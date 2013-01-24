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    Перша бритва з мобільним додатком, розроблена спеціально для чутливої шкіри.

    Перша бритва з мобільним додатком, розроблена спеціально для чутливої шкіри.

    Рис. Гоління – унікальне, як Ваша шкіра

    Індивідуальні режими гоління для вашої шкіри

     
    Голіться з комфортом завдяки мобільному додатку та унікальному покриттю голівки для гоління. Відвідуйте цю сторінку, аби дізнатися більше про зберігання бритви в хорошому стані, зареєструвати свій продукт і знайти корисні поради - все це тепер доступно в одному місці.
    Рис. Гоління – унікальне, як Ваша шкіра

    Створіть індивідуальний план гоління

     
    Отримуйте унікальні поради через мобільний додаток, які допоможуть вам позбавитися від роздратування шкіри: почервоніння, печіння або врослого волосся. Завантажте  GroomTribe для iOS або Android і дізнайтеся більше.
    Рис. QR-код для під’єднаної бритви
    Рис. App store
    Рис. Google play
    Перевірте сумісність свого смартфону тут
    Додаток GroomTribe доступний поданими далі мовами:

    Завантаження додатка. З'єднання. Гоління.

     
    Почати користуватися бритвою дуже легко. Завантажте додаток GroomTribe на ваш смартфон.

    Увімкніть бритву і з'єднайте її зі смартфоном за допомогою Bluetooth. Для стабільної роботи додатка тримайте бритву і смартфон в безпосередній близькості. Після цього з'єднання бритви з додатком GroomTribe відбуватиметься автоматично при кожному відвідуванні додатка. Виберіть відповідне налаштування чутливості і насолоджуйтеся ефективним і комфортним голінням.
    Рис. Завантажуйте-З’єднуйте в пару-Голіться

    Гоління стало персональним

     

    Series 7000 – це перше в світі персоналізоване рішення для гоління чутливої шкіри. Бритва та підключений додаток GroomTribe мають функції, які допомагають голитися у найкомфортніший спосіб, адже шкіра кожної людини унікальна.
    • Рис. Персональний план гоління

      Персональний план гоління

      Персональний план гоління, розроблений у співпраці з дерматологами, надає адаптивні поради для вирішення певних проблем зі шкірою. Він надає поради щодо процедури й техніки гоління за допомогою підключеного додатка GroomTribe, відслідковує Ваш прогрес і вибирає поради.
    • Рис. Датчик BeardAdapt

      Датчик BeardAdapt

      Бритва визначає густоту бороди й автоматично налаштовує потрібну потужність. Завдяки змінній потужності можна ефективно голити навіть густі ділянки бороди, що сприяє меншому подразненню шкіри через багаторазове проведення бритвою.
    • Рис. Параметри делікатного гоління

      Налаштування бритви для різного типу шкіри

      Ви можете вибрати відповідний для себе режим гоління: для надчутливої, чутливої або нормальної шкіри. Якщо ви не знаєте який режим підходить для вашої шкіри, нічого страшного. Пройдіть невелике опитування в додатку GroomTribe і бритва сама підбере оптимальний режим гоління, враховуючи особливості вашої шкіри.
    • Рис. Покрокове гоління

      Поради щодо гоління

      Отримуйте поради з додатка під час гоління.

      Це дозволить поліпшити результат гоління і скоротити час самої процедури.
    • Рис. Аналіз та історія гоління

      Аналіз та історія гоління

      Бажаєте переглянути дані про власне гоління? Аналіз та історія гоління дозволяють через певний час переглянути прогрес догляду за шкірою та техніки гоління. Від першого до останнього гоління.

