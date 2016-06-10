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Возможно, вы уже привыкли к кормлению грудью, но что если вам нужно выйти из дома вместе с малышом? Следующие советы помогут подготовиться к кормлению грудью в общественном месте.
Прогулка с новорожденным малышом может показаться непосильной задачей. Однако если каждый раз, когда ребенок проголодается, вы будете бежать домой, вероятно, чувство усталости и изолированности будет еще больше. Попробуйте вместе с малышом насладиться поездками и общением.
Прежде всего необходимо помнить, что через это испытание прошли многие молодые мамы, и кормление малыша грудью в общественном месте совершенно нормально. Многие мамы говорят, что часто люди даже не замечают, что вы кормите грудью, а думают, что вы просто обнимаетесь со своим малышом.
Кормление грудью во время прогулки — это удобный, гигиеничный и наиболее естественный и здоровый способ кормления малыша. Вы можете гордиться этим и пополнить ряды мам, которые не скрывают процесс кормления грудью. В конце концов, это неотъемлемая часть распорядка дня вашего малыша.
В наше время достаточно просто найти уединенное место, чтобы покормить малыша грудью во время прогулки. Во многих торговых центрах, универмагах, детских магазинах и супермаркетах есть специальные комнаты для кормления малышей и смены пеленок.
Вы будете чувствовать себя более уверенно, если сначала потренируетесь кормить малыша дома без подушек и на разных стульях. Попробуйте различные виды одежды, которая легко расстегивается, или специальный топ для кормления грудью.
Когда вы будете готовы к кормлению грудью в общественном месте, устройтесь удобно на стуле, который хорошо поддерживает спину. Если вы чувствуете смущение, сядьте задом к основной массе людей в кафе или ресторане. Шарф или тонкая накидка также могут сделать кормление менее заметным. Просто накиньте его на открытые места, после того как малыш захватит грудь.
Хорошо будет иметь под рукой стакан воды, так как кормление грудью пробуждает жажду! Также старайтесь не садиться вблизи источников тепла, ведь во время кормления грудью температура тела повышается.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
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