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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей H-Line

75BDL3003H/00

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Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем 4K UHD сверхвысокой яркости Philips H-Line. Превосходная четкость и контрастность делают его идеальным решением для загруженных мест с большим количеством дневного света — от аэропортов до торговых центров.
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Высококонтрастный дисплей 24:7.

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  • 75"

  • 3000 кд/м²

  • Ultra HD

Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

Технические характеристики

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