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Больше не доступен
32HFL3010W/12
32" HeartLine
светодиодный
DVB-T2/T/C
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
В комплект телевизора входит стильный белый пульт ДУ, разработанный специально для медицинских учреждений. Прочный корпус и гладкая задняя панель пульта ДУ обеспечивают удобную очистку и дезинфекцию. Кроме того, функция проверки состояния батарей и замок, предотвращающий их кражу, делают его незаменимым для использования в условиях больницы.
Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.
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Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.