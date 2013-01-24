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    Первая бритва с мобильным приложением, разработанная специально для чувствительной кожи.

    Первая бритва с мобильным приложением, разработанная специально для чувствительной кожи.

    Уникальное бритье для уникальной кожи img

    Индивидуальные режимы бритья для вашей кожи

     
    Брейтесь с комфортом благодаря помощи мобильного приложения и уникального покрытия бреющей головки. Посещайте эту страницу, чтобы узнать больше о поддержании бритвы в хорошем состоянии, зарегистрировать свой продукт и найти полезные статьи поддержки — все это теперь доступно в одном месте.
    Уникальное бритье для уникальной кожи img

    Создайте индивидуальный план бритья

     
    Получайте уникальные советы в мобильном приложении, которые помогут вам избавиться от связанных с раздражением кожи: покраснение, жжение или вросшие волосы. Загрузите приложение GroomTribe для iOS или Android и узнайте больше.
    QR-код для сопряжения бритвы img
    App Store img
    Google Play img
    Проверьте совместимость смартфона здесь
    Приложение GroomTribe доступно на следующих языках:

    Загрузка приложения. Соединение. Бритье.

     
    Начать пользоваться бритвой очень легко. Загрузите приложение GroomTribe из магазина приложений на ваш смартфон.

    Включите бритву и соедините ее со смартфоном при помощи Bluetooth. Для стабильной работы приложения держите бритву и смартфон в непосредственной близости. После этого соединение бритвы с приложением GroomTribe будет происходить автоматически при каждом посещение приложения. Выберите подходящую настройку чувствительности и наслаждайтесь эффективным и комфортным бритьем.
    Загрузка-сопряжение-бритье img

    Теперь бритье стало индивидуальным

     

    Philips Series 7000 — это первая в мире бритва, учитывающая особенности вашей кожи. Бритва и совместимое с ней приложение GroomTribe располагают множеством функций, которые помогут вам добиться комфортного и эффективного бритья, какой бы чувствительной ни была ваша кожа.
    • Индивидуальный план img

      Индивидуальный план

      Разработанный совместно с дерматологами, индивидуальный план позволит вам получать персонализированные советы, которые помогут избавиться от различных проблем с кожей. Приложение GroomTribe отслеживает ваши показатели и выбирает наиболее подходящие рекомендации, чтобы ваше бритье было эффективным и комфортным.
    • Датчик Beard Adapt img

      Датчик BeardAdapt

      Бритва определяет густоту бороды и регулирует мощность в соответствии с полученными данными. Благодаря изменяемой мощности вы сможете сбрить даже самую густую бороду без лишних движений, что сократит вероятность раздражения кожи.
    • Настройки чувствительности img

      Настройки бритвы для разного типа кожи

      Вы можете выбрать подходящий для себя режим бритья: для сверхчувствительной, чувствительной или нормальной кожи. Если вы не знаете какой режим подходит для вашей кожи, ничего страшного. Пройдите небольшой опрос в приложении GroomTribe и бритва сама подберет оптимальный режим бритья, учитывая особенности вашей кожи.
    • Советы по бритью img

      Советы по бритью

      Получайте советы от приложения во время бритья. Это позволит улучшить результат бритья и сократить время процедуры.
    • Анализ и история сеансов img

      Анализ и история сеансов

      Хотите посмотреть на свои успехи? Анализ и история сеансов позволяет посмотреть на ваши показатели бритья и раздражения кожи — от самого первого до последнего сеанса бритья.

      Индикация

       

      На передней панели бритвы располагаются интуитивно понятные индикаторы.

