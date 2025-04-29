Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Зволожувач Philips із технологією NanoClaud
    78 відгуки

    Зволожувач повітря

    Вдихніть різницю

    Рекомендована роздрібна ціна

    Цей виріб більше недоступний
    Порівняти з іншими моделями

    Відкрийте для себе гігієнічне зволоження з NanoCloud

    Philips NanoCloud: менше бактерій, жодних мокрих плям

    Розумне, безпечне й бездоганне зволоження

    Дізнайтеся, як технологія NanoCloud забезпечує чистий, наддрібний туман, який є безпечним, гігієнічним і не містить мінералів. Жодних мокрих плям, жодних білих розводів – лише природне ефективне зволоження, яке ідеально підходить для сімей, дитячих кімнат і повсякденного комфорту.

    - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710 - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710 - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

    Гігієнічне зволоження

    На 99% менше бактерій

    Перевагою зволожувача з технологією NanoCloud є зволоження повітря з виділенням на 99% менше бактерій, ніж у стандартних ультразвукових зволожувачах, що робить його ідеальним рішенням для дитячих кімнат і також безпечним для використання з водопровідною водою.

    Жодної метушні

    Жодних білих плям

    Технологія NanoCloud випускає наддрібний туман, який не містить мінералів, що дозволяє запобігти утворенню білих розводів і плям. На відміну від ультразвукових зволожувачів, цей зволожувач забезпечує більш чисте й гігієнічне зволоження.

    Нічний режим

    Тиша, коли вона важлива

    З оптимальною вологістю повітря ви будете спати спокійніше. Тихий нічний режим (лише 9 дБ у серії 5000) гарантує спокійний сон, а додаткове нічне підсвічування створює заспокійливу атмосферу для сну.

    Посібник користувача Fişa produsului
    - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

    Допомагає боротися з наслідками сухого повітря

    Збалансований рівень вологості допомагає покращити якість повітря в приміщенні (1). Цей зволожувач повітря покликаний усунути дискомфорт, спричинений сухим повітрям, наприклад, сухість шкіри, губ, носових ходів і очей, а також подразнення горла, закладеність носа та статичну електрику. Він також допомагає захищати кімнатні рослини від пересихання, сприяючи більш здоровому середовищу вдома.

    - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

    Ефективно працює в приміщеннях площею до 56 м² зі швидкістю 400 мл/год

    Три рівня швидкості вентилятора та автоматичні налаштування забезпечують відповідну ефективність і комфорт. З потужністю до 400 мл/год цей пристрій ефективно зволожує будь-яке приміщення площею до 56 м². (2,3)

    - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

    Безперервне зволоження до 37 годин

    Дихайте комфортно з мінімумом доливань. Резервуар для води XL місткістю 4,5 л забезпечує до 37 годин безперервного використання для вашої зручності. Насолоджуйтесь комфортною атмосферою з меншою кількістю перерв.

    - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series -HU5710

    На 99% менше бактерій: ідеальне рішення для дитячих кімнат

    Жодна інша технологія, окрім NanoCloud від Philips, не генерує чистішу водяну пару. До надтонкого туману надзвичайно важко прикріпитися бактеріям. Перевага цієї технології — зволоження повітря та поширення на 99% менше бактерій, ніж звичайні ультразвукові зволожувачі повітря (4), що робить цей зволожувач повітря ідеальним вибором для дитячих кімнат і безпечним для використання з водопровідною водою.  

    - Air humidifier, Climate Care, Humidifier, NanoCloud, evaporative -Aroma pads, Humidification filter, wick - Stargazer, Air humidifier, 5000 series - HU5710

    Не залишає білих розводів і мокрих плям на підлозі та меблях

    Невидимий туман NanoCloud не утворює водний пил і не залишить вологих плям (5). Великі краплі, що вивільняються ультразвуковими зволожувачами, можуть надмірно зволожити навколишнє середовище й містити мінерали, які залишають білий осад на поверхнях поблизу. Частинки NanoCloud занадто малі, щоб переносити мінерали, що ефективно запобігає утворенню плям.

    Зволожувач із функцією аромотерапії

    Розслаблення з кожним подихом

    Відчуйте всі переваги аромотерапії за допомогою додаткової функції ароматизації. Додавання до туману улюблених ефірних олій дозволить покращити загальне самопочуття.

    Зволожувач Philips зі зручною для чищення конструкцією

    Легко чистити

    Розроблено для чищення без зусиль. Гладенькі поверхні й легкодоступні частини.

    Зволожувачі Philips серії 5000

    Тихі, гігієнічні зволожувачі повітря з технологією NanoCloud

    Енергоефективний зволожувач Philips

    Енергоефективне зволоження

    Лише 8 Вт – як світлодіодна лампа

    Насолоджуйтеся швидким зволоженням із низьким енергоспоживанням. Навіть на максимальній потужності цей зволожувач споживає лише 8 Вт – порівняно зі світлодіодною лампою. Хороша новина для планети й вашого гаманця.

    Відкрийте для себе зволожувачі Philips серії 5000

    Порівняти

    Відгуки

    Нагороди

    Нагорода IF

    2025

    Нагорода IF

    Нагорода IF

    red dot award

    2025

    red dot award

    red dot award

    Обслуговування та підтримка клієнтів

    Отримайте допомогу для свого виробу, шукайте посібники, щоб дізнаватися найкращі поради й рекомендації, а також усувати будь-які проблеми

    CustomerSupport

    Головна сторінка підтримки

    Пошук за будь-якими темами підтримки й багато іншого

    MagnifyingGlass

    Пошук виробу

    Пошук за номером моделі та пошук інформації про певний виріб

    Зволожувач повітря
    Зволожувач повітря
    * (1) Wolkoff, P. (2018) Indoor air humidity, air quality, and health – an overview. Elsevier, International Journal of Environmental Health, 221 (3), 376-390.
    * (2) Протестовано GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2%.
    * (3) Обчислено згідно зі стандартом AHAM HU-1-2016 пункт 7.3 на підставі показників зволоження, перевірених згідно з GB/T 23332-2018 у лабораторії третьої сторони.
    * (4) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією
    * (5) Відкладення мінералів на меблях було протестовано лабораторією третьої сторони протягом 3 годин відповідно до DIN 44973, CAS TESTING

    Get your welcome gift of £10 off*


    Healthy lifestyles start here. Sign up to enjoy:​

    A welcome gift of £10 off*
    Tips and articles on healthy lifestyles- restful sleep, skincare, and more.

    Philips values and respects your privacy. Please read the Privacy Notice for more information

    *Click here to read about voucher terms and conditions

    ** Обов'язкове для заповнення поле

    Warranty icon

    We guarantee quality for lasting peace of mind

    View our warranty policy
    Refurbishment icon

    We give products a second chance with refurbishment*

    Shop Better Than New editions
    Parts and accessories

    We help you replace parts instead of products*

    Shop parts and accessories
    Sustainability icon

    We take responsibility for our impact

    Read our sustainability goals

    * Applicable only for Personal Care, Mother&Child Care and Household products

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. All rights reserved.

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.