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    Профессиональный светодиодный LED-телевизор

    55HFL5008D/12
    • Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления Широкие возможности подключения и управления
      -{discount-value}

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      55HFL5008D/12

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого энергоэффективного гостиничного светодиодного LED-телевизора: широкие возможности подключения и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленной настройки и управления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого энергоэффективного гостиничного светодиодного LED-телевизора: широкие возможности подключения и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленной настройки и управления.

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого энергоэффективного гостиничного светодиодного LED-телевизора: широкие возможности подключения и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленной настройки и управления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональный светодиодный LED-телевизор

      Широкие возможности подключения и управления

      Оцените неоспоримые преимущества этого энергоэффективного гостиничного светодиодного LED-телевизора: широкие возможности подключения и минимальная стоимость владения благодаря функциям удаленной настройки и управления.

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        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

        Профессиональный светодиодный LED-телевизор

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        Итого:

        Широкие возможности подключения и управления

        благодаря Philips OXIGEN и системной совместимости

        • 55" MediaSuite
        • светодиодный
        • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

        MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

        В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания

        Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

        Встроенная панель подключения

        Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

        Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

        Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВ-приложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

        Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб

        Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

        Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV

        Встроенный модуль Wi-Fi в вашем телевизоре Philips Smart TV открывает беспроводной доступ в мир разнообразного контента.

        Часы на экране телевизора — дополнительное удобство для ваших гостей

        С помощью экранных часов ваши гости всегда смогут узнать точное время. Достаточно нажать одну кнопку, и они отобразятся на экране телевизора. Дополнительные плюсы — улучшенная различимость и низкое энергопотребление.

        Philips OXIGEN — это самые современные стандарты подключений и оптимальная совокупная стоимость владения

        Philips OXIGEN представляет собой комплексное решение для сети гостиничных телевизоров. Инновационные технологии порадуют и гостей, и ваших ИТ-специалистов. OXIGEN позволяет подключаться к облачным онлайн-приложениям, использовать для работы с телевизором мобильные устройства и осуществлять удаленное управление. Кроме того, у вас появятся дополнительные источники для получения дохода на протяжении всего жизненного цикла продукта.

        Защищенная передача SimplyShare для потоковой передачи фильмов и музыки на телевизор

        Защищенная передача SimplyShare позволяет вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!

        Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц

        Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.

        SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

        Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

        Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

        Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          140  см
          Дисплей
          LED Full HD
          Яркость
          400  кд/м²
          Улучшение изображения
          • Perfect Motion Rate 100 Гц
          • Pixel Plus HD
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Динамическая контрастность экрана
          500 000:1
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы
          до 1920 x 1080 при 60 Гц
          Видеовходы
          • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
          • до 1920x1080p

        • Тюнер/прием/передача

          Вход антенны
          Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
          Диапазоны тюнера
          • Гипердиапазон
          • S-канал
          • UHF
          • VHF
          ТВ-система
          • PAL
          • SECAM
          Цифровое ТВ
          • DVB-T2
          • DVB-C и MPEG2/MPEG4
          • DVB-T и MPEG2/MPEG4
          Воспроизведение видео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Воспроизведение через IP
          Многоадресное вещание IGMP

        • Приложения Smart TV

          Управление
          Управление IXP
          Net TV
          • Для гостиничного телевизора, возможность настройки
          • Интернет-приложения
          SimplyShare
          DMP, защищенное сопряжение
          Другие продукты
          HbbTV

        • Мультимедийные приложения

          Мультимедийные подключения
          USB
          Форматы воспроизведения видео
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Форматы воспроизведения музыки
          • MP3
          • AAC
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG

        • Oxigen

          Приложения Smart TV
          облачные приложения для гостиничных телевизоров
          Функция SmartInstall
          • изменение списка каналов в офлайн-режиме
          • изменение настроек в офлайн-режиме
          • удаленная установка
          • создание контента SmartInfo
          • обновление ПО
          Система AppControl
          Несколько профилей приложения SmartTV
          SmartInfo
          • работающие на основе браузера
          • интерактивные шаблоны
          Безопасная передача Simply Share
          • DMP
          • Защищенное сопряжение

