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    Решти

    Порций 4 p, Время приготовления: 10 m, Время приготовления 15 m
    Основные блюда
    0–30 минут
    Исключающая орехи
    Картофель
    Аэрогриль
    Рыба

    Ингредиенты

    • 250 г очищенного картофеля с низким содержанием крахмала
    • 1 столовая ложка мелко нарезанного шнитт-лука
    • Свежемолотый черный перец
    • 2 столовые ложки сметаны
    • 100 г копченого лосося

    Способ приготовления

    • Нагрейте аэрофритюрницу до 180 °C. Натрите картофель на крупной терке,
    • добавьте три четверти шнитт-лука, приправьте солью и перцем по вкусу, хорошо перемешайте.
    • Смажьте форму для пиццы оливковым маслом, равномерно разложите натертый картофель. Прижмите картофель к форме и смажьте оливковым маслом.
    • Положите форму для пиццы в корзину, поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера выберите время приготовления 15 минут, поджаривайте решти до готовности, снаружи должна появиться золотисто-коричневая корочка, внутри решти должен пропечься и остаться мягким.
    • Разрежьте решти на 4 части, выложите на тарелку. Подавайте со сметаной, рядом на тарелку выложите кусочки лосося. Посыпьте сметану оставшимся шнитт-луком, добавьте немного молотого перца.
    Решти

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