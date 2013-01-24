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Series 7000 – це перше в світі персоналізоване рішення для гоління чутливої шкіри. Бритва та підключений додаток GroomTribe мають функції, які допомагають голитися у найкомфортніший спосіб, адже шкіра кожної людини унікальна.
Отримуйте поради з додатка під час гоління.
Це дозволить поліпшити результат гоління і скоротити час самої процедури.
На передній панелі бритви розташовуються індикатори. Вони підкажуть про нові повідомлення у додатку, обраний режим гоління, про необхідність очищення і заряджання бритви. Це робить процес взаємодії користувача і бритви простим і зрозумілим.
Гладке гоління може стати важким завданням, особливо для чоловіків з чутливою шкірою. Бритва Philips Series 7000 підкаже, як правильно голитися без дискомфорту для шкіри.
Що означає ретельне гоління?
Наш пристрій забезпечує швидке сухе або освіжаюче вологе гоління. Дотримуйтесь підказок в додатку і насолоджуйтеся комфортним голінням.
Сухе або вологе гоління?
Бритва гарантує безпечніше для шкіри сухе гоління і меншу ймовірність порізів. Вологе гоління є освіжаючим та гладеньким у разі застосування пінки для гоління. Спершу Ви можете почуватися дуже невпевнено, особливо якщо у Вас чутлива шкіра, проте, на щастя, Ви можете отримати допомогу.
Поради для ефективного гоління
Індивідуальний план в додатку GroomTribe дозволяє отримувати індивідуальні поради для підвищення ефективності гоління.
Поради допоможуть вам поліпшити техніку гоління і отримувати персоналізовані рекомендації.
Крок 1. Почнемо з умивання
Вмийте обличчя перед початком гоління.
Перед гоління не приймайте гарячий душ, так як це ускладнює гоління.
Перед тим, як перейти до наступного кроку, переконайтеся, що ваша шкіра суха.
Крок 2. Правильні дії
Бритва Series 7000 може збрити навіть триденну щетину. Якщо у вас на обличчі довга щетина, то для підвищення ефективності процедури спочатку збрийте її тримером, що входить до комплекту.
Здійснюйте невеликі кругові рухи бритвою і слідуйте за підказкам в додатку.
Якщо ви віддаєте перевагу вологому голінню, то періодично змивайте з неї надлишки піни або гелю для підтримки ефективності гоління.
Крок 3. Ось і все
Тепер потрібно відновити стан шкіри після гоління. Змийте обличчя теплою водою, акуратно просушіть шкіру і нанесіть засіб після гоління або для зволоження (залежно від того, що Вам потрібно). Сполосніть головку бритви для вологого гоління, дайте їй висохнути.
Ще не маєте персонального плану гоління?
Отримуйте адаптивні поради щодо вирішення певних проблем зі шкірою – почервоніння, подразнення чи вростання волосся. Гоління за голінням – підключений додаток, розроблений у співпраці з дерматологами, відстежує Вашу техніку гоління і прогрес догляду за шкірою.
Для початку завантажте і з’єднайте в пару додаток GroomTribe для iOS та Android.
Завантажте в магазині додатків App Store
Отримайте в магазині додатків Google Play
За допомогою індивідуального плану гоління ви зможете дізнатися який тип гоління оптимально підходить саме вам - комфортне сухе або освіжаюче вологе з піною (гелем).
1. Тип гоління
Бритва S7000 розроблена спеціально для чутливої шкіри, незалежно від того, якому типу гоління ви віддаєте перевагу – сухому або вологому. Дотримуйтесь порад в додатку GroomTribe і насолоджуйтеся максимально комфортним голінням.
2. Підготовка шкіри
Якщо ви голитесь без піни, дуже важливо, аби перед початком процесу ваша шкіра була суха, тому що волога шкіра може утруднити рух бритви по вашому обличчю. Якщо ви були в душі або вмивались, то почекайте принаймні 5 хвилин, аби ваша шкіра висохла.
Якщо ви віддаєте перевагу вологому голінню, то вмийте обличчя перед нанесенням піни або гелю.
3. Голіться комфортно
Датчик BeardAdapt Series 7000 перевірятиме густоту бороди й автоматично вибиратиме найкраще для Вас налаштування незалежно від того, чи це вологе чи сухе гоління. За потреби потрібне налаштування можна вибрати вручну, проте це – завдання бритви та підключеного додатка GroomTribe.
4. Голіться за допомогою кругових рухів
Здійснюйте невеликі кругові рухи бритвою без зайвого натискання на шкіру. Додаток GroomTribe підкаже, які рухи потрібно здійснювати, щоб збільшити швидкість і ефективність гоління.