      Індентифікація

       

      На передній панелі бритви розташовуються індикатори. Вони підкажуть про нові повідомлення у додатку, обраний режим гоління, про необхідність очищення і заряджання бритви. Це робить процес взаємодії користувача і бритви простим і зрозумілим.
      • Рис. Символ сповіщення

        Символ сповіщення

        Символ сповіщення засвічується, коли додаток містить важливе для Вас повідомлення.
      • Рис. Параметри делікатного гоління

        Параметри делікатного гоління

        На екрані бритви з’явиться напис XS (надзвичайно делікатне), S (делікатне) чи N (звичайне) залежно від налаштування гоління, вибраного в додатку GroomTribe.
      • Рис. Низький рівень заряду батареї

        Низький рівень заряду батареї

        Індикатор заряду батареї блимає оранжевим світлом, повідомляючи про достатній рівень заряду батареї для одного гоління.
      • Рис. Швидке заряджання

        Швидке заряджання

        Індикатор батареї швидко блимає під час 5-хвилинного швидкого заряджання. Коли індикатор починає блимати повільно, бритву достатньо заряджено для одного повного гоління.
      • Рис. Повний заряд

        Повний заряд

        Коли батарея повністю зарядиться, індикатор заряджання світитиметься білим світлом без блимання протягом 30 хвилин.
      • Рис. Нагадування про очищення

        Нагадування про необхідність очищення

        Значок «крана» нагадає вам про необхідність очищення бритви. Просто сполосніть голівку під струменем води.
      • Рис. Нагадування «від’єднання від електромережі для використання»

        Нагадування «від’єднання від електромережі для використання»

        Блимає, нагадуючи про необхідність від’єднання бритви від розетки перед увімкненням.
      • Рис. Блокування для транспортування

        Блокування для транспортування

        Для увімкнення та вимкнення блокування для транспортування натискайте кнопку увімк./вимк. і утримуйте її 3 секунди. Коли блокування ввімкнено, блимає піктограма замка.
        Рис. Ідеально поголене обличчя всього за три кроки

        Ідеальне гоління у 3 кроки


        Гладке гоління може стати важким завданням, особливо для чоловіків з чутливою шкірою. Бритва Philips Series 7000 підкаже, як правильно голитися без дискомфорту для шкіри.

         


        Що означає ретельне гоління?

        Наш пристрій забезпечує швидке сухе або освіжаюче вологе гоління. Дотримуйтесь підказок в додатку і насолоджуйтеся комфортним голінням.

         

        Сухе або вологе гоління?

        Бритва гарантує безпечніше для шкіри сухе гоління і меншу ймовірність порізів. Вологе гоління є освіжаючим та гладеньким у разі застосування пінки для гоління. Спершу Ви можете почуватися дуже невпевнено, особливо якщо у Вас чутлива шкіра, проте, на щастя, Ви можете отримати допомогу.

         

        Поради для ефективного гоління

        Індивідуальний план в додатку GroomTribe дозволяє отримувати індивідуальні поради для підвищення ефективності гоління.

        Поради допоможуть вам поліпшити техніку гоління і отримувати персоналізовані рекомендації.
         

        Крок 1. Почнемо з умивання

        Вмийте обличчя перед початком гоління.

        Перед гоління не приймайте гарячий душ, так як це ускладнює гоління.

        Перед тим, як перейти до наступного кроку, переконайтеся, що ваша шкіра суха.

         

        Крок 2. Правильні дії

        Бритва Series 7000 може збрити навіть триденну щетину. Якщо у вас на обличчі довга щетина, то для підвищення ефективності процедури спочатку збрийте її тримером, що входить до комплекту.

        Здійснюйте невеликі кругові рухи бритвою і слідуйте за підказкам в додатку.

        Якщо ви віддаєте перевагу вологому голінню, то періодично змивайте з неї надлишки піни або гелю для підтримки ефективності гоління.

        Крок 3. Ось і все
        Тепер потрібно відновити стан шкіри після гоління. Змийте обличчя теплою водою, акуратно просушіть шкіру і нанесіть засіб після гоління або для зволоження (залежно від того, що Вам потрібно). Сполосніть головку бритви для вологого гоління, дайте їй висохнути.

        Ще не маєте персонального плану гоління?
        Отримуйте адаптивні поради щодо вирішення певних проблем зі шкірою – почервоніння, подразнення чи вростання волосся. Гоління за голінням – підключений додаток, розроблений у співпраці з дерматологами, відстежує Вашу техніку гоління і прогрес догляду за шкірою.

