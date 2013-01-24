Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips S7000

    Датчик управления движением

    Каждому из нас есть, чему поучиться у технологии SkinIQ — от новичков до экспертов бритья. Датчик движения SkinIQ распознает правильную технику бритья (круговые движения) и менее эффективные способы бритья (например, линейные движения). Какой бы ни была ваша техника, бритва S7000 поможет улучшить ее.

     

    Для отчетов в режиме реального времени выполните сопряжение S7000 с приложением GroomTribe и получайте информацию о технике бритья и ее аспектах, которые можно улучшить.

    Значок состояний

    Движение: зеленый

    Зеленый​

    Если значок горит зеленым светом, вы используете наиболее эффективную технику бритья (круговые движения).
    Движение? оранжевый

    Оранжевый​

    Если значок горит оранжевым светом, вашу технику бритья можно улучшить.
    Выполните сопряжение с приложением GroomTribe для получения статистики и советов в режиме реального времени.
    Приложение GroomTribe
    Брейтесь эффективнее с приложением GroomTribe
    App store
    Магазин Google Play

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

    Быстрые ссылки

    Часто задаваемые вопросы
    Условия и положения
    Поиск заказа
    О Philips