Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Мультипечь Philips XXL
banner

Мультипечь
Philips XXL
Быстрый и здоровый способ жарки

Мультипечь Philips XXL
Быстрый и здоровый способ жарки

Мультипечь
Мультипечь

Колекція Avance
з цифровим управлінням

Колекція Viva
для щоденного використання
    Мультипечь № 1

    Жареные блюда с отличным вкусом и минимальным количеством жира *

    Мультипечь Philips

    HD9650/90 

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Мультипечь Philips XXL достаточно габаритная и мощная, чтобы приготовить целую курицу или до 6 порций вкусной хрустящей картошки фри за раз. Мультипечь удаляет лишний жир при запекании и делает пищу еще более полезной*, сохраняя тот удивительный вкус, к которому вы привыкли.
    • Готовит в 1,5 раза быстрее, чем обычная духовая печь **
    • Наша самая мощная мультипечь
    • Уменьшает количество жира и делает ваши блюда полезнее 
    • Жарит, обжаривает и запекает
    • Цифровой дисплей с 5 режимами, которые включаются одним прикосновением
    • Готовит в 1,5 раза быстрее, чем обычная духовка *

      * По сравнению с картофелем фри и куриными ножками в духовке
      ** По сравнению с картофелем фри и куриными ножками в духовой печи.
    *В сравнении с количеством жира в курице и свинине, приготовленных в других фритюрницах/мультипечах Philips.

    Мультипечь Philips XXL — удаляет жир с помощью технологии Rapid Air

    video

    Самый здоровый способ жарки*

     

    Технология Rapid Air - это 2225 Вт мощности для эффективного удаления жира. «Торнадо» горячего воздуха растапливает жир, собирая его остатки на дне мультипечи XXL для последующего удаления.

     

    *По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных на сковородке или в воке.

    Испытайте мультипечь Philips XXL

    приготовление на гриле

    Гриль

    жарка

    Жарка

    выпекание

    Выпечка

    запекание

    Запекание

    banner

    XXL для всей семьи

     

    Мультипечь XXL отличается огромной емкостью - она на 50% больше компактной мультипич Philips. Ее габаритов достаточно, чтобы приготовить целую курицу, 1.4 кг картофеля фри или до 6 порций вкусных, обжаренных до хрустящей корочки, блюд.

    banner

    Уменьшает количество жира*

     

    Технология Rapid Air разработана специально для того, чтобы удалять жир из жареной пищи, делая ее максимально здоровой и полезной для вас и вашей семьи*.

     

    * По сравнению с содержанием жира в курице или свинине, приготовленные во фритюрнице/духовой печи.

    banner

    Готовит в 1,5 раза быстрее, чем обычная духовая печь *

     

    Благодаря мультипечи Philips готовить пищу стало быстрее и удобнее. Наша технология обеспечивает в 1,5 раза быстрее приготовления пищи, чем в духовой печи. А главное - вам не нужно предварительно нагревать мультипич. Просто включите ее и начните готовить.

     

    * По сравнению с картофелем фри и куриными ножками в духовой печи.

    Приложение для мультипечи Philips Avance

    Надихайтесь

    Додаток Philips для мультипечі

    Використовуйте весь потенціал мультипечі Philips, користуючись порадами, рекомендаціями та рецептами найрізноманітніших страв — від лосося до суфле.
    Завантажити додаток:
    Appstore
    Магазин Google Play

    Мультипечь Philips XXL: готовим вместе с Русланой Пысанкой

    video

    Завтрак: "яичные гнезда" и чизкейк

    video

    Полезный фастфуд: куриные нагетсы с картошкой по-селянски и фри

    video

    Обід для всей семьи: курочка с румяной корочкой и запечеными овощами

    Комплект поставки

    Здоровый способ жарки*

    Технология Rapid Air позволяет готовить жареную пищу с отличным вкусом и минимальным содержанием жира.*
    Quick Clean

    Объем для всей семьи

    Емкости объемом 1.4 кг достаточно, чтобы приготовить целую курицу или 6 порций картофеля фри для всей семьи.
    быстрый нагрев

    Автоматические настройки

    5 пресетов и функция сохранения тепла Keep Warm - с цифровым дисплеем и панелью QuickControl.
    детали можно мыть в посудомоечной машине

    Простое очищение

    Корзина QuickClean и антипригарное отсек моются за 90 секунд. Их также можно загрузить в посудомоечную машину.
    *По сравнению с содержанием жира в курице или свинине, приготовленных на сковороде или в воке.

    Мультипечь Viva Collection 

    Компактнее XXL, поэтому почти незаметна на Вашей кухне
    Мультипечь HD9721/10 имеет улучшенную конструкцию чем у предыдущих моделей, что позволяет вывести еще больше жира из пищи с помощью специального аксессуара. 
    Мультипечь Viva Collection создана с мыслью об эргономике, однако она позволяет готовить большое количество пищи (800 г). Благодаря уменьшенному размеру она прекрасно поместится на кухонной столешницы и позволит приготовить вкусную еду для всей семьи. Ее можно использовать ежедневно для разнообразных кулинарных целей.
    Узнать больше

    Модельный ряд

    Premium

    Premium

    Premium

    HD9650/90 (Вместимость корзины - 1,4 кг)
    Сравнить с текущим
    Viva Collection

    Viva Collection

    Viva Collection

    HD9721/10 (Вместимость корзины - 0,8 кг)
    Сравнить с текущим

    Мощность, Вт
    • 2225 Вт
    • 1500 Вт

    Максимальная вместимость, кг
    • 1,4 кг
    • 0,8 кг

    Объем чаши, л
    • 7,3 л
    • 3 л

    Количество программ
    • 5 программ + ручная настройка
    • Ручная настройка

    Можно готовить без предварительного разогрева

    Технология Rapid Air (до 90% меньше жира)

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Функция поддержания тепла
    • «Keep Warm» до 30 мин
    • -

    Цифровой дисплей
    • -

    Размеры изделия (ДхШхВ)
    • 433 x 321 x 315 мм
    • 266x292x276 мм

    Гарантия
    • 2 года
    • 2 года

    Аксессуари

    Используйте весь потенциал мультипечи Philips XXL

    Видеообзоры

    Мультипечь Philips XXL - видеообзор Rozetka

    Мультипечь Philips XXL - видеообзор Comfy

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Книга рецептов в подарок  

     

    Регистрируйте мультипечь Philips XXL и получите книгу рецептов на свою електронную почту в подарок. 

    Зарегистрировать мультипечь
    cook

    Зарегистрируйтесь и получите доступ к закрытой распродаже

    Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

    Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

    Зарегистрируйтесь и получите скидку 10%

    Компания Philips ценит и уважает Вашу конфиденциальность. Для получения дополнительных сведений см. Уведомление о конфиденциальности

    Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

    Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.