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    Домашние аудиосистемы

    Беспроводная аудиосистема для дома Philips

    Домашние аудиосистемы — это просто

    Беспроводная АС для дома W6205

    Звуки музыки
    по всему дому.

    Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений.

    Смотреть беспроводную АС W6205

    Беспроводной сабвуфер Philips W8506

    Более насыщенный звук
    для вашего телевизора Philips

    Не нравится, как выглядит саундбар, однако хотите обеспечить более качественное звучание телевизора? Этот сабвуфер предлагает глубокое звучание низких частот в фильмах и передачах либо при прослушивании музыки при подключении к телевизору Philips с поддержкой DTS Play-Fi*. Это мощный сабвуфер, который можно незаметно расположить возле телевизора.

    Смотреть сабвуфер W8506

    Саундбар Philips B8507 3.1 с беспроводным сабвуфером

    The One — домашний
    кинотеатр у вас дома.

    Саундбар The One с беспроводным сабвуфером обеспечивает полноценный эффект домашнего кинотеатра. Отдельные динамики центрального канала обеспечивают кристально чистое звучание голоса, а Dolby Atmos создает невероятный эффект объемного звука и погружения.

    Смотреть саундбар B8507
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      1. Начните с саундбара или беспроводной АС


      Саундбар станет прекрасным выбором, если вы предпочитаете смотреть фильмы — оцените более высокую детализацию для создания объемного и атмосферного изображения.

      Аудиосистема Wi-Fi выведет звучание на новый уровень — она работает со звуковой системой телевизора, обеспечивая высокую четкость звучания, чистое звучание диалогов и объемную звуковую сцену.

    • значок 1

      2. Добавьте вспомогательные динамики


      Разместите пару динамиков за диваном и оцените реалистичную объемную сцену, оставаясь в центре кадра, пока индикаторы Ambilight создают яркое световое представление.

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      3. Добавьте сабвуфер


      От сцен сражений до едва заметного напряжения в кадре — сабвуфер поможет услышать абсолютно все.

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      4. Мультирум-система


      Пусть вечеринка по всему дому проходит с полной синхронизацией. Либо не упускайте деталей фильма, пока идете за чаем из гостиной на кухню.

    Значки саундбара и беспроводной АС Philips

    Начните с саундбара или беспроводной АС

     

    Саундбар станет отличным выбором, если вы предпочитаете фильмы — оцените более высокую детализацию для создания объемного и атмосферного изображения.

    Аудиосистема Wi-Fi выведет звучание на новый уровень — она работает со звуковой системой телевизора, обеспечивая высокую четкость звучания, чистое звучание диалогов и объемную звуковую сцену.

    Значок вспомогательных динамиков Philips

    Добавьте вспомогательные динамики

     

    Разместите пару динамиков за диваном и оцените реалистичную объемную сцену, оставаясь в центре кадра, пока индикаторы Ambilight создают яркое световое представление.

    Значок сабвуфера Philips

    Добавьте сабвуфер

     

    От сцен сражений до едва заметного напряжения в кадре — сабвуфер поможет услышать абсолютно все.

    Значок домашней синхронизации

    Мультирум-система

     

    Пусть вечеринка по всему дому проходит с полной синхронизацией. Либо не упускайте деталей фильма, пока идете за чаем из гостиной на кухню.

    DTS Play-Fi для более высокой четкости звука через Wi-Fi

    Hi-Fi через
    Wi-Fi


    С DTS Play-Fi вы сможете слушать фильмы и музыку в любой комнате в формате до 24 бит / 192 кГц и идеальной синхронизацией. Все это без проводов.

    Домашняя АС Philips предлагает удобное подключение к вашим любимым приложениям

    Простое подключение


    Поддерживает все основные голосовые ассистенты и сервисы потокового вещания. Чтобы включить любимый плейлист, сделать погромче или узнать, какая песня играет, просто спросите ассистента.

    Технология Dolby Atmos

    Каждый звук в идеальной точке пространства


    Технология Dolby Atmos обеспечивает точное объемное звучание вокруг вас и даже над вами. Все ради того, чтобы фильмы, музыка и игры казались более реалистичными.

    Функция синхронизации светодиодов Ambilight

    Да будет свет


    Функция синхронизации светодиодов с Ambilight телевизора и эффект светомузыки помогут создать в комнате нужную атмосферу, что бы вы ни смотрели или слушали.

    Аудиосистемы для дома Philips Fidelio

    Привлечет даже меломанов

     

    Европейский дизайн. Теплое и естественное фирменное звучание. Материалы премиум-класса. Домашние аудиосистемы Fidelio привлекли внимание критиков. Но что ждет их в ваших руках?

    Награда EISA 2022 для саундбара Philips Fidelio FB1
    Награда Red dot 2022
    Награда IF за дизайн 2022
    Приложение Philips Sound в работе

    Все в ваших руках

     

    Подключайте и настраивайте аудиоустройства с помощью приложения Philips Sound. Воспроизводите звуковой контент с любого источника в определенных комнатах и зонах по всему дому и управляйте происходящим касанием экрана.

    Логотип App Store
    Логотип Google Play

    Создайте особую домашнюю АС

    Звуковые системы Philips

    ТВ Ambilight

    Откройте для себя домашние АС с этими видео

    Видео о функциях беспроводной АС Philips W6205

    Беспроводная АС Philips W6205

    Видео о функциях беспроводного сабвуфера Philips W8506

    Беспроводной сабвуфер Philips W8506

    Видео о функциях саундбара Philips B8507

    Саундбар Philips B8507 3.1 с беспроводным сабвуфером

    Подробнее

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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