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    Signage Solutions

    Інформаційна панель E-paper

    25BDL4150I/00
    Загальна оцінка / 5
    • Повноколірні дисплеї з автономним живленням Повноколірні дисплеї з автономним живленням Повноколірні дисплеї з автономним живленням
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      Signage Solutions Інформаційна панель E-paper

      25BDL4150I/00
      Загальна оцінка / 5

      Повноколірні дисплеї з автономним живленням

      Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати. Переглянути усі переваги

      Signage Solutions Інформаційна панель E-paper

      Повноколірні дисплеї з автономним живленням

      Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати. Переглянути усі переваги

      Повноколірні дисплеї з автономним живленням

      Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати. Переглянути усі переваги

      Signage Solutions Інформаційна панель E-paper

      Повноколірні дисплеї з автономним живленням

      Від яскравих кольорових меню до плакатів без використання паперу – втілюйте в життя потенціал дисплеїв нової ери. Оцифруйте паперові вивіски або замініть цифрові моделі, що відображають статичний контент, на надзвичайно чіткі дисплеї з екологічною технологією ePaper, які легко оновлювати. Переглянути усі переваги

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Інформаційна панель E-paper

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        Повноколірні дисплеї з автономним живленням

        Технологія для яскравішого майбутнього

        • 25 дюймів
        • Android

        Процесор Android SoC

        Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкі й безпечні, оптимізовані для власних додатків Android, а також для легкого встановлення вебдодатків і програмного забезпечення безпосередньо на дисплеї. Усе контролюється через інтернет-з’єднання.

        Повноколірний дисплей ePaper

        Можливість відображення 60 000 кольорів (включаючи синій) для чіткої та впевненої трансляції повідомлень, а також 16 ГБ внутрішньої пам’яті без використання зовнішнього медіапрогравача. Під’єднайте джерело живлення, щоб завантажити новий статичний контент для миттєвого відтворення через з’єднання USB, LAN або Wi-Fi.

        Підтримка PPDS Wave для дистанційного керування

        Дисплей із підтримкою PPDS Wave дозволяє дистанційно керувати й обслуговувати цей пристрій, щоразу безпечно перемикаючи контент, де б ви не були. Ця еволюційна хмарна платформа дає вам повний контроль, спрощене встановлення, налаштування, моніторинг і керування дисплеями, оновлення апаратного забезпечення, керування списками відтворення й налаштування графіків живлення. Це економія вашого часу, енергії та менший вплив на навколишнє середовище.

        Можливість читання за сонячного світла

        Ідеально підходить для середовищ без близького доступу до живлення. Розташування Philips Tableaux можна легко змінювати, відображаючи кольоровий статичний контент так само, як і паперові плакати, а наднизьке енергоспоживання потрібно лише для завантаження нового контенту.

        Технологія для майбутнього

        Ми розробляємо технології для вашого ековідповідального майбутнього – без споживання живлення, без відходів у вигляді змінних барвистих паперових плакатів.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          25.3  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          3200 x 1800
          Кольори дисплею
          60 тис.
          Операційна система
          Android 11

        • Передача даних

          Ethernet
          10M/100M
          Wi-Fi/ WLAN
          Модуль 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1

        • Під'єднання

          Аудіовихід
          Аудіо Л/П (3,5-мм роз'єм)
          Відеовхід
          USB
          Інші з’єднання
          • micro SD
          • micro USB

        • Зручність

          Встановлення
          • Горизонтальне (24/7)
          • Вертикальне (24/7)
          Регулювання у мережі
          LAN (RJ45)

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Адаптер 20 В/2,25 A

        • Розміри

          Ширина телевізора
          598,6  мм
          Вага виробу
          2,7  кг
          Висота телевізора
          350,2  мм
          Глибина телевізора
          37,5  мм
          Настінне кріплення
          Кріплення VESA 100x100 мм
          Ширина рамки
          18,6/18,6/18,6/22 мм

        • Умови експлуатації

          Висота
          0–3000 м
          Діапазон температури (робочий)
          15–35  °C
          Відносна вологість
          20%–80  %
          Діапазон температури (зберігання)
          -20–60  °C

        • Внутрішній програвач

          Процесор
          Rockchip PX30S
          Пам’ять
          2 ГБ DDR4
          Зберігання
          16 ГБ eMMC

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер змінного струму
          • Короткий посібник (x1)

        • Різне

          Мови екранного меню
          • Англійська
          • Китайська (спрощена)
          Гарантія
          3 роки гарантії
          Дозволи контролюючих органів
          • CE
          • CB
          • UL
          • FCC

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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