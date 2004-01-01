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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    42HFL7008D/12
    • Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться!
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      42HFL7008D/12

      Позвольте себе отличаться!

      Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Позвольте себе отличаться!

      Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям.

      Позвольте себе отличаться!

      Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Позвольте себе отличаться!

      Телевизор как картина на стене для украшения интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный LED-телевизор с фоновой подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору необходимых для гостиниц функций и системе Philips OXIGEN этот телевизор соответствует самым высоким требованиям.

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

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        Позвольте себе отличаться!

        благодаря OXIGEN и фоновой подсветке Ambilight

        • 42" Signature
        • светодиодный
        • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
        2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

        2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

        Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        Технология Easy 3D для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

        Технология Easy 3D для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

        Благодаря отсутствию мерцания и раздвоения изображения очки Easy 3D гарантируют вам долгие часы приятного просмотра фильмов 3D. Легкие 3D-очки не требуют использования батареек. Наслаждайтесь 3D у себя дома!

        Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

        Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.

        Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

        Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

        Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

        Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

        Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

        Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

        Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

        С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

        Philips OXIGEN — это самые современные стандарты подключений и оптимальная совокупная стоимость владения

        Philips OXIGEN представляет собой комплексное решение для сети гостиничных телевизоров. Инновационные технологии порадуют и гостей, и ваших ИТ-специалистов. OXIGEN позволяет подключаться к облачным онлайн-приложениям, использовать для работы с телевизором мобильные устройства и осуществлять удаленное управление. Кроме того, у вас появятся дополнительные источники для получения дохода на протяжении всего жизненного цикла продукта.

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Защищенная передача SimplyShare для потоковой передачи фильмов и музыки на телевизор

        Защищенная передача SimplyShare позволяет вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        • Oxigen

          Система AppControl
          Несколько профилей приложения SmartTV
          Безопасная передача Simply Share
          • DMP
          • Защищенное сопряжение
          Приложения Smart TV
          облачные приложения для гостиничных телевизоров
          SmartInfo
          • работающие на основе браузера
          • интерактивные шаблоны
          Функция SmartInstall
          • изменение списка каналов в офлайн-режиме
          • изменение настроек в офлайн-режиме
          • удаленная установка
          • создание контента SmartInfo
          • обновление ПО

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          107  см
          Диагональ экрана (в дюймах)
          42  дюйма
          Формат изображения
          • 16:9
          • Широкий экран
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Яркость
          400  кд/м²
          Угол просмотра
          176º (Г) / 176º (В)
          Улучшение изображения
          • Функция Active Control + световой датчик
          • Цифровое шумоподавление
          • Улучшение яркостных переходов
          • Динамическое повышение контрастности
          • Pixel Plus HD
          • HD Natural Motion
          Динамическая контрастность экрана
          500 000 : 1
          Обработка цвета
          4 триллиона цветов (14-битовый RGB)
          Дисплей
          LED Full HD

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920x1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          Цифровое ТВ
          • DVB-T2
          • DVB-C и MPEG2/MPEG4
          • DVB-T и MPEG2/MPEG4
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 12 Вт, Invisible Sound
          Улучшение звука
          • Автоограничение громкости
          • Динамическое усиление НЧ
          • Incredible Surround

        • Громкоговорители

          Встроенные АС
          2

        • Подключения

          Количество разъемов USB
          3
          Количество разъемов HDMI
          4
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Выход для наушников
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Выход на АС для ванной комнаты
          • Общий интерфейс CI+
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          Расширенные возможности подключения
          • Интерфейс Serial Xpress
          • ИК-выход
          • Разъем RJ-48
          • Быстрый интерактивный ИК-порт
          • Включение по SCART
          • USB2.0
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          802.11 b/g/n

        • Функции управления

          Простота установки
          • Подключение Plug & Play
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Цифровая настройка PLL
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Название программы
          • Автонаименование программ
          • Aвтосохранение
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Доступ к меню безопасности
          • Блокировка клавиатуры
          • Дублирование настроек ТВ через РЧ
          Удобство использования
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Вывод на экран
          • Список программ
          • Элементы управления на задней панели
          • Графический интерфейс пользователя
          Комфорт
          • Функции постояльца отеля
          • Автоматическое включение
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • Приветственное сообщение
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Таймер отключения
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Совместимость с панелью подключения
          • ThemeTV
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Vsecure
          • Функция SmartInstall
          • Функция MyChoice
          • Функция SmartInfo Премиум
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Часы
          • Таймер отключения
          • Будильник
          • Часы на экране телевизора
          Расширенные функции часов
          Синхронизация времени через телетекст/DVB
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Возможности телетекста
          • Fast text (Быстрый текст)
          • Строка с информацией о программе
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          • Электронный гид телепередач для IP ТВ
          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Широкий экран
          • Режим Super Zoom
          • Автоформатирование
          Тип пульта ДУ
          22AV1109B/10 (RC6)
          Пульт ДУ
          • индикация разряда батарей
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          Обновление встроенного ПО
          • Обновление встроенного ПО через USB
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
          • Обновление встроенного ПО через IP
          Другие удобства
          Замок Kensington

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Функции управления
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика
          Безопасность
          • Совместимость с системой вызова персонала
          • Двойная изоляция Класс II

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG

        • Подсветка Ambilight

          Система подсветки Ambilight
          Светодиоды с широкой цветовой гаммой
          Возможности режима Ambilight
          • Ambilight Spectra 2
          • Подстраивается под цвет стены

        • Питание

          Электропитание
          220-240 В, 50/60 Гц
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          47  Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A+
          Потребление электроэнергии в год
          66  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Температура окружающей среды
          5 °C – 40 °C
          Функции энергосбережения
          • Режим Эко
          • Отключение изображения (для радио)

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Размеры

          Ширина устройства
          957  мм
          Высота устройства
          579  мм
          Глубина устройства
          35,3  мм
          Ширина (с подставкой)
          957  мм
          Высота с подставкой
          630  мм
          Глубина с подставкой
          196  мм
          Ширина коробки
          1042  мм
          Высота коробки
          710  мм
          Глубина коробки
          130  мм
          Вес продукта
          12  кг
          Вес изделия с подставкой
          14,9  кг
          Вес, включая упаковку
          18,2  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          400 x 400 мм

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания
          • Настольная подставка на шарнире
          • Гарантийный талон
          • Адаптер SCART
          Дополнительные аксессуары
          Установочный ПДУ 22AV8573/00

        • Приложения Smart TV

          Net TV
          • Интернет-приложения
          • Для гостиничного телевизора, возможность настройки
          SimplyShare
          DMP, защищенное сопряжение
          Управление
          Управление IXP
          Другие продукты
          HbbTV

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Гарантийная карточка

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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