Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
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Неймовірна функціональність для Ваших пацієнтів
Цей енергоефективний телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана дає змогу скористатися перевагами телевізорів для медичних закладів. Ваші пацієнти зможуть купувати високоякісний вміст, отримувати інформацію з інформаційних сторінок і використовувати новітні дистанційні технології для легкого встановлення та керування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неймовірна функціональність для Ваших пацієнтів
Цей енергоефективний телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана дає змогу скористатися перевагами телевізорів для медичних закладів. Ваші пацієнти зможуть купувати високоякісний вміст, отримувати інформацію з інформаційних сторінок і використовувати новітні дистанційні технології для легкого встановлення та керування. Переглянути усі переваги
Неймовірна функціональність для Ваших пацієнтів
Цей енергоефективний телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана дає змогу скористатися перевагами телевізорів для медичних закладів. Ваші пацієнти зможуть купувати високоякісний вміст, отримувати інформацію з інформаційних сторінок і використовувати новітні дистанційні технології для легкого встановлення та керування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Неймовірна функціональність для Ваших пацієнтів
Цей енергоефективний телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана дає змогу скористатися перевагами телевізорів для медичних закладів. Ваші пацієнти зможуть купувати високоякісний вміст, отримувати інформацію з інформаційних сторінок і використовувати новітні дистанційні технології для легкого встановлення та керування. Переглянути усі переваги
Професійний світлодіодний телевізор
Ціна магазину Philips
Усього:
Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.
MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.
SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.
SmartInfo дозволяє легко надавати пацієнтам лікарняну або медичну інформацію. Ваші пацієнти мають доступ до цієї інтерактивної лікарняної веб-сторінки, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно змінювати та легко тримати пацієнтів у курсі всіх останніх подій.
За допомогою Serial Xpress Protocol Easy телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.
Цей телевізор постачається зі стильним білим пультом дистанційного керування, який спеціально створено для медичних закладів. Завдяки твердій поверхні та гладкій задній частині пульт дистанційного керування легко чистити й дезінфікувати. Крім того, перевірка низького рівня заряду батареї та захист батареї від крадіжок – це функції, які сприяють ефективному використанню у лікарнях.
Телевізор має всі функції, потрібні для професійного використання у середовищах, відмінних від вітальні. Функція блокування гучності та меню, ретельніше тестування матеріалів, економія енергії, пульти дистанційного керування із захистом від крадіжок і спеціальні функції для медичних закладів і в’язниць дозволяють використовувати виріб у цих сферах.
Завдяки функції керування кількома пультами дистанційного керування кожен пульт керує лише одним телевізором. В одній кімнаті може бути до 14 різних телевізорів без перешкоджання роботі пультів.
Підтримка системи виклику медсестри робить телевізори Philips для медичних закладів високо інтегрованим засобом не лише дозвілля для користувачів/пацієнтів, а й дозволяє зручно отримати допомогу за невідкладного стану.
Ця система гучномовців дозволяє під’єднати додаткові навушники. Під’єднайте власні навушники для особистого прослуховування, коли потрібно.
Вимикаючи або вмикаючи функцію блокування керування джойстиком, адміністратор може запобігти несанкціонованому використанню телевізора через джойстик, не допускаючи непередбачуваних витрат власника готелю.
Екологічність – невід’ємна частина бізнесу компанії Philips. Телевізори Philips створено та виготовлено відповідно до наших принципів EcoDesign, спрямованих на зменшення загального впливу на довкілля завдяки споживанню меншої кількості енергії, усуненню шкідливих речовин, меншій вазі, ефективнішому упакуванню і кращій повторній переробці. Телевізори Philips також мають спеціальний корпус із вогнестійкого матеріалу. Незалежні тестування, виконані пожежними службами, показали, що незважаючи на те, що телевізори інколи можуть підсилювати пожежу, спричинену зовнішніми джерелами, телевізори Philips не сприяють загорянню.
Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.
Зображення/дисплей
Аудіо
Дизайн
Тюнер/Прийом/Передача
Під’єднання, задня панель
Під’єднання, бічна панель
Вдосконалення під’єднання
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аксесуари
Потужність
Розміри