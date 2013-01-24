Отпариватели для одежды

Пар бережно проникает даже в самые деликатные ткани. Нет риска прожечь ткань, нет необходимости использовать гладильную доску. Вы можете выглядеть великолепно без усилий. Пар уничтожает бактерии и запах, вещи снова выглядят свежими и чистыми.