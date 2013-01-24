Датчик управления движением

Каждому из нас есть, чему поучиться у технологии SkinIQ — от новичков до экспертов бритья. Датчик движения SkinIQ распознает правильную технику бритья (круговые движения) и менее эффективные способы бритья (например, линейные движения). Какой бы ни была ваша техника, бритва S7000 поможет улучшить ее.

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