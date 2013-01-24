Легкие лимонные блинчики

Натрите на терке столовую ложку лимонной цедры. Отделите белки от желтков. Смешайте лимонную цедру, желтки, молоко, муку и соль до получения однородного теста.
С помощью ручного блендера в мерном кувшине смешайте белки в густую пену и аккуратно введите в тесто.
Нагрейте сотейник. Добавьте немного масла и налейте половину столовой ложки теста. Равномерно распределите по сотейнику и выпекайте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. Пеките блины, пока тесто не закончится. Подавайте блинчики с лимоном и сахаром.