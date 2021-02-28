Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Эконабор Eco Conscious
Полный набор для завтрака
Полный набор для завтракаИзысканный стиль, безупречная функциональность и минимальное влияние на окружающую среду благодаря биопластику, из которого изготовлен набор Маленький шаг к экологически безопасному будущему
Полный набор для завтрака
Подойдет для любой кухни
Благодаря современному и минималистическому дизайну нашей коллекции экологичность выглядит стильно как никогда. Вдохновленные природой, мы использовали спокойные цвета, природные материалы и украшения, которые прекрасно смотрятся на любой кухне.
Повторное использование
Верите или нет, но мы превращаем переработанное растительное масло в биопластик. Вкрапления на корпусе наших продуктов — это как раз следы производства биосырья, которые появляются в результате процесса переработки. Это так круто!
Создано для ежедневного использования в течение лет
Мы стремимся сделать наши продукты не только экологичными, но и долговечными. Вся наша техника изготовлена из крепких материалов, пригодных для переработки. Создано на годы.
Скорость и эффективность каждое утро. Экономьте время на кухне, используя эконабор Philips Eco Conscious. Один важный шаг в нашем долгосрочном плане. Узнать больше о наших экологических инициативах.
HD5120/00
HD2640
HD9365/10
Биосырье – это сырье, состоящее из продуктов биологического происхождения или возобновляемых отечественных сельскохозяйственных материалов (включая растительные, животные и морские материалы), а также лесохозяйственных материалов или промежуточного сырья. Для получения биосырья требуется несколько лет, в результате полного цикла производства углекислый газ поглощается из воздуха, что со своей стороны уменьшает глобальное потепление.
Материалы на основе горючих полезных ископаемых – это материалы, изготовленные из нефтехимических продуктов. Сначала это были материалы на биологической основе, но на протяжении сотен миллионов лет они постепенно превратились в сырую нефть, запасы которой в конце концов иссякают, поскольку ее объем на земле ограничен. Таким образом, они не считаются экологичными и не подходят для использования в экономике замкнутого цикла, так как для их восстановления нужны миллионы лет, а выбросы CO2 в атмосферу при их использовании способствуют глобальному потеплению.
Основное отличие между биосырьем и материалами на основе горючих полезных ископаемых состоит в том, что для получения последних требуется гораздо больше времени, к тому же их запасы не бесконечны, а следовательно их нельзя считать экологическими, тогда как запасы биосырья можно восстановить за несколько лет, поглощая при этом CO2 из воздуха, что и делает ее экологичной.
Углерод является основным структурным элементом создания пластика, он поступает из сырья биологического происхождения (в основном это биодизель из растений) или горючих полезных ископаемых (сырой нефти из нефтяных месторождений). Можно использовать одинаковые производственные линии для обоих видов пластика, поскольку в обоих случаях их основная составляющая – углерод.
Это самый распространенный вид пластиков в мире, при этом основной элемент структуры этого полипропилена, углерод, получают из биосырья преимущественно растительного происхождения.
Пластик вторичной переработки – это пластик с маркировкой РР, подлежащий переработке и запасы которого можно обновить путем химической и механической переработки, поскольку он является частью экономики замкнутого цикла.
Экономика замкнутого цикла – это модель экономического развития, направленная на рациональное использование ресурсов и сокращение расточительности.
Глобальное потепление – это повышение средней температуры климатической системы Земли, вызванное преимущественно деятельностью человека. Важнейшим фактором воздействия человека на окружающую среду считают выбросы парниковых газов, в том числе углекислого газа. Доминирующим источником этих газов является сжигание ископаемого топлива.
Шнековые соковыжималки Концентрированный питательный напиток
Шнековые соковыжималки
Концентрированный питательный напиток
Центрифужные соковыжималки Освежающий полезный сок
Центрифужные соковыжималки
Освежающий полезный сок
Стационарные блендеры Смузи, насыщенный клетчаткой
Стационарные блендеры
Смузи, насыщенный клетчаткой
Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.Показать продукты Скрыть продукты
Найдено более 1 продукта.
Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.