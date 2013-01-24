

Гладке гоління може стати важким завданням, особливо для чоловіків з чутливою шкірою. Бритва Philips Series 7000 підкаже, як правильно голитися без дискомфорту для шкіри.



Що означає ретельне гоління?

Наш пристрій забезпечує швидке сухе або освіжаюче вологе гоління. Дотримуйтесь підказок в додатку і насолоджуйтеся комфортним голінням.

Сухе або вологе гоління?

Бритва гарантує безпечніше для шкіри сухе гоління і меншу ймовірність порізів. Вологе гоління є освіжаючим та гладеньким у разі застосування пінки для гоління. Спершу Ви можете почуватися дуже невпевнено, особливо якщо у Вас чутлива шкіра, проте, на щастя, Ви можете отримати допомогу.



Поради для ефективного гоління

Індивідуальний план в додатку GroomTribe дозволяє отримувати індивідуальні поради для підвищення ефективності гоління.

Поради допоможуть вам поліпшити техніку гоління і отримувати персоналізовані рекомендації.



Крок 1. Почнемо з умивання

Вмийте обличчя перед початком гоління.

Перед гоління не приймайте гарячий душ, так як це ускладнює гоління.

Перед тим, як перейти до наступного кроку, переконайтеся, що ваша шкіра суха.

Крок 2. Правильні дії



Бритва Series 7000 може збрити навіть триденну щетину. Якщо у вас на обличчі довга щетина, то для підвищення ефективності процедури спочатку збрийте її тримером, що входить до комплекту.

Здійснюйте невеликі кругові рухи бритвою і слідуйте за підказкам в додатку.

Якщо ви віддаєте перевагу вологому голінню, то періодично змивайте з неї надлишки піни або гелю для підтримки ефективності гоління.



Крок 3. Ось і все

Тепер потрібно відновити стан шкіри після гоління. Змийте обличчя теплою водою, акуратно просушіть шкіру і нанесіть засіб після гоління або для зволоження (залежно від того, що Вам потрібно). Сполосніть головку бритви для вологого гоління, дайте їй висохнути.



Ще не маєте персонального плану гоління?

Отримуйте адаптивні поради щодо вирішення певних проблем зі шкірою – почервоніння, подразнення чи вростання волосся. Гоління за голінням – підключений додаток, розроблений у співпраці з дерматологами, відстежує Вашу техніку гоління і прогрес догляду за шкірою.



Для початку завантажте і з’єднайте в пару додаток GroomTribe для iOS та Android.

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