      Они подскажут о новых уведомлениях приложения, выбранный режим бритья, о необходимости очистки и зарядки бритвы. Это делает процесс взаимодействия пользователя и бритвы простым и понятным.
      • Значок уведомления img

        Значок уведомления

        Значок уведомления загорается, когда в приложении для вас доступно важное сообщение.
      • Настройки чувствительности img

        Настройки чувствительности

        В зависимости от режима бритья, установленного в приложении GroomTribe, на бритве будет отображаться XS (очень чувствительный), S (чувствительный) или N (обычный).
      • Аккумулятор разряжен img

        Аккумулятор разряжен

        Индикатор зарядки аккумулятора мигает оранжевым, когда заряда аккумулятора достаточно лишь для одного сеанса бритья.
      • Быстрая зарядка img

        Быстрая зарядка

        Индикатор зарядки аккумулятора быстро мигает в течение 5-минутной быстрой зарядки. Когда индикатор начинает мигать медленнее, это означает, что заряда устройства хватит на один сеанс бритья.
      • Полный заряд img

        Полный заряд

        По достижении полного заряда аккумулятора индикатор будет гореть белым светом в течение 30 минут.
      • Напоминание об очистке img

        Напоминание об очистке

        Мигающий значок «крана» напоминает вам о необходимости очистки бритвы. Просто сполосните бреющую головку под струей воды.
      • Напоминание отключения от сети перед использованием img

        Напоминание отключения от сети перед использованием

        Мигает, напоминая о необходимости отключения бритвы от электросети перед включением устройства.
      • Дорожная блокировка img

        Дорожная блокировка

        Для включения и отключения дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд. После активации блокировки замигает значок "замка".
        Добейтесь идеально гладкого бритья за 3 шага img

        Добейтесь идеально гладкого бритья за 3 шага

         

        Гладкое бритье может стать трудной задачей, особенно для мужчин с чувствительной кожей. Бритва Philips Series 7000 подскажет, как правильно бриться без дискомфорта для кожи.
         


        Что означает гладкое бритье?

        Прежде чем мы начнем, вот Вам цель. Гладкое бритье — это отсутствие бороды или щетины, то есть идеальное бритье, которое позволяет Вашему внешнему виду говорить за Вас. Готовы? Здесь мы расскажем, как выполнить гладкое бритье за несколько минут.

         

        Сухое или влажное бритье?

        Наша бритва обеспечивает быстрое сухое или освежающее влажное бритье. Следуйте подсказкам в приложении и наслаждайтесь комфортным бритьем.

         

        Совет для эффективного бритья

        Индивидуальный план в приложении GroomTribe позволяет получать индивидуальные советы для повышения эффективности бритья.
        Советы помогут вам улучшить технику бритья и получать особые рекомендации.

         

        Шаг 1. Начнем с умывания

        Умойте лицо перед началом бритья.

        Перед бритьем не принимайте горячий душ, так как это затрудняет бритье.
        Перед тем, как перейти к следующему шагу, убедитесь, что ваша кожа сухая.

        Шаг 2. Правильные действия

        Бритва Series 7000 может сбрить даже трехдневную щетину. Если у вас на лице длинная щетина, то для повышения эффективности процедуры сначала сбрейте ее входящим в комплект триммером.
        Совершайте небольшие круговые движения бритвой и следуйте подсказкам в приложении.

        Если вы предпочитаете влажное бритье, то периодически смывайте с нее излишки пены или геля для поддержания эффективности бритья.

        Шаг 3. После бритья
        Теперь о процедурах после бритья. Сполосните лицо теплой водой, аккуратно высушите его полотенцем и при необходимости нанесите лосьон/бальзам после бритья или увлажняющее средство. Промойте бритвенную головку и оставьте ее сушиться.

        На этом все. Следуйте этим шагам, чтобы добиться максимально гладкого бритья. А в те дни, когда вам не требуется гладкое бритье, вы можете поработать над идеальной короткой щетиной. 

        Еще не настроили индивидуальный план бритья?
        Получайте уникальные рекомендации по устранению различных проблем с кожей, будь то покраснение, жжение или вросшие волосы. Сопутствующее приложение, разработанное совместно с дерматологами, во время каждого сеанса отслеживает технику бритья и состояние вашей кожи.

