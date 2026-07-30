Фоновая подсветка Ambilight: великолепное изображение и полный эффект погружения

Благодаря этой запатентованной технологии Philips на стену за телевизором проецируется мягкое свечение, в результате чего телеэкран кажется больше, а впечатления от просмотра становятся ярче. Цвет подсветки автоматически меняется в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда точно соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены. Параметры подсветки Ambilight можно настраивать в соответствии с вашими предпочтениями.