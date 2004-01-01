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      190S6FGT/00

      190S6FGT/00

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      190S6FGT/00

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      Быстрое время отклика для великолепного отображения движения

      Быстрое время отклика для великолепного отображения движения

      Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Время отклика Вкл. - Выкл. — время, необходимое для перехода от абсолютно белого изображения к абсолютно черному и наоборот. Быстрое время отклика Вкл. - Выкл. улучшает отображение текста. Время отклика (серый к серому) — это среднее значение временного интервала, необходимое для перехода между несколькими вариантами уровней серого: низкие значения этого параметра означают более быстрые переходы. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов.

      Встроенный отдельный сенсорный экран

      Резистивный 5-ти проводной сенсорный экран установлен в верхней части прочной стеклянной пластины, защищающей ЖК-экран монитора. Использование подобного способа защиты необходимо, так как прямой контакт с ЖК-панелью недопустим.

      Сверхпрочный металлический корпус из 2-х мм стали

      ЖК-монитор заключен в стальной кожух с закругленными углами и толщиной стенок 2 мм

      Крышка проводки кабелей

      Крышка задней части монитора может быть снята, а внутреннее свободное пространство использовано для размещения излишков кабелей, что способствует аккуратной и безопасной прокладки кабелей.

      Шаблон для монтажа в крепления VESA, облегчающий настенный монтаж дисплея

      Унифицированный промышленный стандарт для настенного монтажа IT-оборудования, разработанный ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники.

      Разрешение SXGA, 1280 x 1024 для более резкого отображения

      Для графических мониторов термин "разрешение экрана" обозначает количество точек (пикселей) на всем экране. Например, разрешение 1280 x 1024 означает отображение 1280 точек в каждой из 1024 строк, или около 1,3 миллиона пикселей.

      SmartManage позволяет управлять оборудованием на основе локальных сетей (LAN)

      SmartManage - это система для мониторинга, управления и проверки состояния дисплеев, так же как и для осуществления поддержки пользователей, которые испытывают трудности при работе через локальные сети (LAN).

      Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

      Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.

      Badge-D2C

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