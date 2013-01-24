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    Отпариватели для одежды
    Портативность и скорость
    Удобство и эффективность

    Мощность и профессиональные характеристики

      Удаление складок без усилий каждый день

      Вертикальные отпариватели для одежды

      EasyTouch Plus
      Отпариватель для одежды

      С помощью мощного пара можно освежить и погладить любую одежду даже из самых деликатных тканей. Удобные аксессуары упростят процесс отпаривания даже вещей сложного кроя.  
      Ручной отпариватель GC442/67
      подошва сопла
      Подошва сопла, увеличенная на 25 %*, повышает эффективность каждого движения.
      styleboard
      StyleBoard — дополнительная опора для превосходных результатов.
      Режимы подачи пара
      5 режимов подачи пара для обработки различных тканей.
      Щетка
      Щетка и насадка для стрелок входят в комплект.**

      *По сравнению с предыдущей моделью GC506

      **Только для моделей GC518, GC524, GC527
      Ручной отпариватель GC442/67

      В чем преимущества вертикального отпаривателя?

      Вертикальный отпариватель идеально подходит для деликатных тканей, быстрой подготовки одежды и отпаривания вещей сложного кроя.
      Пар бережно проникает даже в самые деликатные ткани. Нет риска прожечь ткань, нет необходимости использовать гладильную доску. Вертикальные отпариватели обеспечивают мощную подачу пара и профессиональный результат в домашних условиях.
      Увеличенная поверхность

      Повышение эффективности каждого движения для более быстрого процесса отпаривания

       

      Отпариватель EasyTouch Plus оснащен соплом с поверхностью, увеличенной по сравнению с предыдущими моделями на 25 %*. Каждое движение позволяет отпарить большую поверхность, повысив эффективность отпаривания и сократив время, затрачиваемое на сам процесс.

      *По сравнению с предыдущей моделью GC506
      Использование отпаривателя

      Дополнительная опора для превосходных результатов

       

      Гладильная доска ErgoFit для дополнительной опоры в тех случаях, когда это необходимо. Просто прижмите ткань между соплом отпаривателя и доской для удобного и эффективного вертикального отпаривания.
      5 режимов подачи пара

      5 режимов подачи пара на выбор

       

      Для эффективного отпаривания разных тканей требуется особое количество пара. Благодаря пяти режимам подачи пара вы всегда подберете оптимальный режим даже для плотных тканей и деликатных вещей.
      Разнообразные аксессуары

      Разнообразные аксессуары в комплекте

       

      В комплектацию отпаривателя входят разнообразные аксессуары, включая щетку для лучшего проникновения пара при отпаривании плотных тканей. Насадка для стрелок позволяет создать аккуратные стрелки для завершения элегантного образа.

      Найдите отпариватель для одежды, который подойдет именно вам

      Steam&Go

      EasyTouch

      Steam&Go

      Цена магазина Philips
      Ручной отпариватель для одежды
      Сравнить функции

      EasyTouch Plus

      Цена магазина Philips
      Ручной отпариватель для одежды
      Сравнить функции
      Steam&Go 2-in-1

      EasyTouch Plus

      Steam&Go 2-in-1

      Цена магазина Philips
      Ручной отпариватель для одежды
      Сравнить функции
      Steam&Go 2-in-1

      ClearTouch Essence

      Steam&Go 2-in-1

      Цена магазина Philips
      Ручной отпариватель для одежды
      Сравнить функции

      Мощность
      • 1500 Вт
      • 1600 Вт
      • 1600 Вт
      • 2000 Вт

      Постоянная подача пара
      • 30 г/мин
      • 32 г/мин
      • 32 г/мин
      • 40 г/мин

      Режимы подачи пара
      • 3
      • 3
      • 5
      • 1

      Опора
      • -
      • -
      • StyleBoard
      • -

      Объем резервуара для воды
      • 1,2 л
      • 1,6 л
      • 1,6 л
      • 1,2 л

      Особая технология
      • -
      • -
      • -
      • Hang&Lock
      • MyEssence

      Очистка от накипи
      • Easy rinse de-calc
      • Easy rinse de-calc
      • Easy rinse de-calc
      • Easy rinse de-calc
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      Купить EasyTouch Plus

      Отпариватель GC524