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    Легкие лимонные блинчики

    Порций 9+ p, Время приготовления: 5 m, Время приготовления 20 m
    0–30 минут
    Исключающая орехи
    Ручной блендер
    Вегетарианские блюда
    Десерты и выпечка
    Мука
    Фрукты

    Ингредиенты

    • 1 лимон
    • 3 яйца
    • 500 мл молока
    • 250 г просеянной муки
    • щепотка соли
    • Сахар
    • 50 мл растительного масла
    • сотейник диаметром 18 см

    Способ приготовления

    • Натрите на терке столовую ложку лимонной цедры. Отделите белки от желтков. Смешайте лимонную цедру, желтки, молоко, муку и соль до получения однородного теста.
    • С помощью ручного блендера в мерном кувшине смешайте белки в густую пену и аккуратно введите в тесто.
    • Нагрейте сотейник. Добавьте немного масла и налейте половину столовой ложки теста. Равномерно распределите по сотейнику и выпекайте с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. Пеките блины, пока тесто не закончится. Подавайте блинчики с лимоном и сахаром.
    Легкие лимонные блинчики

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