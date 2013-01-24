Отпариватели для одежды

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Отпариватель EasyTouch Plus оснащен соплом с поверхностью, увеличенной по сравнению с предыдущими моделями на 25 %*. Каждое движение позволяет отпарить большую поверхность, повысив эффективность отпаривания и сократив время, затрачиваемое на сам процесс.
*По сравнению с предыдущей моделью GC506
Гладильная доска ErgoFit для дополнительной опоры в тех случаях, когда это необходимо. Просто прижмите ткань между соплом отпаривателя и доской для удобного и эффективного вертикального отпаривания.
Для эффективного отпаривания разных тканей требуется особое количество пара. Благодаря пяти режимам подачи пара вы всегда подберете оптимальный режим даже для плотных тканей и деликатных вещей.
В комплектацию отпаривателя входят разнообразные аксессуары, включая щетку для лучшего проникновения пара при отпаривании плотных тканей. Насадка для стрелок позволяет создать аккуратные стрелки для завершения элегантного образа.
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EasyTouch
Steam&Go
Цена магазина Philips
Ручной отпариватель для одежды
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EasyTouch Plus
Цена магазина Philips
Ручной отпариватель для одежды
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EasyTouch Plus
Steam&Go 2-in-1
Цена магазина Philips
Ручной отпариватель для одежды
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ClearTouch Essence
Steam&Go 2-in-1
Цена магазина Philips
Ручной отпариватель для одежды
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Мощность
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Постоянная подача пара
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Режимы подачи пара
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Опора
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Объем резервуара для воды
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Особая технология
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Очистка от накипи
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