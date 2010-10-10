Подсветка Ambilight Spectra 2 усиливает впечатления от просмотра

Новое измерение ощущений при просмотре с подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране, создавая эффект погружения. Функция адаптивной настройки под цвет стен гарантирует полную сочетаемость цвета подсветки с изображением. С Ambilight Spectra 2 фильмы по-настоящему оживают!