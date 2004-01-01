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22AV2226A/00
Високоякісний гігієнічний пульт дистанційного керування
Пульт дистанційного керування з функцією "розмови після натиснення" для використання Google Помічника на професійному телевізорі Philips на базі Android. Спеціальні кнопки забезпечують швидший доступ до більшої кількості контенту. Антимікробний пластик і поверхня без порожнин дозволяє легко чистити пульт.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Професійні телевізори
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Вибір антимікробного матеріалу в поєднанні з конструкцією без порожнин робить цей гігієнічний пульт дистанційного керування простим для очищення від бруду і мікробів.
Звільніть своїх працівників від додаткового навантаження із заміни батареї. Дві лужні батареї AA забезпечують дуже тривалий термін використання – до 5 років.
Спеціальна кнопка Netflix забезпечує миттєвий доступ для ефективної зручності користування. Для активації Netflix діють умови.
Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.
Спеціальна кнопка Cast забезпечує швидшу потокову передачу контенту із зовнішніх пристроїв. Просто натисніть, щоб активувати екран з інформацією про з’єднання для потокової передачі даних із будь-якого ноутбука, планшета, телефону або настільного ПК з підтримкою Cast.
Керуйте своїм телевізором за допомогою голосу й натиснувши кнопку. Відкривайте YouTube. Збільшуйте гучність. Відтворюйте улюблені пісні, отримуйте всю необхідну інформацію, наприклад про погоду, про заплановані справи та, навіть, виконуйте миттєвий усний переклад. Просто використовуйте спеціальну кнопку на пульті дистанційного керування і промовляйте у вбудований мікрофон.
Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.
Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.
Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.
Батарея
Розміри
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