    Увлажнитель воздуха Philips с технологией NanoCloud
    Увлажнитель воздуха

    Позаботьтесь о том, чем вы дышите

    Этот продукт снят с производства
    Откройте для себя гигиеничное увлажение воздуха с NanoCloud

    Philips NanoCloud: меньше бактерий, без мокрых пятен

    Умное и безопасное увлажнение без мокрых пятен

    Узнайте, как технология NanoCloud обеспечивает гигиеничное увлажнение воздуха мельчайшими частицами воды без его насыщения минералами. Без мокрых пятен и белой пыли — просто эффективное увлажнение, которое идеально подойдет для семейного дома, детской комнаты и повседневного комфорта.

    Гигиеничное увлажнение

    На 99 % меньше бактерий

    Эти увлажнители предлагают еще одно важное преимущество, выбрасывая в воздух на 99 % меньше бактерий, чем стандартные ультразвуковые увлажнители, благодаря чему увлажнители с технологией NanoCloud станут идеальным решением для детской комнаты, и в них можно безопасно заливать водопроводную воду.

    Без лишних хлопот

    Без белых пятен

    Технология NanoCloud обеспечивает выброс в воздух сверхмелкой водяной пыли, не содержащей минералы, что предотвращает образование белой пыли и мокрых пятен. В отличие от ультразвуковых увлажнителей, эта технология обеспечивает более чистое и гигиеничное увлажнение воздуха.

    Ночной режим

    Тихий, когда это необходимо

    Спите крепче благодаря поддержанию оптимальной влажности воздуха. В тихом ночном режиме (всего 9 дБ на устройствах серии 5000) вы сможете не беспокоиться, что ваш сон будет нарушен, в то время как дополнительный ночник позволит создать уютную обстановку в спальне.

    Помогает устранять симптомы сухого воздуха

    Сбалансированный уровень влажности обеспечивает более высокое воспринимаемое качество воздуха (1). Этот увлажнитель воздуха разработан для устранения симптомов, возникающих из-за сухости воздуха, таких как сухая кожа и губы, пересыхание носовых проходов, сухость в глазах, першение в горле, насморк и статическое электричество. Также он поможет поддерживать здоровье ваших горшечных растений и создаст более уютную обстановку в доме.

    Эффективен для помещений до 56 м², скорость 400 мл/ч

    3 скорости работы вентилятора и автоматические режимы обеспечат необходимую эффективность и комфорт. Благодаря скорости увлажнения до 400 мл/ч устройство обеспечит достаточную влажность воздуха в помещении до 56 м² (2,3).

    Непрерывное увлажнение в течение 37 часов

    Комфортное дыхание без частого долива воды. Большого резервуара для воды на 4,5 литра хватит на 37 часов непрерывного использования — все ради вашего удобства. Наслаждайтесь максимальным комфортом без необходимости часто доливать воду.

    На 99 % меньше бактерий: идеально для детской комнаты

    Технология Philips NanoCloud выпускает в воздух самый чистый водяной пар. Частицы воды имеют столь малый размер, что бактериям сложно с ними связаться. Таким образом при увлажнении воздуха в нем оказывается на 99 % меньше бактерий, чем для стандартного ультразвукового увлажнителя(4), что делает это устройство идеальным решением для детских комнат и позволяет использовать его с водопроводной водой.  

    Не оставляет белой пыли и мокрых пятен на полу и мебели

    Невидимые молекулы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, не приводят к образованию белого налета и влажных пятен (5). Более крупные капли могут намочить окружающие предметы и переносить минералы, оставляющие белый налет на соседних поверхностях. Частицы, выделяемые увлажнителем с технологией NanoCloud, слишком маленькие, поэтому не могут переносить минералы, что эффективно предотвращает образование налета и пятен.

    Увлажнитель воздуха с функцией ароматерапии

    Расслабление с каждым вдохом

    Оцените все преимущества ароматерапии с нашим дополнительным аромадиспенсером. Он насыщает водяной пар эфирными маслами на ваш выбор для улучшения вашего здоровья и настроения.

    Увлажнитель воздуха Philips, удобный в очистке

    Легко чистится

    Создан с учетом удобства очистки. Гладкий корпус и удобная очистка компонентов.

    Увлажнители воздуха Philips серии 5000

    Тихое и гигиеничное увлажнение воздуха с технологией NanoCloud

    Энергоэффективный увлажнитель воздуха Philips

    Энергоэффективное увлажнение воздуха

    Всего 8 Вт — потребляет не больше, чем светодиодная лампа

    Наслаждайтесь быстрым увлажнением воздуха при низком энергопотреблении. Даже в самом мощном режиме этот увлажнитель воздуха потребляет всего 8 Вт — что примерно соответствует энергопотреблению светодиодной лампочки. Без лишних расходов для вас и с пользой для планеты.

    Больше об увлажнителях воздуха Philips серии 5000

    Премия iF

    2025

    Премия iF

    Премия iF

    Награда Red Dot

    2025

    Награда Red Dot

    Награда Red Dot

    Из увлажнителя воздуха Philips не поступает водяной пар

    * (1) Wolkoff, P. (2018) Indoor air humidity, air quality, and health – an overview. Elsevier, International Journal of Environmental Health, 221 (3), 376–390.
    * (2) Протестировано в соответствии с GB/T 23332-2018 в независимой лаборатории. Изначальная температура 23±2 ℃ и относительная влажность 30±2 %.
    * (3) Рассчитано с применением данных стандарта AHAM HU-1-2016, пункт 7.3, на основании эффективности увлажнения, протестированной независимой лабораторией согласно стандарту GB/T 23332-2018.
    * (4) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории
    * (5) Уровень оседания минералов на мебель тестировался независимой лабораторией в течение 3 часов согласно стандарту DIN 44973, CAS TESTING

