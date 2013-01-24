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Отпариватели для одежды
Портативность и скорость

Мощность и характеристики

    Простой способ выглядеть превосходно каждый день

    StyleTouch Pure

    Ручной отпариватель для одежды

    Обзоры

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    Мощный отпариватель StyleTouch Pure быстро и без усилий освежит любую одежду без использования гладильной доски. Подходит даже для самых деликатных тканей, оснащен щеткой для более глубокого проникновения пара в плотную ткань. 
    Ручной отпариватель GC442/67
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    Наш самый мощный ручной отпариватель для одежды*
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    Для горизонтального и вертикального отпаривания: превосходные результаты без лишних усилий
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    С технологией Quick Calc Release для простого удаления накипи

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    В чем преимущества отпаривателя?

    Отпариватель для одежды идеально подходит для деликатных тканей, быстрой подготовки одежды и отпаривания вещей сложного кроя
    Пар бережно проникает даже в самые деликатные ткани. Нет риска прожечь ткань, нет необходимости использовать гладильную доску. Вы можете выглядеть великолепно без усилий. Пар уничтожает бактерии и запах, вещи снова выглядят свежими и чистыми.

    Мнение пользователей

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Как отпарить одежду

     

    Никогда раньше не пользовались отпаривателем? Это легко и быстро, а с советами наших экспертов — еще проще. От шелка до кашемира, от пиджаков до плиссированных юбок.

      Как отпарить одежду

       

      Никогда раньше не пользовались отпаривателем? Это легко и быстро, а с советами наших экспертов — еще проще. От шелка до кашемира, от пиджаков до плиссированных юбок.

        Мощный ручной отпариватель

        Самый мощный ручной отпариватель*

         

        Мощный постоянный поток пара проникает глубоко в ткань, без труда удаляя складки. StyleTouch Pure генерирует больше пара по сравнению с другими ручными отпаривателями, обеспечивая подачу пара до 30 г/мин.

        *Расчет производился в течение 150 секунд при следующей последовательности: 10 секунд отпаривания и 15 секунд перерыва.

        Вертикальное и горизонтальное отпаривание

        Вертикальное и горизонтальное отпаривание

         

        Для удобного отпаривания одежды на плечиках держите StyleTouch Pure вертикально. Для отпаривания манжет, воротников и глубоких складок просто положите одежду на любую плоскую поверхность. Держите отпариватель горизонтально, так вы сможете эффективно отпарить вещи без подтеков, мокрых пятен и потери мощности пара.

        Первый ручной отпариватель с функцией Quick Calc Release

        Первый ручной отпариватель с функцией Quick Calc Release

         

        Очистка от накипи имеет решающее значение для долгой и надежной работы прибора. Инновационная технология PureSteam предотвращает скопление накипи, а функция Quick Calc Release позволяет легко удалить известковый налет. 

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        Найдите отпариватель для одежды, который подойдет именно вам

        GC310/35

        Steam&Go

        GC310/35

        Ручной отпариватель для одежды
        Сравнить с текущим
        GC332/67

        Steam&Go 2-в-1

        GC332/67

        Ручной отпариватель для одежды
        Сравнить с текущим
        GC440/47

        StyleTouch Pure

        GC440/47

        Ручной отпариватель для одежды
        Сравнить с текущим

        Мощность
        • 1000 Вт
        • 1200 Вт
        • 1500 Вт

        Постоянная подача пара
        • 20 г/мин
        • 24 г/мин
        • до 30 г/мин

        Резервуар для воды
        • 60 мл, съемный
        • 60 мл, съемный
        • 200 мл, несъемный

        Непрерывное отпаривание
        • 1 предмет одежды
        • 1 предмет одежды
        • 3 предмета одежды

        Тип подошвы
        • Пластик
        • Нагревающаяся подошва SmartFlow
        • Нагревающаяся подошва SmartFlow

        Особая технология
        • -
        • Горизонтальное и вертикальное отпаривание
        • Горизонтальное и вертикальное отпаривание
        • Технология PureSteam

        Очистка от накипи
        • -
        • -
        • Быстрая очистка от накипи

        Аксессуары
        • Щетка, чехол для хранения
        • Щетка, чехол для хранения
        • Щетка

        Купить StyleTouch Pure

        Ручной отпариватель GC442/67
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        Самый мощный ручной отпариватель для одежды*
        check-symbol
        Для вертикального и горизонтального отпаривания
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        Теперь с функцией Quick Calc Release для простого удаления накипи
        check-symbol
        Подходит для деликатных тканей и вещей сложного кроя
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        Гладильная доска не требуется

        К сожалению, этот продукт больше не доступен