        Загрузите приложение GroomTribe для iOS или Android и выполните его сопряжение с бритвой для начала работы.
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        1. Сухое или влажное бритье?

        Наша бритва обеспечивает сухое бритье с низкой вероятностью появления порезов и ссадин. Влажное бритье придаст вашей коже чувство свежести, главное — не забыть пену для бритья. Правильные действия поначалу могут казаться сомнительными, особенно если у вас чувствительная кожа, но, к счастью, теперь у вас есть ценный помощник.

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        Сухое или влажное бритье img

        Узнайте какой способ бритья подходит именно вам – сухой или влажный

         

        С помощью индивидуального плана бритья вы сможете узнать какой тип бритья оптимально подходит именно вам – комфортное сухое или освежающее влажное с пеной (гелем).

         


        1. Тип бритья

        Бритва S7000 разработана специально для чувствительной кожи, независимо от того, какой тип бритья вы предпочитаете – сухой или влажный. Следуйте советам в приложении GroomTribe и наслаждайтесь комфортным бритьем.

         

        2. Подготовка кожи

        Если вы бреетесь без пены, очень важно, чтобы перед началом бритья ваша кожа была максимально сухой, поскольку влажная кожа может затруднить движение бритвы по вашему лицу. Если вы были в душе или умывались, подождите хотя бы 5 минут, чтобы ваша кожа высохла.

         

        Если вы предпочитаете влажное бритье, то умойте лицо перед нанесением пены или геля.

         

        3. Брейтесь так, как вам комфортно

        Вне зависимости от типа бритья датчик BeardAdapt в бритве Series 7000 автоматически определит густоту вашей бороды и выберет подходящую настройку чувствительности. Вы можете вручную выбрать нужные параметры, но ваша бритва и приложение GroomTribe специально созданы для того, чтобы вы больше не задумывались о таких тонкостях.

         

        4. Брейтесь круговыми движениями

        Совершайте небольшие круговые движения бритвой без лишнего надавливания на кожу. Приложение GroomTribe подскажет, какие движения нужно совершать, чтобы повысить скорость и эффективность бритья.

        5. Трудносбриваемые волосы

        Бритье без пены означает, что вам будет проще заметить те самые отдельные волоски, которые избежали своей участи. Но если вы бреетесь с использованием пены или геля, вы неизбежно столкнетесь с отдельными труднодоступными участками и волосками. Немного натяните кожу, чтобы волоски приподнялись с ее поверхности.


        6. Бакенбарды
        Длина и стиль бакенбардов зависят только от вас, но теперь, с помощью насадки-триммера или стайлера, доступных с бритвой Series 7000, вы можете легко ухаживать за ними.

         

        7. После бритья

        Для повышения комфорта нанесите на кожу бальзам или лосьон после бритья.

        На этом все – ваша кожа выглядит великолепно и вы готовы к началу нового дня!

        Обратите внимание! Регулярное бритье поможет вашей коже привыкнуть к электробритве и добиться наилучших результатов. Также не забывайте о важности гигиены после бритья. Промойте бритву большим количеством теплой воды, стряхните с нее излишки воды, а затем откройте устройство и оставьте его сушиться.


        Еще не настроили индивидуальный план бритья?
        Получайте уникальные рекомендации по устранению различных проблем с кожей, будь то покраснение, жжение или вросшие волосы. Сопутствующее приложение, разработанное совместно с дерматологами, во время каждого сеанса отслеживает технику бритья и состояние вашей кожи.

