Перевагою зволожувача з технологією NanoCloud є зволоження повітря з виділенням на 99% менше бактерій, ніж у стандартних ультразвукових зволожувачах, що робить його ідеальним рішенням для дитячих кімнат і також безпечним для використання з водопровідною водою.
Технологія NanoCloud випускає наддрібний туман, який не містить мінералів, що дозволяє запобігти утворенню білих розводів і плям. На відміну від ультразвукових зволожувачів, цей зволожувач забезпечує більш чисте й гігієнічне зволоження.
З оптимальною вологістю повітря ви будете спати спокійніше. Тихий нічний режим (лише 9 дБ у серії 5000) гарантує спокійний сон, а додаткове нічне підсвічування створює заспокійливу атмосферу для сну.
Збалансований рівень вологості допомагає покращити якість повітря в приміщенні (1). Цей зволожувач повітря покликаний усунути дискомфорт, спричинений сухим повітрям, наприклад, сухість шкіри, губ, носових ходів і очей, а також подразнення горла, закладеність носа та статичну електрику. Він також допомагає захищати кімнатні рослини від пересихання, сприяючи більш здоровому середовищу вдома.
Три рівня швидкості вентилятора та автоматичні налаштування забезпечують відповідну ефективність і комфорт. З потужністю до 400 мл/год цей пристрій ефективно зволожує будь-яке приміщення площею до 56 м². (2,3)
Дихайте комфортно з мінімумом доливань. Резервуар для води XL місткістю 4,5 л забезпечує до 37 годин безперервного використання для вашої зручності. Насолоджуйтесь комфортною атмосферою з меншою кількістю перерв.
Жодна інша технологія, окрім NanoCloud від Philips, не генерує чистішу водяну пару. До надтонкого туману надзвичайно важко прикріпитися бактеріям. Перевага цієї технології — зволоження повітря та поширення на 99% менше бактерій, ніж звичайні ультразвукові зволожувачі повітря (4), що робить цей зволожувач повітря ідеальним вибором для дитячих кімнат і безпечним для використання з водопровідною водою.
Невидимий туман NanoCloud не утворює водний пил і не залишить вологих плям (5). Великі краплі, що вивільняються ультразвуковими зволожувачами, можуть надмірно зволожити навколишнє середовище й містити мінерали, які залишають білий осад на поверхнях поблизу. Частинки NanoCloud занадто малі, щоб переносити мінерали, що ефективно запобігає утворенню плям.
