Технология NanoClean*

Больше никаких облаков пыли благодаря инновационной технологии NanoClean. Пыль оседает на дне пылесборника и не прилипает к стенкам — когда наступит время очистки, вы сможете легко удалить пыль и грязь.

*Для отдельных моделей безмешковых пылесосов PowerPro Ultimate

Удобный пылесборник

На стенке пылесборника находится специальный носик, благодаря которому вы сможете легко и аккуратно удалить пыль и грязь.

Очистка пылесборника одной рукой

Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку пылесборника, и наклоните его для удаления пыли. Все очень просто.