        Для початку завантажте і з’єднайте в пару додаток GroomTribe для iOS та Android.
        Завантажте в магазині додатків App Store
        Отримайте в магазині додатків Google Play

        1. Вологе чи сухе?

        Бритва гарантує безпечніше для шкіри сухе гоління і меншу ймовірність порізів. Вологе гоління є освіжаючим та гладеньким у разі застосування пінки для гоління. Спершу Ви можете почуватися дуже невпевнено, особливо якщо у Вас чутлива шкіра, проте, на щастя, Ви можете отримати допомогу.

        ДокладнішеЗгорнути
        Рис. Вологе чи сухе гоління

        Дізнайтеся який спосіб гоління підходить саме вам - сухий або вологий

         

        За допомогою індивідуального плану гоління ви зможете дізнатися який тип гоління оптимально підходить саме вам - комфортне сухе або освіжаюче вологе з піною (гелем).

         


        1. Тип гоління

        Бритва S7000 розроблена спеціально для чутливої шкіри, незалежно від того, якому типу гоління ви віддаєте перевагу – сухому або вологому. Дотримуйтесь порад в додатку GroomTribe і насолоджуйтеся максимально комфортним голінням.

         

        2. Підготовка шкіри

        Якщо ви голитесь без піни, дуже важливо, аби перед початком процесу ваша шкіра була суха, тому що волога шкіра може утруднити рух бритви по вашому обличчю. Якщо ви були в душі або вмивались, то почекайте принаймні 5 хвилин, аби ваша шкіра висохла.
         

        Якщо ви віддаєте перевагу вологому голінню, то вмийте обличчя перед нанесенням піни або гелю.

         

        3. Голіться комфортно

        Датчик BeardAdapt Series 7000 перевірятиме густоту бороди й автоматично вибиратиме найкраще для Вас налаштування незалежно від того, чи це вологе чи сухе гоління. За потреби потрібне налаштування можна вибрати вручну, проте це – завдання бритви та підключеного додатка GroomTribe.

         

        4. Голіться за допомогою кругових рухів

        Здійснюйте невеликі кругові рухи бритвою без зайвого натискання на шкіру. Додаток GroomTribe підкаже, які рухи потрібно здійснювати, щоб збільшити швидкість і ефективність гоління.

        5. Складні ділянки

        У разі гоління без крему легше розгледіти волоски, які не захопила бритва. Однак у разі гоління із кремом Ви все ж можете видалити складні волоски та поголити важкодоступні ділянки. Трохи сильніше натягніть шкіру, щоб підняти волосся.


        6. Бакенбарди
        Вам вирішувати, якою має бути довжина та стиль бакенбардів, проте зараз потрібно потурбуватися про них за допомогою тримера Series 7000 або насадки-стайлера.

         

        7. Після гоління


        Для підвищення комфорту нанесіть на шкіру бальзам або лосьйон після гоління.

        На цьому все - ваша шкіра виглядає чудово і ви готові до початку нового дня!

        Пам’ятайте! Регулярне гоління допоможе шкірі звикнути до електробритви, що гарантує кращі результати. І не забувайте про важливу гігієну після гоління. Сполощіть бритву великою кількістю теплої води, струсіть її і покладіть, не закриваючи.


        Ще не маєте персонального плану гоління?
        Отримуйте адаптивні поради щодо вирішення певних проблем зі шкірою – почервоніння, подразнення чи вростання волосся. Гоління за голінням – підключений додаток, розроблений у співпраці з дерматологами, відстежує Вашу техніку гоління і прогрес догляду за шкірою.

