Завдяки технології Flip & Juice™ (поєднання високошвидкісного блендера та соковижималки) можна готувати ідеальні ніжні смузі та прозорі соки й соки із м’якоттю. Завдяки революційному дизайну чаші та cистемі вбудованих ножів ваш напій буде адаптовано до смаків та уподобань вашої сім’ї.

Завдяки цьому ви зможете готувати два типи соків: прозорий (зокрема і рослине молоко) і густий сік (із м’якоттю). Із соковитих фруктів (як-от апельсини, виноград тощо) ви зможете приготувати будь-який бажаний сік. До овочів і фруктів, які природно не такі соковиті (як-от яблука, морква), потрібно буде додати трохи води або змішати їх із соковитими плодами.