5. Складні ділянки
У разі гоління без крему легше розгледіти волоски, які не захопила бритва. Однак у разі гоління із кремом Ви все ж можете видалити складні волоски та поголити важкодоступні ділянки. Трохи сильніше натягніть шкіру, щоб підняти волосся.
6. Бакенбарди
Вам вирішувати, якою має бути довжина та стиль бакенбардів, проте зараз потрібно потурбуватися про них за допомогою тримера Series 7000 або насадки-стайлера.
7. Після гоління
Для підвищення комфорту нанесіть на шкіру бальзам або лосьйон після гоління.
На цьому все - ваша шкіра виглядає чудово і ви готові до початку нового дня!
Пам’ятайте! Регулярне гоління допоможе шкірі звикнути до електробритви, що гарантує кращі результати. І не забувайте про важливу гігієну після гоління. Сполощіть бритву великою кількістю теплої води, струсіть її і покладіть, не закриваючи.
Ще не маєте персонального плану гоління?
Отримуйте адаптивні поради щодо вирішення певних проблем зі шкірою – почервоніння, подразнення чи вростання волосся. Гоління за голінням – підключений додаток, розроблений у співпраці з дерматологами, відстежує Вашу техніку гоління і прогрес догляду за шкірою.
Для початку завантажте і з’єднайте в пару додаток GroomTribe для iOS та Android.
Завантажте в магазині додатків App Store
Отримайте в магазині додатків Google Play
Чистіть бритву після використання для оптимальної роботи та гігієни.
Для забезпечення максимальної ефективності гоління заміняйте бритвені головки кожні два роки.
Сумісність із iPhone:
· iPhone 6S та новішої версії
· iOS 11 та новішої версії
Сумісність з Android:
· Лише телефони розміром понад 4,5 дюйма
· Версія ОС > 6.0, версія BLE > 4.1
· Завантажте додаток GroomTribe із магазину додатків App store.
· Перевірте, чи на смартфоні ввімкнено Bluetooth.
· Відкрийте додаток на смартфоні.
· Виконайте вказівки в додатку, щоб встановити з’єднання.
Примітка. Щоб користуватися усіма перевагами додатка, потрібне хороше з’єднання Bluetooth та Інтернет-з’єднання.
Може бути кілька причин, через які телефон неможливо підключити до бритви Philips Series 7000. Внизу подано найпоширеніші причини і їх вирішення.
· Використання невідповідної версії Bluetooth
Бритва Philips Series 7000 використовує Bluetooth 4.1 чи новішої версії. Перевірте, чи телефон підтримує цю версію (чи новішу), щоб підключитися до бритви. Також потрібно ввімкнути функцію Bluetooth на телефоні перед його з’єднанням у пару із бритвою.
· Телефон несумісний
Перед завантаженням перевірте, чи телефон сумісний із додатком GroomTribe. Додаток працює лише на телефоні iPhone 5S (чи новішої версії) із програмним забезпеченням iOS10 чи новішої версії.
Для користувачів Android: додаток працює лише з Android 6 (Marshmallow) чи новішої версії. І лише з телефонами розміром понад 4,5 дюйма.
· Телефон надто далеко від бритви
Для з’єднання у пару із бритвою Philips Series 7000 телефон має знаходитися недалеко – не більше 3 метрів від бритви.
· Скиньте з’єднання між бритвою та додатком
Якщо Ви скористалися поданими вище рекомендаціями, але й надалі не можете підключити додаток до телефону, можна спробувати скинути з’єднання, виконавши кроки нижче: 1. Скасуйте з’єднання бритви в пару – натисніть та утримуйте кнопку ON/OFF на бритві 10 секунд, щоб від’єднати її від додатка. Почне повільно блимати символ сповіщення на інтерфейсі користувача. 2. Скасуйте з’єднання телефону в пару – перейдіть до налаштувань на телефоні і виберіть Bluetooth. Потім виберіть Shaver S79XX і натисніть «забути» або «скасувати з’єднання у пару».
Примітка. Ці інструкції можуть різнитися залежно від смартфону. Для отримання детальнішої інформації читайте посібник користувача телефону. Якщо Ви скористалися поданими вище порадами, але й надалі не можете вирішити проблему, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні для отримання подальшої підтримки.
На дисплеї бритви є такі символи:
· символ сповіщення
· налаштування дуже делікатного гоління – XS
· налаштування делікатного гоління – S
· нагадування про чищення
символ блокування для транспортування
нагадування «від’єднання від електромережі для використання»
індикатор заряду батареї
* Apple, логотип Apple, iPad та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. App Store є знаком обслуговування корпорації Apple Inc.
* Android є товарним знаком корпорації Google Inc.
* Google Play та логотип Google Play є товарними знаками корпорації Google Inc.
* Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Koninklijke Philips N.V. відбувається згідно з ліцензією.