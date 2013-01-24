Шоколадное печенье

Нагрейте духовку до 180 C. Растопите половину сливочного масла с темным шоколадом в кастрюле, в другой кастрюле растопите белый шоколад с оставшимся сливочным маслом. Дайте смеси остыть.
Используя миксер, взбейте яйца с сахаром и ванилью. Разделите суку на две горки, к каждой горке добавьте щепотку соли.
Смешайте половину яичной смеси с темным шоколадом. Добавьте половину муки и половину орехов, перемешайте. То же самое проделайте со смесью из белого шоколада.
Налейте смесь с темным шоколадом в одну часть формы для выпечки, смесь с белым шоколадом — в другую часть. С помощью лопаточки частично смешайте обе смеси так, чтобы получилас спираль. Выпекайте около 30 минут. Блюдо готово, когда поверхность печенья станет сухой.