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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Multi-Touch

75BDL3010T/00

Новый уровень вовлеченности
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.
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благодаря дисплею UltraHD

Новый уровень вовлеченности

  • 75"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Ultra HD

Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

10 точек касания

4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении

Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению дисплеев Signage Solutions, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

Технические характеристики

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