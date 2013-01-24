Ответ. Для наилучших результатов в мультипечи следует использовать продукты, предназначенные для приготовления в духовке. При приготовлении в мультипечи такие продукты обретают золотистый цвет и хрустящую корочку. Если в мультипечи готовятся закуски, предназначенные для приготовления во фритюрнице, они обычно не становятся золотистыми и зачастую получаются не такими хрустящими.



Если вы использовали продукты для приготовления в духовке, однако они не стали золотистыми и хрустящими, проверьте следующие показатели.



Количество ингредиентов

Поместите в корзину порцию меньшего объема. Выложите продукты на дне корзины одним слоем. Небольшие порции прожариваются более равномерно.



Настройка температуры

Большинство закусок требуется готовить при температуре 200 ºC, за исключением блюд на основе выпечки. Их необходимо готовить при температуре 180 ºC.



Время приготовления

Если закуски помещены в непрогретую мультипечь, время их приготовления необходимо увеличить на 3 минуты.

Примечание. Для приготовления большинства закусок требуется выставить время, необходимое для их полной готовности при запекании в духовке (чаще всего 6–10 минут). Время приготовления в обычной фритюрнице обычно короче, и поэтому многие блюда не будут хорошо прожарены.

Совет. Если крокеты или другие закуски подгорают в мультипечи, уменьшите время их приготовления.



Если закуски по-прежнему не становятся хрустящими и золотистыми, рекомендуем обратиться в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране.

