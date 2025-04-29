На 99% менше бактерій: ідеальне рішення для дитячих кімнат

Жодна інша технологія, окрім NanoCloud від Philips, не генерує чистішу водяну пару. До надтонкого туману надзвичайно важко прикріпитися бактеріям. Перевага цієї технології — зволоження повітря та поширення на 99% менше бактерій, ніж звичайні ультразвукові зволожувачі повітря (4), що робить цей зволожувач повітря ідеальним вибором для дитячих кімнат і безпечним для використання з водопровідною водою.