        Для початку завантажте і з’єднайте в пару додаток GroomTribe для iOS та Android.
        Завантажте в магазині додатків App Store
        Отримайте в магазині додатків Google Play

        ДокладнішеЗгорнути

        Більше, ніж просто бритва

         
        Легко перетворюйте бритву на стайлер для бороди, точний тример чи щітку для очищення завдяки системі насадок SmartClick. 
        • Рис. Стайлер для бороди SmartClick

          Стайлер для бороди SmartClick

          Змінюйте свій вигляд за допомогою стайлера для бороди SmartClick. Вибирайте одне з 5 налаштувань довжини, щоб створити будь-який образ – від ідеальної щетини до акуратно підстриженої короткої бороди.
        • Рис. Щітка для чищення SmartClick

          Щітка для чищення SmartClick

          Встановіть спеціальну щітку для очищення обличчя вручну. Щітка видаляє відмерлі клітини шкіри і підсилює мікроциркуляцію, забезпечуючи свіжість і сяяння шкіри. 
        • Рис. Точний тример SmartClick

          Точний тример SmartClick

          Довершуйте свій вигляд за допомогою безпечного для шкіри точного тримера SmartClick. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
        • Рис. Тример для носа SmartClick

          Тример для носа SmartClick

          Встановіть тример для волосся у носі та вухах. Тример із технологією ProtecTrim та спеціальним скошеним дизайном забезпечує легке й комфортне підстригання.

          Зберігайте свою бритву новою

           
          Доглядайте за бритвою та аксесуарами, щоб вона працювала так, як першого дня.
          Рис. Чищення бритви

          Чищення бритви

          Чистіть бритву після використання для оптимальної роботи та гігієни.
           

          1. Увімкніть бритву і сполосніть бритвений блок теплою водою під краном.
          2. Вимкніть пристрій, зніміть тримач бритвеної головки з нижньої частини бритвеного блока і сполосніть обидві частини під краном.
          3. Акуратно струсіть зайву воду і дайте тримачу бритвеної головки висохнути на повітрі, після чого встановіть бритвену головку назад на місце.
          Рис. Як замінити бритвену головку

          Як замінити бритвену головку

          Для забезпечення максимальної ефективності гоління заміняйте бритвені головки кожні два роки. 

           

          1. Вимкніть бритву. Зніміть знімний бритвений
            блок із ручки.
          2. Утилізуйте старий знімний бритвений блок і під’єднайте
            новий знімний бритвений блок до ручки
            до фіксації.
          3. Після заміни знімного бритвеного блока можна скинути налаштування нагадування про заміну в додатку.

          Часті запитання

          Чи завжди потрібно брати телефон у ванну кімнату?
          Ні. Це корисно робити спочатку, щоб у режимі реального часу отримати зворотній зв’язок про найбезпечніший для шкіри спосіб гоління. Отримавши потрібні навички, Ви зможете просто синхронізувати інформацію про гоління з додатком та отримувати персональні поради і вказівки. Бритва та додаток будуть автоматично синхронізуватися у разі їх наближення.

          На бритві можна зберегти до 20 голінь, тому синхронізуйте її принаймні раз на 2–3 тижні за допомогою з’єднання Bluetooth. Для синхронізації голінь: 1. Відкрийте додаток і наблизьтеся до бритви. 2. Додаток підключиться автоматично і синхронізує останні гоління.
          Як завантажити додаток?
          Завантажити додаток GroomTribe можна через App Store чи Play Store, також можна зісканувати QR-код на упаковці бритви.

          У Китаї: для підтримки магазину Android відвідайте веб-сайт www.mylife.philips.com.cn/appdownload/.
          Які телефони підтримують додаток?

          Сумісність із iPhone:

          · iPhone 6S та новішої версії

          · iOS 11 та новішої версії

          Сумісність з Android:

          · Лише телефони розміром понад 4,5 дюйма

          · Версія ОС > 6.0, версія BLE > 4.1
          Як підключити додаток Philips GroomTribe до телефону?

          · Завантажте додаток GroomTribe із магазину додатків App store.

          · Перевірте, чи на смартфоні ввімкнено Bluetooth.

          · Відкрийте додаток на смартфоні.

          · Виконайте вказівки в додатку, щоб встановити з’єднання.

          Примітка. Щоб користуватися усіма перевагами додатка, потрібне хороше з’єднання Bluetooth та Інтернет-з’єднання.
          Щоб робити, коли виникають проблеми з підключенням?

          Може бути кілька причин, через які телефон неможливо підключити до бритви Philips Series 7000. Внизу подано найпоширеніші причини і їх вирішення.

