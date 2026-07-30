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Больше не доступен
28HFL3010T/12
28" EasySuite
светодиодный
DVB-T2/T/C
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
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Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.