        Загрузите приложение GroomTribe для iOS или Android и выполните его сопряжение с бритвой для начала работы.
        Загрузка на App store
        Загрузка на Google Play

        ПодробнееСвернуть

        Больше, чем просто бритва

         
        Легко превращайте свою бритву в стайлер для бороды, компактный триммер или чистящую щеточку с помощью системы насадок SmartClick. 
        • Стайлер для бороды SmartClick img

          Стайлер для бороды SmartClick

          Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды.
        • Щеточка для очистки SmartClick img

          Щеточка для очистки SmartClick

          Съемная щеточка для очистки позволяет очищать лицо тщательнее (по сравнению с очищением вручную). Щеточка удаляет отмершие клетки и помогает улучшить микроциркуляцию — кожа становится сияющей и гладкой. 
        • Компактный триммер SmartClick img

          Компактный триммер SmartClick

          Завершите свой образ с помощью безопасного компактного триммера SmartClick. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
        • Триммер для носа SmartClick img

          Триммер для носа SmartClick

          Насадка-триммер для волос в носу и ушах. Технология ProtecTrim и особое рабочее положение триммера обеспечивают простое и комфортное подравнивание.

          Поддерживайте бритву в идеальном состоянии

           
          Ухаживайте за бритвой и аксессуарами для нее, чтобы они всегда работали как новые.
          Очистка бритвы img

          Очистка бритвы

          Очищайте бритву после использования для гигиеничности использования и оптимального бритья.
           

          1. Включите бритву и промойте бритвенный блок теплой проточной водой.
          2. Выключите устройство, достаньте держатель бритвенной головки из нижней части бритвенного блока, а затем промойте оба компонента проточной водой.
          3. Тщательно стряхните излишки воды и дайте держателю бритвенной головки высохнуть, прежде чем прикреплять к нему бритвенную головку.
          Как менять бритвенную головку img

          Как менять бритвенную головку

          Для оптимального бритья заменяйте бритвенные головки раз в два года. 

           

          1. Отключите бритву. Извлеките бритвенный
            блок из ручки.
          2. Утилизируйте старый бритвенный блок и прикрепите к ручке новый бритвенный блок. (вы услышите щелчок)
          3. После замены съемного бритвенного блока вы можете выполнить сброс уведомления о замене в приложении.

          FAQ — Часто задаваемые вопросы

          Нужно ли мне всегда брать телефон с собой в ванную?
          Нет. Поначалу это полезно, ведь вы сможете получать советы в реальном времени, которые помогут вам бриться с минимальным раздражением кожи. Когда вы освоитесь с бритвой, вы можете просто синхронизировать данные о бритье с приложением и получать таким образом персонализированные советы и рекомендации. Бритва и приложение синхронизируются автоматически, когда находятся в достаточной близости друг от друга.

          В бритве хранятся данные о последних 20 сеансах бритья, так что не забывайте синхронизировать бритву посредством Bluetooth хотя бы раз в 2–3 недели. Для синхронизации данных: - 1. Откройте приложение и убедитесь, что устройство находится в непосредственной близости от бритвы. 2. Приложение автоматически подключится к устройству, будет выполнена синхронизация данных о последних сеансах бритья.
          Как загрузить приложение?
          Приложение GroomTribe доступно для загрузки в App Store или Play Store; вы также можете отсканировать QR-код, который находится на коробке от вашей бритвы.

          Если вы находитесь в Китае и используете телефон на базе Android, перейдите по следующей ссылке: www.mylife.philips.com.cn/appdownload/.
          С какими телефонами совместимо приложение?

          Совместимость с iPhone:

          iPhone 5S и более новые модели

          iOS 11 и выше

          Совместимость с Android:

          Только телефоны с диагональю экрана > 4,5 дюйма

          ОС версии > 6.0, BLE версии > 4.1
          Как подключить приложение Philips GroomTribe к телефону?

          · Загрузите приложение GroomTribe из App Store.

          Убедитесь, что функция Bluetooth на смартфоне включена.

          · Откройте приложение на смартфоне.

          · Следуйте инструкциям в приложении, чтобы установить соединение.

          Примечание. Для работы всех функций приложения необходимо стабильное соединение Bluetooth и подключение к сети Интернет.
          Что делать при наличии проблем с подключением?

          Невозможность подключения бритвы Philips Series 7000 может быть обусловлена несколькими причинами. Ниже представлены наиболее часто встречающиеся причины и решения.

