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    • Високоякісний гігієнічний пульт дистанційного керування Високоякісний гігієнічний пульт дистанційного керування Високоякісний гігієнічний пульт дистанційного керування
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      Професійні телевізори

      22AV2226A/00

      Високоякісний гігієнічний пульт дистанційного керування

      Пульт дистанційного керування з функцією "розмови після натиснення" для використання Google Помічника на професійному телевізорі Philips на базі Android. Спеціальні кнопки забезпечують швидший доступ до більшої кількості контенту. Антимікробний пластик і поверхня без порожнин дозволяє легко чистити пульт.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Високоякісний гігієнічний пульт дистанційного керування

      За підтримки Google Assistant™.

      • Дистанційне керування

      Гігієнічні, антимікробний і без порожнин

      Вибір антимікробного матеріалу в поєднанні з конструкцією без порожнин робить цей гігієнічний пульт дистанційного керування простим для очищення від бруду і мікробів.

      Надзвичайно довгий ресурс батареї

      Звільніть своїх працівників від додаткового навантаження із заміни батареї. Дві лужні батареї AA забезпечують дуже тривалий термін використання – до 5 років.

      Кнопка Netflix для миттєвого доступу

      Спеціальна кнопка Netflix забезпечує миттєвий доступ для ефективної зручності користування. Для активації Netflix діють умови.

      Кнопка YouTube для швидкого доступу

      Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.

      Кнопка Cast для легкої потокової передачі

      Спеціальна кнопка Cast забезпечує швидшу потокову передачу контенту із зовнішніх пристроїв. Просто натисніть, щоб активувати екран з інформацією про з’єднання для потокової передачі даних із будь-якого ноутбука, планшета, телефону або настільного ПК з підтримкою Cast.

      Підтримка функції рації для Google Assistant™

      Керуйте своїм телевізором за допомогою голосу й натиснувши кнопку. Відкривайте YouTube. Збільшуйте гучність. Відтворюйте улюблені пісні, отримуйте всю необхідну інформацію, наприклад про погоду, про заплановані справи та, навіть, виконуйте миттєвий усний переклад. Просто використовуйте спеціальну кнопку на пульті дистанційного керування і промовляйте у вбудований мікрофон.

      Пам’ять для налаштувань кількох пультів ДК

      Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам’яті для легкого використання.

      Виявлення низького рівня заряду батареї

      Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

      Батарейний відсік із замком

      Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

      Технічні характеристики

      • Батарея

        Тип
        2xAA (не входять у комплект)

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        215 x 46 x 23 мм
        Розміри виробу (ШxГxВ), дюйми
        8,46 x 1,81 x 0,91  дюймів
      Badge-D2C

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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