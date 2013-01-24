Для увлажнения в климатическом комплексе Philips используется специальный увлажняющий фильтр, а от загрязнений воздух очищают фильтры. Срок службы фильтров зависит от их типа, количества часов работы и качества воздуха в помещении. Обычно очищающие фильтры требуется заменять через 1–3 года, а увлажняющий фильтр — каждые 3 месяца. Мы также рекомендуем регулярно очищать фильтр предварительной очистки и мыть резервуар для воды.