           

          · Использование старой версии Bluetooth
          Бритва Philips Series 7000 совместима с Bluetooth версии 4.1 или выше. Убедитесь, что ваш телефон поддерживает эту версию (или выше), поскольку это необходимо для подключения к бритве. Также убедитесь, что вы активировали Bluetooth на телефоне перед сопряжением с бритвой.

           

          · Несовместимый телефон
          Убедитесь, что ваш мобильный телефон совместим с приложением GroomTribe перед его загрузкой. Приложение работает только на iPhone 5S (или более новых моделях) с iOS10 или выше.

          Пользователям Android: приложение работает только на Android 6 (Marshmallow) или выше и только на телефонах с диагональю экрана > 4,5 дюйма.

           

          · Телефон находится слишком далеко от бритвы
          Для сопряжения с бритвой Philips Series 7000 телефон должен находиться от нее в непосредственной близости. Убедитесь, что телефон находится не дальше чем в 3 метрах от бритвы.

          · Сброс подключения между бритвой и приложением
          Если ваша проблема отсутствует в списке выше, но при этом вы все равно не можете подключить приложение к бритве, попробуйте выполнить сброс подключения, выполнив следующие действия: 1. Отмените сопряжение бритвы: нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения на бритве в течение 10 секунд для отмены ее сопряжения с приложением. Значок уведомления на бритве начнет медленно мигать. 2. Отмените сопряжение телефона: перейдите в настройки телефона и выберите Bluetooth, а затем выберите "Shaver S79XX" и нажмите "Забыть это устройство" или "Отменить сопряжение".

          Примечание. Эти инструкции могут различаться в зависимости от смартфона. Ознакомьте с руководством по эксплуатации вашего телефона для получения дополнительной информации. Если представленный выше совет не помог вам решить проблему, обратитесь в местный центр поддержки потребителей для получения дальнейшей поддержки.
          На моей бритве Philips Series 7000 мигает значок уведомления. Что мне нужно сделать?
          Когда на ручке вашей бритвы мигает значок уведомления, необходимо открыть приложение, поскольку в нем может быть доступно обновление/уведомление.
          Можно ли изменить настройки чувствительности без приложения?
          Нет, настройки чувствительности выбираются персонально в соответствии с вашими потребностями, которые определяются приложением. По умолчанию на бритве установлен чувствительный режим (S).
          Что означают значки на интерфейсе бритвы?

          На интерфейсе бритвы отображаются следующие значки:

          · Значок уведомления

          · Настройки чувствительности — XS

          · Настройки чувствительности — S

          Напоминание об очистке

          Значок дорожной блокировки

          Напоминание отключения от сети перед использованием

          Индикатор зарядки аккумулятора
          Сколько времени требуется для первой зарядки устройства?
          Перед первым использованием бритвы рекомендуется полностью зарядить устройство. Зарядка аккумулятора занимает около часа, и полного заряда хватает примерно на 50 минут бритья.
          В чем преимущество бритья электробритвой?
          С электробритвой вам не придется ничем жертвовать, ведь вы получаете гладкое бритье без какого-либо раздражения кожи. Электробритвы также гораздо удобнее использовать — большинство этих устройств можно использовать для сухого и влажного бритья, а также в душе.
          В чем преимущество бритья роторными бритвами?
          Роторные бритвенные головки являются наиболее гибкими. Это обеспечивает гладкое бритье без раздражения кожи даже в труднодоступных местах, а также позволяет бриться меньшим количеством движений и менее сильно давить на бритву.
          Можно ли использовать бритву в душе?
          Бритвы Series 7000 водонепроницаемы. Вы сами можете выбрать режим бритья: сухое, с пеной или гелем либо в душе.

          Поддержка

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          * Apple, логотип Apple, iPad, и iPhone являются торговыми знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

          * Android является товарным знаком Google Inc.

          * Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google Inc.

          * Обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Компания Koninklijke Philips N.V. использует их по лицензии.

          Преимущества ждут вас

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