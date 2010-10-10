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- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Подставка под наклоном
- Гарантийный талон
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Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Примите участие в действии!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах
Примите участие в действии!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Примите участие в действии!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД
Итого:
Новое измерение ощущений при просмотре с подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране, создавая эффект погружения. Функция адаптивной настройки под цвет стен гарантирует полную сочетаемость цвета подсветки с изображением. С Ambilight Spectra 2 фильмы по-настоящему оживают!
В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.
100Hz Clear LCD обеспечивает невероятную четкость изображения. Установка двойной частоты кадров увеличивает четкость при воспроизведении движения более чем в 2 раза по сравнению с обычным ЖКД, обеспечивая время отклика 2 миллисекунды. Теперь вы можете наслаждаться четким изображением даже при быстром движении на экране.
Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.
При включении телевизора отображается приветствие
Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.
Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.
Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.
Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Звук
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры
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