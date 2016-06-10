Прогулка с новорожденным малышом может показаться непосильной задачей. Однако если каждый раз, когда ребенок проголодается, вы будете бежать домой, вероятно, чувство усталости и изолированности будет еще больше. Попробуйте вместе с малышом насладиться поездками и общением.

Прежде всего необходимо помнить, что через это испытание прошли многие молодые мамы, и кормление малыша грудью в общественном месте совершенно нормально. Многие мамы говорят, что часто люди даже не замечают, что вы кормите грудью, а думают, что вы просто обнимаетесь со своим малышом.