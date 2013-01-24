250 г очищенного картофеля с низким содержанием крахмала
1 столовая ложка мелко нарезанного шнитт-лука
Свежемолотый черный перец
2 столовые ложки сметаны
100 г копченого лосося
Способ приготовления
Нагрейте аэрофритюрницу до 180 °C. Натрите картофель на крупной терке,
добавьте три четверти шнитт-лука, приправьте солью и перцем по вкусу, хорошо перемешайте.
Смажьте форму для пиццы оливковым маслом, равномерно разложите натертый картофель. Прижмите картофель к форме и смажьте оливковым маслом.
Положите форму для пиццы в корзину, поставьте корзину в компактную аэрофритюрницу. С помощью таймера выберите время приготовления 15 минут, поджаривайте решти до готовности, снаружи должна появиться золотисто-коричневая корочка, внутри решти должен пропечься и остаться мягким.
Разрежьте решти на 4 части, выложите на тарелку. Подавайте со сметаной, рядом на тарелку выложите кусочки лосося. Посыпьте сметану оставшимся шнитт-луком, добавьте немного молотого перца.