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    Signage Solutions

    Цифровая вывеска E-paper

    25BDL4150I/00
    Общая оценка / 5
    • Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат
      -{discount-value}

      Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

      25BDL4150I/00
      Общая оценка / 5

      Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

      От ярких меню до цифровых плакатов — встречайте новую эру цифровых вывесок. Отображайте статичные плакаты на этом дисплее благодаря высокой четкости, удобному обновлению контента и экологичности с технологией ePaper. Узнать обо всех преимуществах

      Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

      Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

      От ярких меню до цифровых плакатов — встречайте новую эру цифровых вывесок. Отображайте статичные плакаты на этом дисплее благодаря высокой четкости, удобному обновлению контента и экологичности с технологией ePaper. Узнать обо всех преимуществах

      Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

      От ярких меню до цифровых плакатов — встречайте новую эру цифровых вывесок. Отображайте статичные плакаты на этом дисплее благодаря высокой четкости, удобному обновлению контента и экологичности с технологией ePaper. Узнать обо всех преимуществах

      Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

      Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

      От ярких меню до цифровых плакатов — встречайте новую эру цифровых вывесок. Отображайте статичные плакаты на этом дисплее благодаря высокой четкости, удобному обновлению контента и экологичности с технологией ePaper. Узнать обо всех преимуществах

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Цифровая вывеска E-paper

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        Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

        Технология для яркого будущего

        • 25"
        • Android

        Процессор Android с системой на кристалле

        Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.

        Полноцветный дисплей ePaper

        Поддержка 60 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти и никакой потребности во внешнем медиаплеере. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.

        Поддержка PPDS Wave для удаленного управления

        Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

        Четкое отображение даже при ярком солнечном свете

        Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.

        Технология для будущего

        Развивающаяся технология для уверенности в будущем — не требует питания, безотходная замена красочных постеров.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          25.3  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3200 x 1800
          Цвета дисплея
          60 тысяч
          Операционная система
          Android 11

        • Связь

          Ethernet
          10 Мбит/100 Мбит
          Wi-Fi/ WLAN
          2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + модуль BT 5.1

        • Подключения

          Цифровой аудиовыход
          Звук слева/справа (разъем 3,5 мм)
          Видеовход
          USB
          Другие подключения
          • micro SD
          • micro USB

        • Комфорт

          Ориентация
          • Альбомный режим (24/7)
          • Портретный режим (24/7)
          Возможность сетевого управления
          LAN (RJ45)

        • Мощность

          Электропитание
          Адаптер 20 В / 2,25 А

        • Размеры

          Ширина устройства
          598,6  миллиметра
          Product weight
          2,7  кг
          Высота устройства
          350,2  миллиметра
          Глубина устройства
          37,5  миллиметра
          Настенное крепление
          Крепление VESA 100x100 мм
          Ширина рамки
          18,6/18,6/18,6/22 мм

        • Условия эксплуатации

          Высота
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          15~35  °C
          Относительная влажность
          20 %~80  %
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          Rockchip PX30S
          Память
          2 ГБ DDR4
          Память
          16 ГБ EMMC

        • Аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • адаптер питания переменного тока
          • Краткое руководство (x1)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Упрощенный китайский
          Гарантия
          Гарантия на 3 года
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • CB
          • UL
          • FCC

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