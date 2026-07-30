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Больше не доступен

Профессиональные ТВ

55HFL7011T/12

В поисках инноваций
Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.
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на базе Android™ и с фоновой подсветкой Ambilight

В поисках инноваций

  • 55" Signature

  • на базе ОС Android™

  • 4K Ultra HD

4K Ultra HD: великолепное яркое изображение

Великолепное изображение 4K Ultra HD — это неповторимый уровень четкости, яркие цвета и разрешение, которое в четыре раза превышает Full HD. Откройте окно в новый мир.

Фоновая подсветка Ambilight: великолепное изображение и полный эффект погружения

Благодаря этой запатентованной технологии Philips на стену за телевизором проецируется мягкое свечение, в результате чего телеэкран кажется больше, а впечатления от просмотра становятся ярче. Цвет подсветки автоматически меняется в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда точно соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены. Параметры подсветки Ambilight можно настраивать в соответствии с вашими предпочтениями.

Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране

Профессиональный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

      2. Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.

      3. Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства

      4. Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

      5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.