           

          · Використання невідповідної версії Bluetooth
          Бритва Philips Series 7000 використовує Bluetooth 4.1 чи новішої версії. Перевірте, чи телефон підтримує цю версію (чи новішу), щоб підключитися до бритви. Також потрібно ввімкнути функцію Bluetooth на телефоні перед його з’єднанням у пару із бритвою.

           

          · Телефон несумісний
          Перед завантаженням перевірте, чи телефон сумісний із додатком GroomTribe. Додаток працює лише на телефоні iPhone 5S (чи новішої версії) із програмним забезпеченням iOS10 чи новішої версії.

          Для користувачів Android: додаток працює лише з Android 6 (Marshmallow) чи новішої версії. І лише з телефонами розміром понад 4,5 дюйма.

           

          · Телефон надто далеко від бритви
          Для з’єднання у пару із бритвою Philips Series 7000 телефон має знаходитися недалеко – не більше 3 метрів від бритви.

          · Скиньте з’єднання між бритвою та додатком
          Якщо Ви скористалися поданими вище рекомендаціями, але й надалі не можете підключити додаток до телефону, можна спробувати скинути з’єднання, виконавши кроки нижче: 1. Скасуйте з’єднання бритви в пару – натисніть та утримуйте кнопку ON/OFF на бритві 10 секунд, щоб від’єднати її від додатка. Почне повільно блимати символ сповіщення на інтерфейсі користувача. 2. Скасуйте з’єднання телефону в пару – перейдіть до налаштувань на телефоні і виберіть Bluetooth. Потім виберіть Shaver S79XX і натисніть «забути» або «скасувати з’єднання у пару».

          Примітка. Ці інструкції можуть різнитися залежно від смартфону. Для отримання детальнішої інформації читайте посібник користувача телефону. Якщо Ви скористалися поданими вище порадами, але й надалі не можете вирішити проблему, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні для отримання подальшої підтримки.
          На бритві Philips Series 7000 блимає символ сповіщення. Що робити?
          Коли на ручці бритви блимає символ сповіщення, відкрийте додаток, щоб отримати оновлення/сповіщення.
          Чи можливо змінити параметри делікатного гоління без додатка?
          Ні, параметри делікатного гоління персоналізовано відповідно до Ваших потреб через додаток. Стандартне налаштування бритви – S (делікатне).
          Які символи знаходяться в інтерфейсі користувача?

          На дисплеї бритви є такі символи:

          · символ сповіщення

          · налаштування дуже делікатного гоління – XS

          · налаштування делікатного гоління – S

          · нагадування про чищення

          символ блокування для транспортування

          нагадування «від’єднання від електромережі для використання»

          індикатор заряду батареї
          Як довго потрібно заряджати пристрій перший раз?
          Перед першим використанням рекомендується зарядити бритву повністю. Вона заряджатиметься приблизно годину і працюватиме до 50 хвилин.
          Які переваги гоління електробритвою?
          З електробритвою у Вас не буде жодних компромісів: Ви зможете насолоджуватися і ретельним голінням, і комфортом для шкіри. Також електробритвою зручно користуватися: її можна використовувати для вологого та сухого гоління, а також у душі.
          Яка перевага поворотного гоління?
          Ротаційні бритвені головки відомі своєю гнучкістю. Завдяки цьому вони забезпечують гладеньке гоління у важкодоступних місцях. Ви можете завершити гоління з меншою кількістю рухів і натиском. Як результат – ретельне гоління і відчуття комфорту.
          Чи можна використовувати бритву в душі?
          Бритви Series 7000 водонепроникні. Ви можете вибрати спосіб гоління: сухе, з гелем чи пінкою або, навіть, у душі.

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          * Apple, логотип Apple, iPad та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. App Store є знаком обслуговування корпорації Apple Inc.

          * Android є товарним знаком корпорації Google Inc.

          * Google Play та логотип Google Play є товарними знаками корпорації Google Inc.

          * Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Koninklijke Philips N.V. відбувається згідно з ліцензією.

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