Датчик керування рухами

Кожному є чому повчитися у нашої технології SkinIQ – від початківця до спеціаліста. Датчик руху SkinIQ визначає, чи ви голитесь із застосуванням правильної техніки (кругові рухи) чи менш ефективно (наприклад, лінійні рухи). Незалежно від вашої техніки S7000 допоможе покращити її.

Для отримання інформації у реальному часі з’єднайте S7000 в пару з додатком GroomTribe, щоб дізнатися про свою техніку і про те, що саме потрібно робити для вдосконалення.