Гладкое бритье может стать трудной задачей, особенно для мужчин с чувствительной кожей. Бритва Philips Series 7000 подскажет, как правильно бриться без дискомфорта для кожи.





Что означает гладкое бритье?

Прежде чем мы начнем, вот Вам цель. Гладкое бритье — это отсутствие бороды или щетины, то есть идеальное бритье, которое позволяет Вашему внешнему виду говорить за Вас. Готовы? Здесь мы расскажем, как выполнить гладкое бритье за несколько минут.

Сухое или влажное бритье?

Наша бритва обеспечивает быстрое сухое или освежающее влажное бритье. Следуйте подсказкам в приложении и наслаждайтесь комфортным бритьем.



Совет для эффективного бритья

Индивидуальный план в приложении GroomTribe позволяет получать индивидуальные советы для повышения эффективности бритья.

Советы помогут вам улучшить технику бритья и получать особые рекомендации.

Шаг 1. Начнем с умывания

Умойте лицо перед началом бритья.

Перед бритьем не принимайте горячий душ, так как это затрудняет бритье.

Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что ваша кожа сухая.





Шаг 2. Правильные действия



Бритва Series 7000 может сбрить даже трехдневную щетину. Если у вас на лице длинная щетина, то для повышения эффективности процедуры сначала сбрейте ее входящим в комплект триммером.

Совершайте небольшие круговые движения бритвой и следуйте подсказкам в приложении.

Если вы предпочитаете влажное бритье, то периодически смывайте с нее излишки пены или геля для поддержания эффективности бритья.



Шаг 3. После бритья

Теперь о процедурах после бритья. Сполосните лицо теплой водой, аккуратно высушите его полотенцем и при необходимости нанесите лосьон/бальзам после бритья или увлажняющее средство. Промойте бритвенную головку и оставьте ее сушиться.



На этом все. Следуйте этим шагам, чтобы добиться максимально гладкого бритья. А в те дни, когда вам не требуется гладкое бритье, вы можете поработать над идеальной короткой щетиной.



Еще не настроили индивидуальный план бритья?

Получайте уникальные рекомендации по устранению различных проблем с кожей, будь то покраснение, жжение или вросшие волосы. Сопутствующее приложение, разработанное совместно с дерматологами, во время каждого сеанса отслеживает технику бритья и состояние вашей кожи.



Загрузите приложение GroomTribe для iOS или Android и выполните его сопряжение с бритвой для начала работы.

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