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У большинства мам процесс грудного вскармливания проходит успешно, и малыш получает достаточное количество молока. Однако определить, сколько молока получает малыш при каждым кормлении, может быть трудно. Следующие признаки помогут вам понять, сыт ли малыш:
После рождения малыши склонны к потере веса, однако при кормлении грудью они обычно восстанавливают вес при рождении приблизительно к двум неделям жизни, а затем должны прибавлять по 100–200 г в неделю. Прибавка в весе может происходить скачками, поэтому не стоит взвешивать ребенка слишком часто.
Если при рождении малыш весил мало (менее 2,5 кг) или роды были сложными, попросите врача помочь вам наладить режим кормления грудью и проконтролировать вес малыша в первые недели жизни.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
Кормление грудью в общественном месте
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