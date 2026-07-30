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Больше не доступен
55HFL7011T/12
55" Signature
на базе ОС Android™
4K Ultra HD
Великолепное изображение 4K Ultra HD — это неповторимый уровень четкости, яркие цвета и разрешение, которое в четыре раза превышает Full HD. Откройте окно в новый мир.
Благодаря этой запатентованной технологии Philips на стену за телевизором проецируется мягкое свечение, в результате чего телеэкран кажется больше, а впечатления от просмотра становятся ярче. Цвет подсветки автоматически меняется в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда точно соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены. Параметры подсветки Ambilight можно настраивать в соответствии с вашими предпочтениями.
Профессиональный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.
Отзывы
Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.