На 99 % меньше бактерий: идеально для детской комнаты

Технология Philips NanoCloud выпускает в воздух самый чистый водяной пар. Частицы воды имеют столь малый размер, что бактериям сложно с ними связаться. Таким образом при увлажнении воздуха в нем оказывается на 99 % меньше бактерий, чем для стандартного ультразвукового увлажнителя(4), что делает это устройство идеальным решением для детских комнат и позволяет использовать его с водопроводной водой.