Как правильно чистить увлажнитель воздуха?
Эти увлажнители предлагают еще одно важное преимущество, выбрасывая в воздух на 99 % меньше бактерий, чем стандартные ультразвуковые увлажнители, благодаря чему увлажнители с технологией NanoCloud станут идеальным решением для детской комнаты, и в них можно безопасно заливать водопроводную воду.
Технология NanoCloud обеспечивает выброс в воздух сверхмелкой водяной пыли, не содержащей минералы, что предотвращает образование белой пыли и мокрых пятен. В отличие от ультразвуковых увлажнителей, эта технология обеспечивает более чистое и гигиеничное увлажнение воздуха.
Спите крепче благодаря поддержанию оптимальной влажности воздуха. В тихом ночном режиме (всего 9 дБ на устройствах серии 5000) вы сможете не беспокоиться, что ваш сон будет нарушен, в то время как дополнительный ночник позволит создать уютную обстановку в спальне.
Сбалансированный уровень влажности обеспечивает более высокое воспринимаемое качество воздуха (1). Этот увлажнитель воздуха разработан для устранения симптомов, возникающих из-за сухости воздуха, таких как сухая кожа и губы, пересыхание носовых проходов, сухость в глазах, першение в горле, насморк и статическое электричество. Также он поможет поддерживать здоровье ваших горшечных растений и создаст более уютную обстановку в доме.
3 скорости работы вентилятора и автоматические режимы обеспечат необходимую эффективность и комфорт. Благодаря скорости увлажнения до 400 мл/ч устройство обеспечит достаточную влажность воздуха в помещении до 56 м² (2,3).
Комфортное дыхание без частого долива воды. Большого резервуара для воды на 4,5 литра хватит на 37 часов непрерывного использования — все ради вашего удобства. Наслаждайтесь максимальным комфортом без необходимости часто доливать воду.
Технология Philips NanoCloud выпускает в воздух самый чистый водяной пар. Частицы воды имеют столь малый размер, что бактериям сложно с ними связаться. Таким образом при увлажнении воздуха в нем оказывается на 99 % меньше бактерий, чем для стандартного ультразвукового увлажнителя(4), что делает это устройство идеальным решением для детских комнат и позволяет использовать его с водопроводной водой.
Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен (5). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.
