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    разницу с климатической техникой Philips

     

      Все продукты

      Что говорят покупателя

      Климатический комплекс 2-в-1

       

      "Tеперь мы дышим... Стало значительно меньше пыли, с увлажнением справляется на все 100% и не оставляет белого налета на мебели."
       

      Анастасия

      Очиститель воздуха

       

      ''У моей семьи и у меня лично улучшился сон, отпала необходимость постоянно проветривать квартиру после приготовления пищи. Прятать детей от сквозняков. В общем замечательный продукт."

       

      Олег

      Климатический комплекс 2-в-1

       

      '"После часа работы зайдя в комнату, почувствовал, что воздух в комнате стал свежий а дочка спит спокойнее."

      Константин

      Увлажнитель воздуха

       

      ''Воздух в комнате стал очень свежим и чистым. Носик у малыша чистый, уменьшилась сухость кожи и спит намного лучше!"

      Александра

      Очиститель воздуха

       

      '"чувствует когда воздух загрязнен...реагирует, когда в комнату попадает сигаретный дым с балкона."

      Ксения

      Увлажнитель воздуха

       

      ''В семье, где есть ребенок, просто незаменим! От проветривание не получишь такого результата, воздух стал чистым и свежим."

      Юлия

      Видео

      Узнайте как работают увлажнители и очистители воздуха Philips

      Philips HU4803

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      Philips AC4080/10

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      Warranty terms

      8 (495) 961 1111
      Ежедневно с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

      8 (800) 200 0880
      Ежедневно с 9.00 до 21.00 по московскому времени.

       

      *Звонок на номер 8 (800) 200 0880 с мобильных и стационарных телефонов из любого региона России бесплатный.
          Гарантия
      Warranty terms
      Условия гарантии зависят от изделия. Информацию о гарантии см. в руководстве по эксплуатации или буклетах, вложенных в упаковку.
                Промо-акции
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