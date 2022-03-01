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    Philips Flip & Juice™

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    Philips Atlantic Flip&Juice

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    Philips Atlantic Flip&Juice

    Початок роботи

    Відкрийте для себе різноманітні смаки та текстури, які можна створити за допомогою блендера Philips Flip & Juice™

    Завдяки технології Flip & Juice™ (поєднання високошвидкісного блендера та соковижималки) можна готувати ідеальні ніжні смузі та прозорі соки й соки із м’якоттю. Завдяки революційному дизайну чаші та cистемі вбудованих ножів ваш напій буде адаптовано до смаків та уподобань вашої сім’ї.

     

    Завдяки цьому ви зможете готувати два типи соків: прозорий (зокрема і рослине молоко) і густий сік (із м’якоттю). Із соковитих фруктів (як-от апельсини, виноград тощо) ви зможете приготувати будь-який бажаний сік. До овочів і фруктів, які природно не такі соковиті (як-от яблука, морква), потрібно буде додати трохи води або змішати їх із соковитими плодами.

    Прозорий сік (із м’яких і соковитих плодів):

     

    • апельсини 
    • виноград
    • ананас

    Сік із м’якоттю (із не дуже соковитих фруктів та овочів): 

     

    • яблука 
    • груші
    • морква
    • селера

    Як готувати соки завдяки технології Flip&Juice™

    Як готувати соки завдяки технології Flip&Juice

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    Очищення завдяки функції швидкого очищення

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    виріб протягом 90 днів із дати покупки.

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    Крок 2. Зареєструйте мультиварку. Після реєстрації виробу ви отримаєте підтвердження електронною поштою.

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