Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Гарантийная карточка
- Шнур питания
- Настольная подставка
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
Оцените все преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши постояльцы смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы отеля, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
Оцените все преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши постояльцы смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы отеля, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах
Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
Оцените все преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши постояльцы смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы отеля, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятные функциональные возможности для ваших гостей
Оцените все преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши постояльцы смогут покупать премиум-контент и просматривать информационные страницы отеля, а новейшая технология удаленного доступа обеспечит удобство настройки и управления. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональный светодиодный LED-телевизор
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.
Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.
Через протокол Serial Xpress Easy телевизор можно подключить к внешним декодерам и цифровым ресиверам всех основных производителей.
Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.
Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.
Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.
С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.
Включив или выключив внешнюю блокировку управления, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Тюнер/прием/передача
Подключения (задняя панель)
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Аксессуары
Питание
Размеры