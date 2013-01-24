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Ключевые слова для поиска

PowerPro Ultimate

Philips PowerPro Ultimate 
безмешковый пылесос
Высокое качество уборки 
для тщательной уборки

Высокая производительность для тщательной уборки

Performer Ultimate
Передовые технологии для тщательной уборки
Performer Expert
Более высокая мощность всасывания, отлично подходит для больших домов
Performer Compact
Высокая мощность всасывания, подходит для небольших квартир

    Philips PowerPro Ultimate
    безмешковый пылесос
    Высокая производительность для тщательной уборки

    Performer Ultimate
    Для тщательной уборки
    Performer Expert

    Для больших домов
    Performer Compact
    Для небольших домов

    Мощность всасывания теперь на 60 % выше*

    PowerPro Ultimate FC9912/01

    Performer Ultimate
    * Мощность всасывания в сравнении с самым продаваемым безмешковым пылесосом в Европе; протестировано на ковровом покрытии независимым институтом тестирования в соответствии со стандартом EN 60312–1/2013, февраль/апрель 2014 г.

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    Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Ultimate обеспечивает непревзойденные результаты уборки. Технология PowerCyclone 7 предназначена для эффективного разделения пыли и воздуха. Насадка TriActive+ подходит для уборки любых типов напольных покрытий.
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    PowerCyclone 7 для максимальной мощности всасывания
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    Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %
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    Технология NanoClean для удобного удаления пыли и грязи

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    * Мощность всасывания в сравнении с самым продаваемым безмешковым пылесосом в Европе; протестировано на ковровом покрытии независимым институтом тестирования в соответствии со стандартом EN 60312–1/2013, февраль/апрель 2014 г.

    Обзоры

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    PowerPro Ultimate

    Мощная технология циклонной фильтрации для тщательной уборки

     

    Благодаря технологии PowerCyclone пыль моментально отделяется от воздуха, а мощность всасывания остается высокой на протяжении более долгого времени. Оптимизированные циклонные фильтры помогают снизить сопротивление воздуха, за счет чего достигается наиболее эффективное преобразование входной мощности в мощность всасывания. Кроме того, это способствует максимально сильному воздушному потоку для высокой производительности и превосходных результатов уборки.

    Галочка
    Максимально эффективное преобразование мощности в мощность всасывания.
    Галочка
    Мощность всасывания дольше остается высокой благодаря низкому сопротивлению воздуха.
    Галочка
    Более гигиеничная очистка пылесборника благодаря положению циклонной камеры.

    Мощная технология циклонной фильтрации для тщательной уборки

     

    Благодаря технологии PowerCyclone пыль моментально отделяется от воздуха, а мощность всасывания остается высокой на протяжении более долгого времени. Оптимизированные циклонные фильтры помогают снизить сопротивление воздуха, за счет чего достигается наиболее эффективное преобразование входной мощности в мощность всасывания. Кроме того, это способствует максимально сильному воздушному потоку для высокой производительности и превосходных результатов уборки.

    Галочка
    Максимально эффективное преобразование мощности в мощность всасывания.
    Галочка
    Мощность всасывания дольше остается высокой благодаря низкому сопротивлению воздуха.
    Галочка
    Более гигиеничная очистка пылесборника благодаря положению циклонной камеры.

    PowerCyclone
    технология фоновой подсветки Ambilight
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    Пыль отделяется от воздуха
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    Степень фильтрации
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    Максимальная входная мощность (Вт)
    1800 Вт *– 2000 Вт **
    2100 Вт
    2100 Вт
    2400 Вт
    Максимальная мощность всасывания (Вт)
    350 Вт *– 370 Вт **
    370 Вт
    390 Вт
    450 Вт
    Линейка
    PowerPro Compact *
    PowerPro Active **
    PowerPro
    PowerPro Expert
    PowerPro Ultimate
    PowerPro Ultimate
    Аллергия на пыльцу
    Аллергия на бактерии
    Аллергия на микробы

    Удобное и гигиеничное удаление пыли

     

    Технология NanoClean*

    Больше никаких облаков пыли благодаря инновационной технологии NanoClean. Пыль оседает на дне пылесборника и не прилипает к стенкам — когда наступит время очистки, вы сможете легко удалить пыль и грязь.  

    *Для отдельных моделей безмешковых пылесосов PowerPro Ultimate

     

    Удобный пылесборник

    На стенке пылесборника находится специальный носик, благодаря которому вы сможете легко и аккуратно удалить пыль и грязь.

     

    Очистка пылесборника одной рукой

    Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку пылесборника, и наклоните его для удаления пыли. Все очень просто.

    Основные особенности

    Насадка TriActiveZ

    Насадка TriActiveZ

     

    Насадка TriActive Z специально разработана для удаления пыли и крупного мусора одним движением. Больше не нужно приподнимать насадку!

    Галочка
    Убирает грязь под низкой мебелью.
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    Удобный и неспутывающийся.
    Галочка
    Надежно удерживает пыль.
    2400 Вт
    Мощность 2400 Вт
    Мотор 2400 Вт обеспечивает силу всасывания 450 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки.
    Фильтр HEPA
    Фильтр HEPA13
    Наша система фильтрации HEPA13 удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, пылевых клещей и шерсть животных.
    FC9912
    Рукоятка с пультом ДУ
    Благодаря эргономичному пульту ДУ можно легко выбирать настройки мощности и регулировать их на рукоятке.
    насадка triactive
    Насадка TriActive+ для любых напольных покрытий
    Выполняет одновременно 3 действия; боковые щетки собирают пыль и грязь вдоль стен и мебели
    Рабочий диапазон до 11 метров
    Рабочий диапазон до 11 метров
    Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 11 метров.
    FC9912/10
    Резиновое колесо не оставляет царапин на твердых напольных покрытиях
    Большие прорезиненные задние колеса обеспечивают плавное движение и предотвращают появление царапин на твердых напольных покрытиях.
    Аллергия на животных
    Убирает шерсть животных
    Пылесос оснащен дополнительными принадлежностями для уборки шерсти кошек и собак (для некоторых моделей)
    FC9192/10
    Щетка "2 в 1" и малая насадка
    Дополнительные аксессуары для уборки труднодоступных участков и очистки обивки мебели.
    PowerPro Ultimate

    Технология PowerPro Ultimate
    Кино
    Кино

    Галочка
    PowerCyclone 7 для максимальной мощности всасывания
    Галочка
    Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %
    Галочка
    Технология NanoClean для удобного удаления пыли и грязи
    Смотреть модели PowerPro Ultimate

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    Аксессуары

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