        • Комфорт

          Легкость установки
          • Улучшенный "гостиничный" режим
          • Автонаименование программ
          • Автоматическая установка каналов (ACI)
          • Система автоматической настройки (ATS)
          • Aвтосохранение
          • Дублирование настроек ТВ через РЧ
          • Клонирование настроек ТВ через USB
          • Блокировка меню установки
          • Блокировка клавиатуры
          • Цифровая настройка PLL
          • Подключение Plug & Play
          • Название программы
          • Доступ к меню безопасности
          Удобство использования
          • 1-кан. список аналог./цифр.
          • Автоограничение громкости (AVL)
          • Элементы управления на задней панели
          • Графический интерфейс пользователя
          • Вывод на экран
          • Список программ
          Часы
          • Таймер отключения
          • Будильник
          • Часы на экране телевизора
          Расширенные функции часов
          Синхронизация времени через телетекст/DVB
          Комфорт
          • Автоматическое включение
          • Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          • Функции постояльца отеля
          • Индикатор сообщений
          • Таймер отключения
          • Включение канала
          • Ограничение громкости
          • Приветственное сообщение
          Регулировка формата экрана
          • Расширение формата 16:9
          • Режим Super Zoom
          • Широкий экран
          • Автоформатирование
          Электронный гид телепередач
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Электронный гид телепередач для IP ТВ
          • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
          Пульт ДУ
          • замок, предотвращающий кражу батареек
          • индикация разряда батарей
          Интерактивные возможности для гостиничных служб
          • Блокировка автообновления каналов
          • Блокировка беспроводной загрузки ПО
          • Совместимость с панелью подключения
          • Функция MyChoice
          • Функция SmartInfo Премиум
          • Функция SmartInstall
          • ThemeTV
          • Vsecure
          Тип пульта ДУ
          22AV1109B/12 (RC6)
          Режим ограничения для особых учреждений
          Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Другие удобства
          Замок Kensington
          Обновление встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление встроенного ПО через IP
          • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал
          Возможности телетекста
          • Fast text (Быстрый текст)
          • Строка с информацией о программе

        • Healthcare

          Управление
          Многофункциональный пульт дистанционного управления
          Безопасность
          • Двойная изоляция Класс II
          • Совместимость с системой вызова персонала
          Комфорт
          • Выход для наушников
          • Независимое отключение звука основного динамика

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Улучшение звука
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Clear Sound
          • Incredible Surround

        • Подключения

          Расширенные возможности подключения
          • Внешний источник питания 12 В/15 Вт
          • Быстрый интерактивный ИК-порт
          • ИК-выход
          • Включение по SCART
          • Разъем RJ-48
          • Интерфейс Serial Xpress
          • USB2.0
          Количество разъемов HDMI
          3
          Количество компонентных входов (YPbPr)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
          1
          Количество разъемов USB
          1
          Другие подключения
          • Антенна, IEC75
          • Общий интерфейс CI+
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный)
          • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
          • Выход для наушников
          • Выход на АС для ванной комнаты
          Беспроводная локальная сеть (LAN)
          802.11 b/g/n

        • Питание

          Электропитание
          220–240 В, 50 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          &lt; 0,3 Вт
          Маркировка класса энергоэффективности
          A++
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          60  Вт
          Функции энергосбережения
          • Режим ECO
          • Отключение изображения (для радио)
          Потребление электроэнергии в год
          87  кВт/ч

        • Экохарактеристики

          Безопасность
          Корпус из негорючего материала
          Энергоэкономичный режим ожидания
          Да
          Режим потребления SmartPower Eco
          Да

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания
          • Пульт ДУ
          • Гарантийный талон
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Настольная подставка
          Дополнительные аксессуары
          • Установочный ПДУ 22AV8573/00
          • Настольная подставка на шарнире

        • Размеры

          Глубина коробки
          160  миллиметра
          Вес продукта
          23  кг
          Ширина устройства
          1254  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1254  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          400 x 400 мм
          Высота коробки
          875  миллиметра
          Ширина коробки
          1500  миллиметра
          Высота устройства
          742  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          30  кг
          Глубина устройства
          40  миллиметра
          Высота с подставкой
          812  миллиметра
          Глубина с подставкой
          330  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          25  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания
        • Гарантийный талон

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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