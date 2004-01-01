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22AV2226A/00
Премиальный гигиеничный пульт ДУ
Пульт ДУ с функцией разговора по кнопке для работы с Google Ассистентом на профессиональных ТВ Philips на базе Android. Специальные кнопки позволяют легко открыть нужный контент. Антибактериальный пластик и поверхность без щелей обеспечит удобство очистки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные ТВ
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Антибактериальный материал и конструкция без щелей делают этот пульт ДУ максимально гигиеничным и удобным в очистке.
Забудьте о постоянной смене батареек в пульте ДУ. 2 щелочных батарей типа AA хватит на 5 лет использования пульта.
Специальная кнопкка Netflix позволяет мгновенно открывать соответствующее приложение. Активация Netflix соответственно Условиям и положениям.
Специальная кнопка YouTube позволяет быстро открывать приложение для просмотра интересного контента на большом экране.
Специальная кнопка Cast ускоряет запуск трансляций с внешних устройств. Просто нажмите ее, чтобы активировать подключение к экрану для трансляции контента с любого ноутбука, планшета, телефона или ПК с функцией ведения трансляций.
Управляйте телевизором, используя голосовые команды после нажатия кнопки. Открывайте YouTube. Увеличивайте громкость. Включайте любимые песни, получайте прогноз погоды, афишу событий и даже мгновенный перевод нужных фраз. Просто нажмите специальную кнопку на пульте ДУ и скажите команду во встроенный микрофон.
Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.
Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.
Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.
Батарея
Размеры
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