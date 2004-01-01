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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    32HFL2839T/12
    • Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      32HFL2839T/12

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления.

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

      Этот энергоэффективный гостиничный телевизор обеспечивает удобство установки благодаря клонированию настроек по USB и обладает специальными функциями для гостиниц, такими как блокировка меню и элементов управления.

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

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        Итого:

        Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

        благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

        • 32" Studio
        • светодиодный
        • DVB-T2/T/C
        Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

        Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

        Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

        Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

        Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

        Идеально подходит для пенитенциарных учреждений

        В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.

        Единый список аналоговых и цифровых каналов

        Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

        Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом

        Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

        Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика

        Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          32  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          80  см
          Дисплей
          Светодиодный HD-телевизор
          Яркость
          300  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/C
          Аналоговое телевидение
          • PAL
          • SECAM

        • Особенности

          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука
          Цифровые сервисы
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • MHEG
          • Телетекст

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка джойстика
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          Таймер
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          • Выбор канала для будильника
          Защита от краж
          • Защита от кражи элементов питания
          • Замок Kensington
          Символика
          Приветственный логотип
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          • по USB
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          Управление
          Блокировка автообновления каналов
          Каналы
          • Единый список каналов
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          Многофункциональный пульт ДУ
          Комфорт
          Выход для наушников

        • Мультимедиа

          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SSA
          Поддерживаемые форматы изображения
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 30 Гц
          Мультимедийные подключения
          USB

        • Аудио

          Выходная мощность
          12 (2 x 6)  Вт
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Характеристики звука
          • Эквалайзер
          • Баланс
          • АРГ
          • Режим Incredible Surround
          • Динамические басы

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Температура окружающей среды
          5 °C – 45 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,4 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          31  Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Потребление электроэнергии в год
          45  кВт/ч

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Пульт ДУ 22AV1407A/12
          • 2 батареи типа AAA
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительный
          Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

        • Подключения (боковая панель)

          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3
          Выход для наушников
          Мини-разъем
          USB 1
          Порт USB 2.0
          А/В вход
          CVBS + RCA (левый/правый)

        • Подключения (задняя панель)

          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          Антенна
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4 (ARC)
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Коаксиальный (SPDIF)
          Вход VGA
          15-контактный D-sub
          HDMI2
          HDMI 1.4

        • Расширенные возможности подключения

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Размеры

          Вес продукта
          5,2  кг
          Ширина устройства
          735  миллиметра
          Ширина с подставкой
          735  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          • 200 x 100 мм
          • M4
          Высота устройства
          438  миллиметра
          Глубина устройства
          77/97  миллиметра
          Высота с подставкой
          476  миллиметра
          Глубина с подставкой
          185  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          5,7  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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            Оплата при получении товара  

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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