Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Гарантийный талон
- Шнур питания
- Настольная подставка
В поисках инноваций
Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В поисках инноваций
Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.
В поисках инноваций
Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
В поисках инноваций
Ваши гости будут приятно удивлены интеллектуальностью и скоростью работы этого потрясающего профессионального телевизора. Оцените притягательную фоновую подсветку Ambilight, быструю работу интерактивных функций на Android™, широкие возможности подключения и функции удаленного управления.
MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.
Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!
CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.
Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.
Великолепное изображение 4K Ultra HD — это неповторимый уровень четкости, яркие цвета и разрешение, которое в четыре раза превышает Full HD. Откройте окно в новый мир.
Благодаря этой запатентованной технологии Philips на стену за телевизором проецируется мягкое свечение, в результате чего телеэкран кажется больше, а впечатления от просмотра становятся ярче. Цвет подсветки автоматически меняется в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда точно соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены. Параметры подсветки Ambilight можно настраивать в соответствии с вашими предпочтениями.
Профессиональный телевизор на базе ОС Android c быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.
Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.
Теперь вам доступна целая библиотека усовершенствованных приложений, список которых постоянно пополняется. Мощная платформа Android обеспечивает плавную работу приложений, быстрый отклик и доступ к новым возможностям. Система разработана специально для сферы гостиничного бизнеса, поэтому данные гостей полностью удаляются после использования и закрывается доступ к запрещенному контенту, который может негативно повлиять на ваш бизнес.
Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Android TV
Тюнер/прием/передача
Беспроводное соединение
Подключения (задняя панель)
Разъемы для подключения на нижней панели
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Поддерживаемое разрешение дисплея
Аксессуары
Питание
Размеры