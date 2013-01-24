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    Шоколадное печенье

    Порций 9 p, Время приготовления: 20 m, Время приготовления 30 m
    Десерты и выпечка
    Шоколад
    30–60 минут
    Вегетарианские блюда
    Аэрогриль
    Мука

    Ингредиенты

    • 200 г сливочного масла
    • 100 г темного шоколада
    • 100 г белого шоколада
    • 4 небольших яйца
    • 200 г сахара
    • 2 столовые ложки ванильного сахара
    • 100 г муки
    • 150 г измельченного ореха пекан
    • 1 форма для выпечки, 20 x 20 см, смазанная маслом

    Способ приготовления

    • Нагрейте духовку до 180 C. Растопите половину сливочного масла с темным шоколадом в кастрюле, в другой кастрюле растопите белый шоколад с оставшимся сливочным маслом. Дайте смеси остыть.
    • Используя миксер, взбейте яйца с сахаром и ванилью. Разделите суку на две горки, к каждой горке добавьте щепотку соли.
    • Смешайте половину яичной смеси с темным шоколадом. Добавьте половину муки и половину орехов, перемешайте. То же самое проделайте со смесью из белого шоколада.
    • Налейте смесь с темным шоколадом в одну часть формы для выпечки, смесь с белым шоколадом — в другую часть. С помощью лопаточки частично смешайте обе смеси так, чтобы получилас спираль. Выпекайте около 30 минут. Блюдо готово, когда поверхность печенья станет сухой.
    Шоколадное печенье

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