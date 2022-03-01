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Завдяки технології Flip & Juice™ (поєднання високошвидкісного блендера та соковижималки) можна готувати ідеальні ніжні смузі та прозорі соки й соки із м’якоттю. Завдяки революційному дизайну чаші та cистемі вбудованих ножів ваш напій буде адаптовано до смаків та уподобань вашої сім’ї. Завдяки цьому ви зможете готувати два типи соків: прозорий (зокрема і рослине молоко) і густий сік (із м’якоттю). Із соковитих фруктів (як-от апельсини, виноград тощо) ви зможете приготувати будь-який бажаний сік. До овочів і фруктів, які природно не такі соковиті (як-от яблука, морква), потрібно буде додати трохи води або змішати їх із соковитими плодами.
Завдяки технології Flip & Juice™ (поєднання високошвидкісного блендера та соковижималки) можна готувати ідеальні ніжні смузі та прозорі соки й соки із м’якоттю. Завдяки революційному дизайну чаші та cистемі вбудованих ножів ваш напій буде адаптовано до смаків та уподобань вашої сім’ї.
Завдяки цьому ви зможете готувати два типи соків: прозорий (зокрема і рослине молоко) і густий сік (із м’якоттю). Із соковитих фруктів (як-от апельсини, виноград тощо) ви зможете приготувати будь-який бажаний сік. До овочів і фруктів, які природно не такі соковиті (як-от яблука, морква), потрібно буде додати трохи води або змішати їх із соковитими плодами.
Прозорий сік (із м’яких і соковитих плодів):
Прозорий сік (із м’яких і соковитих плодів):
Сік із м’якоттю (із не дуже соковитих фруктів та овочів):
Сік із м’якоттю (із не дуже соковитих фруктів та овочів):
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