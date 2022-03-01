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Благодаря технологии Flip & Juice™ (сочетание высокоскоростного блендера и центрифужной соковыжималки) вы можете получить идеально шелковистые смузи и прозрачные соки или соки с мякотью. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенной системе фильтров, ваш напиток будет соответствовать вкусу и предпочтениям вашей семьи. Благодаря этому вы приготовите два вида сока: прозрачный и густой сок (с мякотью), а также домашнее растительное молоко. Из сочных фруктов (таких как апельсины, виноград и т.д.) вы сможете получить любой сок, который вы предпочитаете. Из овощей и фруктов, которые естественным образом содержат меньше сока (яблоки, морковь), необходимо добавить немного воды или смешать их с сочными фруктами.
Благодаря технологии Flip & Juice™ (сочетание высокоскоростного блендера и центрифужной соковыжималки) вы можете получить идеально шелковистые смузи и прозрачные соки или соки с мякотью. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенной системе фильтров, ваш напиток будет соответствовать вкусу и предпочтениям вашей семьи.
Благодаря этому вы приготовите два вида сока: прозрачный и густой сок (с мякотью), а также домашнее растительное молоко. Из сочных фруктов (таких как апельсины, виноград и т.д.) вы сможете получить любой сок, который вы предпочитаете. Из овощей и фруктов, которые естественным образом содержат меньше сока (яблоки, морковь), необходимо добавить немного воды или смешать их с сочными фруктами.
Чистый сок (из мягких и сочных фруктов):
Чистый сок (из мягких и сочных фруктов):
Сок с мякотью (из не сочных фруктов и овощей):
Сок с мякотью (из не сочных фруктов и овощей):
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