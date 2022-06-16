Эта беспроводная АС обеспечивает качественный звук самостоятельно, а при сопряжении с другими устройствами вы можете оценить все ее функции. Подключите ее к телевизору или другим динамикам для создания мультирум-аудиосистемы. Выполните сопряжение с идентичной АС для стереозвука. Или используйте световые индикаторы на АС вместе с Ambilight на телевизоре Philips для полноты ощущений.
Более насыщенный звук для вашего телевизора Philips
Не нравится, как выглядит саундбар, однако хотите обеспечить более качественное звучание телевизора? Этот сабвуфер предлагает глубокое звучание низких частот в фильмах и передачах либо при прослушивании музыки при подключении к телевизору Philips с поддержкой DTS Play-Fi*. Это мощный сабвуфер, который можно незаметно расположить возле телевизора.
Саундбар Philips B8507 3.1 с беспроводным сабвуфером
The One — домашний кинотеатр у вас дома.
Саундбар The One с беспроводным сабвуфером обеспечивает полноценный эффект домашнего кинотеатра. Отдельные динамики центрального канала обеспечивают кристально чистое звучание голоса, а Dolby Atmos создает невероятный эффект объемного звука и погружения.
Саундбар станет прекрасным выбором, если вы предпочитаете смотреть фильмы — оцените более высокую детализацию для создания объемного и атмосферного изображения.
Аудиосистема Wi-Fi выведет звучание на новый уровень — она работает со звуковой системой телевизора, обеспечивая высокую четкость звучания, чистое звучание диалогов и объемную звуковую сцену.
2. Добавьте вспомогательные динамики
Разместите пару динамиков за диваном и оцените реалистичную объемную сцену, оставаясь в центре кадра, пока индикаторы Ambilight создают яркое световое представление.
3. Добавьте сабвуфер
От сцен сражений до едва заметного напряжения в кадре — сабвуфер поможет услышать абсолютно все.
4. Мультирум-система
Пусть вечеринка по всему дому проходит с полной синхронизацией. Либо не упускайте деталей фильма, пока идете за чаем из гостиной на кухню.
Начните с саундбара или беспроводной АС
Саундбар станет отличным выбором, если вы предпочитаете фильмы — оцените более высокую детализацию для создания объемного и атмосферного изображения.
Аудиосистема Wi-Fi выведет звучание на новый уровень — она работает со звуковой системой телевизора, обеспечивая высокую четкость звучания, чистое звучание диалогов и объемную звуковую сцену.
Добавьте вспомогательные динамики
Разместите пару динамиков за диваном и оцените реалистичную объемную сцену, оставаясь в центре кадра, пока индикаторы Ambilight создают яркое световое представление.
Добавьте сабвуфер
От сцен сражений до едва заметного напряжения в кадре — сабвуфер поможет услышать абсолютно все.
Мультирум-система
Пусть вечеринка по всему дому проходит с полной синхронизацией. Либо не упускайте деталей фильма, пока идете за чаем из гостиной на кухню.
Hi-Fi через Wi-Fi
С DTS Play-Fi вы сможете слушать фильмы и музыку в любой комнате в формате до 24 бит / 192 кГц и идеальной синхронизацией. Все это без проводов.
Простое подключение
Поддерживает все основные голосовые ассистенты и сервисы потокового вещания. Чтобы включить любимый плейлист, сделать погромче или узнать, какая песня играет, просто спросите ассистента.
Каждый звук в идеальной точке пространства
Технология Dolby Atmos обеспечивает точное объемное звучание вокруг вас и даже над вами. Все ради того, чтобы фильмы, музыка и игры казались более реалистичными.
Да будет свет
Функция синхронизации светодиодов с Ambilight телевизора и эффект светомузыки помогут создать в комнате нужную атмосферу, что бы вы ни смотрели или слушали.
Привлечет даже меломанов
Европейский дизайн. Теплое и естественное фирменное звучание. Материалы премиум-класса. Домашние аудиосистемы Fidelio привлекли внимание критиков. Но что ждет их в ваших руках?
Все в ваших руках
Подключайте и настраивайте аудиоустройства с помощью приложения Philips Sound. Воспроизводите звуковой контент с любого источника в определенных комнатах и зонах по всему дому и управляйте происходящим касанием экрана.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.