"Tеперь мы дышим... Стало значительно меньше пыли, с увлажнением справляется на все 100% и не оставляет белого налета на мебели."
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разницу с климатической техникой Philips
"Tеперь мы дышим... Стало значительно меньше пыли, с увлажнением справляется на все 100% и не оставляет белого налета на мебели."
''У моей семьи и у меня лично улучшился сон, отпала необходимость постоянно проветривать квартиру после приготовления пищи. Прятать детей от сквозняков. В общем замечательный продукт."
'"После часа работы зайдя в комнату, почувствовал, что воздух в комнате стал свежий а дочка спит спокойнее."
Константин
''Воздух в комнате стал очень свежим и чистым. Носик у малыша чистый, уменьшилась сухость кожи и спит намного лучше!"
Александра