем и материалами на основе горючих полезных ископаемых состоит в том, что для получения последних требуется гораздо больше времени, к тому же их запасы не бесконечны, а следовательно их нельзя считать экологическими, тогда как запасы биосырья можно восстановить за несколько лет, поглощая при этом CO2 из воздуха, что и делает ее экологичной.

    Что такое пластик из биосырья и пластик на основе горючих полезных ископаемых?

    ​Углерод является основным структурным элементом создания пластика, он поступает из сырья биологического происхождения (в основном это биодизель из растений) или горючих полезных ископаемых (сырой нефти из нефтяных месторождений). Можно использовать одинаковые производственные линии для обоих видов пластика, поскольку в обоих случаях их основная составляющая – углерод.

    Что такое пластик PP из биосырья?

    Это самый распространенный вид пластиков в мире, при этом основной элемент структуры этого полипропилена, углерод, получают из биосырья преимущественно растительного происхождения.

    Что такое пластик PP вторичной переработки?

    Пластик вторичной переработки – это пластик с маркировкой РР, подлежащий переработке и запасы которого можно обновить путем химической и механической переработки, поскольку он является частью экономики замкнутого цикла.

    Что такое экономика замкнутого цикла?

    ​Экономика замкнутого цикла – это модель экономического развития, направленная на рациональное использование ресурсов и сокращение расточительности.

    Что такое глобальное потепление?

    Глобальное потепление – это повышение средней температуры климатической системы Земли, вызванное преимущественно деятельностью человека. Важнейшим фактором воздействия человека на окружающую среду считают выбросы парниковых газов, в том числе углекислого газа. Доминирующим источником этих газов является сжигание ископаемого топлива.

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