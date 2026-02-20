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32PHT4132/12
Больше не доступен
Как (пере) установить каналы? [DVB-C/T]
Как изменить порядок телеканалов(TPN17.7)
На экране телевизора видны горизонтальные или вертикальные полосы
Как изменить формат изображения?
Что делать, если телевизор перезагружается?
Что делать, если светодиодный индикатор на передней панели периодически мигает?
Что делать, если телевизор не включается?
Как подключить мышь и клавиатуру к телевизору1?
Что делать, если телевизор не реагирует на инфракрасный пульт дистанционного управления?
Что делать если не удается обновить программное обеспечение?
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-S]
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-C]
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-T]
Что делать при появлении сообщения [Сервер Philips не найден] (Philips Server not found)?
Что делать, если не удается установить беспроводное подключение?
Как подключить к телевизору акустическую систему?
Обновление ПО телевизора Philips через USB (не Android)
Как выяснить номер модели телевизора?
Как подключить домашний кинотеатр к телевизору?
Как подключить Nintendo Wii?
Как установить (переустановить) каналы? [DVB-T-C]