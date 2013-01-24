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Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

55BDL4051T/00
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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    55BDL4051T/00

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.

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      Новый уровень вовлеченности

      благодаря платформе Android

      • 55"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

      Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

      Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память

      Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.

      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND: удобное управление дисплеем

      CMND — это надежная платформа управления дисплеем, которая позволяет обновлять и организовывать контент с помощью функции CMND & Create или изменять настройки с помощью функции CMND & Control. Держите все под контролем с помощью CMND.

      Антибликовое стекло и низкий оптический параллакс

      Вас приятно удивят возможности сенсорного дисплея с антибликовым стеклом с низким оптическим параллаксом. Отсутствие бликов и низкий коэффициент отражения гарантируют кристально чистое и четкое изображение и точную цветопередачу.

      ОС Android: используйте свое собственное приложение

      Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

      Более широкие возможности подключения благодаря встроенному интерфейсу mPCIe.

      Благодаря встроенному интерфейсу PCI можно подключать модуль Wi-Fi, Bluetooth или 4G LTE для еще более удобного использования дисплея. Улучшена межмашинная коммуникация: пользователи могут выполнять различные настройки, например добавлять характеристики и источники сигнала.

      Контролируйте воспроизведение контента с помощью автоматических экранных снимков

      Воспроизведение контента — важный аспект вашей деятельности. Благодаря автоматическим экранным снимкам вы сможете обеспечить регулярное отображение контента. Снимки выполняются в течение дня и сохраняются на FTP-сервере, где вы можете просмотреть их в любое удобное время.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138,8  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54,64  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        450  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1100:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Формат изображения
        16:9
        Время отклика (типич.)
        12  мс
        Шаг пикселей
        0,63 x 0,63 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Инфракрасный сенсорный экран
        Точки касания
        10 одновременно активных точек касания
        Стандарт Plug and play
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Закаленное защитное стекло 5 мм
        • Без бликов
        • Без отражения

      • Подключения

        Видеовход
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x 2)
        • DVI-D
        • USB
        • VGA (через DVI)
        Видеовыход
        • DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (через DVI-D)
        Аудиовход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем для внешней АС
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        Другие подключения
        • micro SD
        • micro USB
        • mPCIe
        • Выход питания USB (5 В, 2 А)

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
          Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
          Портретный режим (24/7)
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • VGA
        • Проходной вход IR
        • DisplayPort
        • DVI
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        • Один провод (HDMI-CEC)
        • HDMI (один провод)
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Изображение в изображении
        PIP
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Другие удобства
        Ручки для переноски

      • Размеры

        Ширина устройства
        1271,0  миллиметра
        Высота устройства
        741,8  миллиметра
        Глубина устройства
        91,4  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        50,04  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        29,20  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,60  (дюймы)
        Вес продукта
        31  кг
        Вес изделия (фунты)
        68,34  фунта
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, M6
        Ширина рамки
        29,2 мм

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 10 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C

      • Питание

        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        76  Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Кабель USB
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство пользователя
        Дополнительные аксессуары
        Комплект для калибровки цвета (CCK4601)
        Подставка
        BMO5922 (дополнительно)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CCC
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • CB
        • C-Tick
        • BSMI
        • EnergyStar 7.0
        • GOST
        • PSE
        • VCCI
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA
        USB — воспроизведение видео
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Процессор Quad Core Cortex A9, 1,8 ГГц
        GPU
        ARM Mali400 Quad Core, 533 МГц
        Память
        2 ГБ DDR3
        Хранение
        16 Гб EMMC

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Кабель USB
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Дополнительные аксессуары: Комплект для калибровки цвета (CCK4601)

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