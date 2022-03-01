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    Узнайте больше о вашем блендере Philips Flip & Juice™

    Начните работу с инструкциями по использованию, видеороликами, найдите ответы на часто задаваемые вопросы или получите поддержку от наших специалистов.

    Превратите блендер Philips Flip&Juice в соковыжималку и наоборот, вращая кувшин.

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    Превратите блендер Philips Flip&Juice в соковыжималку и наоборот, вращая кувшин.

    Начало работы

    Откройте для себя разнообразие вкусов и текстур, которые можно создать с помощью блендера Philips Flip&Juice™

    Благодаря технологии Flip & Juice™ (сочетание высокоскоростного блендера и центрифужной соковыжималки) вы можете получить идеально шелковистые смузи и прозрачные соки или соки с мякотью. Благодаря революционному дизайну кувшина и встроенной системе фильтров, ваш напиток будет соответствовать вкусу и предпочтениям вашей семьи.

     

    Благодаря этому вы приготовите два вида сока: прозрачный и густой сок (с мякотью), а также домашнее растительное молоко. Из сочных фруктов (таких как апельсины, виноград и т.д.) вы сможете получить любой сок, который вы предпочитаете. Из овощей и фруктов, которые естественным образом содержат меньше сока (яблоки, морковь), необходимо добавить немного воды или смешать их с сочными фруктами.

    Чистый сок (из мягких и сочных фруктов):

     

    • апельсины
    • виноград
    • ананас

    Сок с мякотью (из не сочных фруктов и овощей):

     

    • яблоки
    • груши
    • морковь
    • сельдерей

    Как готовить соки с помощью технологии Flip&Juice™

    Инструкции по использованию режима соковыжималки блендера Philips Flip&Juice для приготовления соков.

    Как очистить прибор с помощью функции быстрой очистки

    Инструкции по очистке блендера Philips Flip&Juice для приготовления соков.

    Персонализация с помощью приложения NutriU

    Откройте для себя +200 питательных идей и рекомендаций по приготовлению ваших любимых напитков, блюд и закусок с помощью приложения NutriU App

    Вдохновляющие рецепты, основанные на вашем поведении и предпочтениях

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    Здоровые альтернативы вашим любимым блюдам

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    NutriU - различные разделы приложения для блендера-соковыжималки, отображаемые на экране смартфона.

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    Шаг 2: Зарегистрируйте блендер Philips Flip&Juice™. После регистрации продукта вы получите подтверждение по электронной почте.

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    О Philips

    Продавец интернет-магазина:

    ООО «Филипс Украина»
    03038, Украина
    г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
    Код ЕДРПОУ 33744042

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