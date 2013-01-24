Отпариватели для одежды

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Никогда раньше не пользовались отпаривателем? Это легко и быстро, а с советами наших экспертов — еще проще. От шелка до кашемира, от пиджаков до плиссированных юбок.
Никогда раньше не пользовались отпаривателем? Это легко и быстро, а с советами наших экспертов — еще проще. От шелка до кашемира, от пиджаков до плиссированных юбок.
Мощный постоянный поток пара проникает глубоко в ткань, без труда удаляя складки. StyleTouch Pure генерирует больше пара по сравнению с другими ручными отпаривателями, обеспечивая подачу пара до 30 г/мин.
*Расчет производился в течение 150 секунд при следующей последовательности: 10 секунд отпаривания и 15 секунд перерыва.
Для удобного отпаривания одежды на плечиках держите StyleTouch Pure вертикально. Для отпаривания манжет, воротников и глубоких складок просто положите одежду на любую плоскую поверхность. Держите отпариватель горизонтально, так вы сможете эффективно отпарить вещи без подтеков, мокрых пятен и потери мощности пара.
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Steam&Go
GC310/35
Ручной отпариватель для одежды
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Steam&Go 2-в-1
GC332/67
Ручной отпариватель для одежды
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StyleTouch Pure
GC440/47
Ручной отпариватель для одежды
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Мощность
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Постоянная подача пара
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Резервуар для воды
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Непрерывное отпаривание
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Тип подошвы
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Особая технология
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Очистка от накипи
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Аксессуары
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