SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.