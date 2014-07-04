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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    32HFL3009W/12
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      32HFL3009W/12
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

      Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

      Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах

      Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

      Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

      Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки. Узнать обо всех преимуществах

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

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        Итого:

        Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

        благодаря удобным информационным страницам

        • 32" EasySuite
        • светодиодный
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

        В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

        С помощью SmartInfo вы сможете предоставлять вашим пациентам важную информацию о медицинском учреждении и сфере здравоохранения. У пациентов будет доступ к этим интерактивным веб-страницам, даже если телевизор не подключен к сети Интернет или интранет, а вы сможете регулярно обновлять информацию и предоставлять актуальные новости.

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Протокол Serial Xpress Easy для интерактивных систем

        Протокол Serial Xpress Easy для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress Easy телевизор можно подключить к внешним декодерам и цифровым ресиверам всех основных производителей.

        Многофункциональный пульт ДУ препятствует появлению помех от других ТВ

        Благодаря особой функции каждый телевизор реагирует на команды отдельного пульта ДУ. В помещении можно установить до 14 разных телевизоров, не опасаясь возникновения взаимных помех между пультами дистанционного управления.

        Совместимость с системой вызова персонала — оптимизированное решение для медицинских учреждений

        Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

        Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

        Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

        Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

        • Изображение/дисплей

          Экран
          Светодиодный HD-телевизор
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          81  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          32  дюйма
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1366 x 768р
          Яркость
          300  кд/м²
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Улучшение изображения
          • Digital Crystal Clear
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          Динамическая контрастность экрана
          100 000:1

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920x1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Цифровое ТВ
          • DVB-T и MPEG2/MPEG4
          • DVB-C и MPEG2/MPEG4
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF

        • Звук

          Звуковая система
          Incredible Surround

        • Подключения

          Количество разъемов USB
          1
          Количество разъемов HDMI
          2
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход для наушников
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          Расширенные возможности подключения
          • Serial Xpress HealthCare
          • ИК-вход
          • ИК-выход
          • Разъем RJ-48
          • Быстрый интерактивный ИК-порт
          • Включение по SCART

        • Функции управления

          Простота установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Название программы
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Дублирование настроек ТВ через РЧ
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Графический интерфейс пользователя
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Автоматическое включение
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Совместимость с панелью подключения
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Функция SmartInstall
          • Функция MyChoice
          • SmartInfo: браузер и изображения
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Часы
          • Часы на экране телевизора
          • Таймер отключения
          • Будильник
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Возможности телетекста
          • Fast text (Быстрый текст)
          • Строка с информацией о программе
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Тип пульта ДУ
          22AV1409A/12 (RC6)
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Обновление встроенного ПО
          • Обновление встроенного ПО через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
          Система блокировки
          Замок Kensington

        • Healthcare

          Управление
          • Совместимость с системой вызова персонала
          • Многофункциональный пульт дистанционного управления
          • SerialXpress Easy
          Функции управления
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          Двойная изоляция Класс II

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • Поддержка кодеков:
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • Контейнеры: AVI, MKV
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • LPCM
          • M4A
          • MPEG1, L1/2
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Питание

          Электропитание
          Переменный ток (220-240 В, 50/60 Гц)
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          25  Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Потребление электроэнергии в год
          37  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Температура окружающей среды
          5 °C – 35 °C

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Размеры

          Ширина устройства
          727  мм
          Высота устройства
          442  мм
          Глубина устройства
          87  мм
          Ширина (с подставкой)
          727  мм
          Высота с подставкой
          490  мм
          Глубина с подставкой
          185  мм
          Совместимое настенное крепление VESA
          100 x 100 мм
          Вес продукта
          5  кг
          Вес изделия с подставкой
          5,7  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительные аксессуары
          • Установочный ПДУ 22AV8573/00
          • Внешний модуль часов 22AV1120C
            Внешний USB-модуль часов
          • ПДУ Healthcare 22AV1109H
            Пульт дистанционного управления Healthcare для гостиничных телевизоров

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Подставка под наклоном
        • Гарантийная карточка

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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